Elektrik faturalarının bir numaralı düşmanı! Buzdolabının üstüne koyan çıra gibi yandı: Faturalar katlandıkça katlanıyor
Sosyal medyada yayılan "buzdolabı magnetlerinin elektrik tüketimini artırdığı" yönündeki iddialara, Whirlpool ve LG gibi dünya devi beyaz eşya üreticilerinden açıklık getiren teknik yanıtlar geldi. Uzmanlar, mıknatısların oluşturduğu manyetik alanın cihazın soğutma sistemine müdahale etmesinin imkansız olduğunu belirterek, bu durumun bir şehir efsanesi olduğunu tescilledi. Ancak yetkililer, kapak üzerine asılan aşırı miktardaki magnetin menteşelere yük bindirerek kapağın sarkmasına ve hava sızdırarak motorun daha fazla çalışmasına neden olabileceği konusunda kullanıcıları uyardı.