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Elektronik sigara o tarihte yasaklanacak! Kararname hazırlandı

2024-03-26 10:50:07
Elektronik sigara o tarihte yasaklanacak! Kararname hazırlandı

#1
Foto - Elektronik sigara o tarihte yasaklanacak! Kararname hazırlandı

Elektronik sigara ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Tek kullanımlık elektronik sigaralar o tarihten itibaren yasaklanacak. Belçika’da diğer ülkelere örnek olacak adım geldi. Avrupa Birliği'nde bir ilke imza atan Belçika, “vapes” olarak adlandırılan tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor. Tek kullanımlık vapes'lerin satışı, yakında yürürlüğe girecek olan yeni bir kararname ile ile 1 Ocak 2025'ten itibaren yasaklanacak.

#2
Foto - Elektronik sigara o tarihte yasaklanacak! Kararname hazırlandı

Gece dükkanları ve çevrimiçi platformlarda satılan Muz, kavun, pamuk şeker gibi çeşitli aroması bulunan tek kullanımlık vapes’ler, sigarayı bırakmak isteyenler için alternatif olarak sunuluyor. Ancak Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke (Vooruit) bu durumun tersine döndüğünü özellikle 12 yaş civarındaki gençler arasında popüler olduğunu söyleyerek eleştirdi. Vandenbroucke vapeslerin yasaklanma adımını, yeni nesillerin sigaraya bağımlı hale gelmesini önlemek amacı ile yapıldığını söyledi. 1 Ocak 2025 itibariyle yürürlüğe girecek olan söz konusu düzenleme, hali hazırda reşit olmayanlara satışı yasak olan vapesleri de kapsıyor.

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