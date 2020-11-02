2020-11-02 11:22:36 Elektrik faturasını düşürmek için 9 öneri
Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber evler elektrikle çalışan cihazlarla doldu. Sürekli olarak prizlerden çıkmayan şarj aletleri, kapanmayan bilgisayarlar ve televizyonlar, söndürülmeyen lambalar gibi çoğu şey umursamasak da elektrik faturasını direkt olarak etkiliyor. Durum böyle olunca elektrik faturaları çoğu kez sitem ettirecek kadar yüksek gelebiliyor. Peki yüksek elektrik faturalarından kurtulmak için neler yapılabilir? İşte yaptığımız araştırmalar sonucunda elektrik faturanızı düşürecek tüyolar: