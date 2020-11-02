Elektrik faturasını düşürmek için 9 öneri

9. Mantolama Yaptırın Yasal bir zorunluluk olarak 2017 yılına kadar konutların dış cephesine mantolama yapılması gerekiyor. Mantolama sayesinde kışın daha sıcak olan konutlar yazın daha da serin kalabiliyor. Bu da kış aylarında ısınma, yaz aylarında da soğuk hava için daha az enerji tüketimi harcamanız anlamına geliyor. Henüz mantolama yaptırmadıysanız, bunu düşünün.