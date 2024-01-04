2024-01-04 17:17:04 Artık o bir dünya lideri! Elektrikli araç satışlarında Tesla’yı fena sollamıştı! Çinli BYD yeni yılda görülmemiş eşsiz fırsatlar sunuyor!
Dünyanın lider elektrikli otomobil markası BYD, 2024 yılına yeni satış kampanyasıyla başladı. BYD ATTO 3 modelini, 2023’ün fiyatlarıyla sunmaya devam eden BYD Türkiye, buna ek olarak tüm müşterilerine tercihlerine göre kasko veya duvar tipi AC şarj ünitesi hediye ediyor, elektrikli araç satın almak isteyen kullanıcılara 31 Ocak’a kadar eşsiz fırsatlar sunuyor.