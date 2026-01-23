Elektrik faturalarının bir numaralı düşmanı! Buzdolabının üstüne koyan çıra gibi yandı: Faturalar katlandıkça katlanıyor

Sosyal medyada ve kulaktan kulağa yayılan "buzdolabı mıknatısları elektrik tüketimini katlıyor" iddiası, enerji maliyetlerinin arttığı bu dönemde yeniden tartışma konusu oldu. Birçok kullanıcı, dolap kapaklarını süsleyen bu anıların cihazın manyetik alanını bozduğunu ve daha fazla enerji harcanmasına neden olduğunu savunuyor. Ancak teknoloji devleri ve enerji uzmanları konuya farklı bir boyut getirdi. Yapılan açıklamalar, asıl tehlikenin faturadan ziyade cihazın mekanik yapısında gizli olduğunu ortaya koyuyor.