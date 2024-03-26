Elektronik sigara o tarihte yasaklanacak! Kararname hazırlandı

Elektronik sigara ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Tek kullanımlık elektronik sigaralar o tarihten itibaren yasaklanacak. Belçika’da diğer ülkelere örnek olacak adım geldi. Avrupa Birliği'nde bir ilke imza atan Belçika, “vapes” olarak adlandırılan tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor. Tek kullanımlık vapes'lerin satışı, yakında yürürlüğe girecek olan yeni bir kararname ile ile 1 Ocak 2025'ten itibaren yasaklanacak.