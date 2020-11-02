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Ekonomi
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Elektrik faturasını düşürmek için 9 öneri

2020-11-02 11:22:36
Elektrik faturasını düşürmek için 9 öneri

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber evler elektrikle çalışan cihazlarla doldu. Sürekli olarak prizlerden çıkmayan şarj aletleri, kapanmayan bilgisayarlar ve televizyonlar, söndürülmeyen lambalar gibi çoğu şey umursamasak da elektrik faturasını direkt olarak etkiliyor. Durum böyle olunca elektrik faturaları çoğu kez sitem ettirecek kadar yüksek gelebiliyor. Peki yüksek elektrik faturalarından kurtulmak için neler yapılabilir? İşte yaptığımız araştırmalar sonucunda elektrik faturanızı düşürecek tüyolar:

#1
Foto - 1. Yanan Gereksiz Işıkları Kapatın Basit bir öneri gibi gelse de çoğu zaman yapmayı unutuyoruz. Günde ortalama iki saat yanan 100 wattlık bir ev ampulü elektrik faturanızı ayda ortalama 3 lira yükseltiyor. Gereksiz ışıkları kapatmak elektrik faturanızda yıllık 36 liralık tasarruf yapmanızı sağlar.

1. Yanan Gereksiz Işıkları Kapatın Basit bir öneri gibi gelse de çoğu zaman yapmayı unutuyoruz. Günde ortalama iki saat yanan 100 wattlık bir ev ampulü elektrik faturanızı ayda ortalama 3 lira yükseltiyor. Gereksiz ışıkları kapatmak elektrik faturanızda yıllık 36 liralık tasarruf yapmanızı sağlar.

#2
Foto - 2. Doğal Işık Kaynaklarını Kullanın Güneş ışığından bahsediyorum. Evinizin güneşe bakan cephelerinde doğal ışık kaynağını maksimum düzeyde kullanmaya çalışın. Bu tasarruf yöntemi faturanızı, elektrik kullanım sürenize göre aylık bazda ortalama 4-5 lira azaltacak.

2. Doğal Işık Kaynaklarını Kullanın Güneş ışığından bahsediyorum. Evinizin güneşe bakan cephelerinde doğal ışık kaynağını maksimum düzeyde kullanmaya çalışın. Bu tasarruf yöntemi faturanızı, elektrik kullanım sürenize göre aylık bazda ortalama 4-5 lira azaltacak.

#3
Foto - 3. Kullanmadığınız Elektrikli Cihazların Fişini Çekin Fişe takılı olduğu halde kapalı elektronik cihazların çok fazla elektrik tüketmediği doğru olsa da fişe takılı televizyon, su ısıtıcısı veya diğer birçok cihaz birleştiğinde azımsanmayacak bir elektrik tüketimi meydana getiriyor. Kullanmadığınız elektrikli cihazların fişini çekerek faturanızı aylık ortalama 2-3 lira azaltabilirsiniz.

3. Kullanmadığınız Elektrikli Cihazların Fişini Çekin Fişe takılı olduğu halde kapalı elektronik cihazların çok fazla elektrik tüketmediği doğru olsa da fişe takılı televizyon, su ısıtıcısı veya diğer birçok cihaz birleştiğinde azımsanmayacak bir elektrik tüketimi meydana getiriyor. Kullanmadığınız elektrikli cihazların fişini çekerek faturanızı aylık ortalama 2-3 lira azaltabilirsiniz.

#4
Foto - 4. Duş Süresini Çok Uzun Tutmayın Doğal gaz kullanıyorsanız, sıcak suyun size ulaşabilmesi için kombinin elektrik tüketimine ihtiyacı olduğunu hatırlayın. Doğal gaz kullanıyorsanız elektrik faturalarınız da kış aylarında yaklaşık 15 liralık bir artış görebilirsiniz. Bu fiyat artışının sebebi de kombinin sıcak suyu size ulaştırabilmesi için harcadığı elektrik tüketimidir. Duş sürenizi azaltarak gözle görülür bir tasarruf yapabilirsiniz.

4. Duş Süresini Çok Uzun Tutmayın Doğal gaz kullanıyorsanız, sıcak suyun size ulaşabilmesi için kombinin elektrik tüketimine ihtiyacı olduğunu hatırlayın. Doğal gaz kullanıyorsanız elektrik faturalarınız da kış aylarında yaklaşık 15 liralık bir artış görebilirsiniz. Bu fiyat artışının sebebi de kombinin sıcak suyu size ulaştırabilmesi için harcadığı elektrik tüketimidir. Duş sürenizi azaltarak gözle görülür bir tasarruf yapabilirsiniz.

#5
Foto - 5. Suları Açık Bırakmayın Yukarıdaki sebepten dolayı su musluklarından akan sıcak su da elektrik tüketimini artırıyor. El yıkama, diş fırçalama ve tıraş sırasında suyu açık bırakmamanız, günlük rutin kullanımınıza bağlı olarak faturanızı yaklaşık %2 oranında azaltacaktır. Aynı şekilde bu yolla su faturanızı da azaltabilirsiniz.

5. Suları Açık Bırakmayın Yukarıdaki sebepten dolayı su musluklarından akan sıcak su da elektrik tüketimini artırıyor. El yıkama, diş fırçalama ve tıraş sırasında suyu açık bırakmamanız, günlük rutin kullanımınıza bağlı olarak faturanızı yaklaşık %2 oranında azaltacaktır. Aynı şekilde bu yolla su faturanızı da azaltabilirsiniz.

#6
Foto - 6. Sızıntıları Giderin Yine bir üst maddeden dolayı siz farkında olmadan sıcak su akan ve sızıntı yapan musluklarda elektrik tüketmenize neden olur. Sızıntı yapan muslukları tespit etmeniz de tasarrufunuzu artıracaktır.

6. Sızıntıları Giderin Yine bir üst maddeden dolayı siz farkında olmadan sıcak su akan ve sızıntı yapan musluklarda elektrik tüketmenize neden olur. Sızıntı yapan muslukları tespit etmeniz de tasarrufunuzu artıracaktır.

#7
Foto - 7. Pencerelerinizi Kontrol Edin Evinizdeki hava akışını kontrol edin. Gerekiyorsa soğuk hava gelen pencerelerinizi hava engelleyici bantlar yoluyla kontrol altına alın. Soğuk hava akışı sebebiyle meydana gelecek sıcak hava dağılımı engellemeniz faturanızı aylık ortalama 7-8 lira azaltabilir.

7. Pencerelerinizi Kontrol Edin Evinizdeki hava akışını kontrol edin. Gerekiyorsa soğuk hava gelen pencerelerinizi hava engelleyici bantlar yoluyla kontrol altına alın. Soğuk hava akışı sebebiyle meydana gelecek sıcak hava dağılımı engellemeniz faturanızı aylık ortalama 7-8 lira azaltabilir.

#8
Foto - 8. Eski Elektronik Cihazlarınızı Yenileyin Pek parlak bir fikir gibi gelmese de eski elektronik cihazlarınızı yenilemeniz uzun vadede sizi kazançlı çıkaracak. Eskiyen cihazlar çoğu zaman daha fazla elektrik tüketir. Oysa, yeni elektronik cihazlar eskilere nazaran elektrik tüketimi konusunda çok daha tasarrufludur. Yeni bir cihaz almadan önce elektrik tüketim kalemlerini incelemeyi unutmayın.

8. Eski Elektronik Cihazlarınızı Yenileyin Pek parlak bir fikir gibi gelmese de eski elektronik cihazlarınızı yenilemeniz uzun vadede sizi kazançlı çıkaracak. Eskiyen cihazlar çoğu zaman daha fazla elektrik tüketir. Oysa, yeni elektronik cihazlar eskilere nazaran elektrik tüketimi konusunda çok daha tasarrufludur. Yeni bir cihaz almadan önce elektrik tüketim kalemlerini incelemeyi unutmayın.

#9
Foto - 9. Mantolama Yaptırın Yasal bir zorunluluk olarak 2017 yılına kadar konutların dış cephesine mantolama yapılması gerekiyor. Mantolama sayesinde kışın daha sıcak olan konutlar yazın daha da serin kalabiliyor. Bu da kış aylarında ısınma, yaz aylarında da soğuk hava için daha az enerji tüketimi harcamanız anlamına geliyor. Henüz mantolama yaptırmadıysanız, bunu düşünün.

9. Mantolama Yaptırın Yasal bir zorunluluk olarak 2017 yılına kadar konutların dış cephesine mantolama yapılması gerekiyor. Mantolama sayesinde kışın daha sıcak olan konutlar yazın daha da serin kalabiliyor. Bu da kış aylarında ısınma, yaz aylarında da soğuk hava için daha az enerji tüketimi harcamanız anlamına geliyor. Henüz mantolama yaptırmadıysanız, bunu düşünün.

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