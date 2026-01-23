  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Süt ineğinden etçi buzağı üretilecek Bakanlık o ilimizde başlattı! Hayvancılıkta önemli uygulama Benzer durumdaki her ülke yenildi, Türkiye kazandı! Dünya bu stratejiyi konuşuyor: Levant’ta büyük güçleri böyle oyun dışı bıraktık Bunları kullananların kafaları rahat! İşte sanayinin yolunu unutturan 8 motor Vatandaşlık maaşı geliyor! Hangi vatandaşlar yararlanacak, kaç TL olacak? Ramazan öncesi müjdeyi duyurdu: O ürünlerde fiyatlar sabitlendi! Fenerbahçe resmen duyurdu! Szymanski, Rennes'e transfer oldu Yapay zeka kasıp kavuruyor! NAND krizi derinleşiyor Oluk oluk petrol çıkan ülke Türkiye’den yardım istedi: Sizinle çalışmak istiyoruz
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Elektrik faturalarının bir numaralı düşmanı! Buzdolabının üstüne koyan çıra gibi yandı: Faturalar katlandıkça katlanıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Elektrik faturalarının bir numaralı düşmanı! Buzdolabının üstüne koyan çıra gibi yandı: Faturalar katlandıkça katlanıyor

Sosyal medyada yayılan "buzdolabı magnetlerinin elektrik tüketimini artırdığı" yönündeki iddialara, Whirlpool ve LG gibi dünya devi beyaz eşya üreticilerinden açıklık getiren teknik yanıtlar geldi. Uzmanlar, mıknatısların oluşturduğu manyetik alanın cihazın soğutma sistemine müdahale etmesinin imkansız olduğunu belirterek, bu durumun bir şehir efsanesi olduğunu tescilledi. Ancak yetkililer, kapak üzerine asılan aşırı miktardaki magnetin menteşelere yük bindirerek kapağın sarkmasına ve hava sızdırarak motorun daha fazla çalışmasına neden olabileceği konusunda kullanıcıları uyardı.

#1
Foto - Elektrik faturalarının bir numaralı düşmanı! Buzdolabının üstüne koyan çıra gibi yandı: Faturalar katlandıkça katlanıyor

Sosyal medyada ve kulaktan kulağa yayılan "buzdolabı mıknatısları elektrik tüketimini katlıyor" iddiası, enerji maliyetlerinin arttığı bu dönemde yeniden tartışma konusu oldu. Birçok kullanıcı, dolap kapaklarını süsleyen bu anıların cihazın manyetik alanını bozduğunu ve daha fazla enerji harcanmasına neden olduğunu savunuyor. Ancak teknoloji devleri ve enerji uzmanları konuya farklı bir boyut getirdi. Yapılan açıklamalar, asıl tehlikenin faturadan ziyade cihazın mekanik yapısında gizli olduğunu ortaya koyuyor.

#2
Foto - Elektrik faturalarının bir numaralı düşmanı! Buzdolabının üstüne koyan çıra gibi yandı: Faturalar katlandıkça katlanıyor

Dünyaca ünlü beyaz eşya üreticisi Whirlpool, magnetlerin enerji tüketimiyle doğrudan bir bağı olmadığını ancak "ağırlık" faktörünün göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Uzmanlara göre, kapak üzerine asılan aşırı miktarda mıknatıs, zamanla kapak menteşelerine ekstra yük bindiriyor. Bu durum, tıpkı köprülere asılan "aşk kilitlerinin" yapıyı bozması gibi, buzdolabı kapağının sarkmasına ve tam kapanmamasına yol açabiliyor. Kapak tam kapanmadığında ise cihaz içerideki ısıyı korumak için daha fazla çalışmak zorunda kalıyor ve işte o noktada faturalar kabarmaya başlıyor.

#3
Foto - Elektrik faturalarının bir numaralı düşmanı! Buzdolabının üstüne koyan çıra gibi yandı: Faturalar katlandıkça katlanıyor

Elektronik devi LG, magnetlerin faturayı artırdığı yönündeki iddialara son noktayı koydu. Şirket, cihazın dış yüzeyine takılan mıknatısların ne enerji kullanımına ne de gıdaların tazeliğine olumsuz bir etkisi bulunmadığını, bu durumun tamamen bir "şehir efsanesi" olduğunu vurguladı. Benzer bir açıklama da Tüketiciler ve Kullanıcılar Örgütü'nden (OCU) geldi; örgüt, bu mıknatısların yarattığı manyetik alanın cihazın çalışma sistemini etkileyecek güçte olmadığını hatırlattı.

#4
Foto - Elektrik faturalarının bir numaralı düşmanı! Buzdolabının üstüne koyan çıra gibi yandı: Faturalar katlandıkça katlanıyor

Mıknatısların enerjiye doğrudan bir etkisi olmasa da, yüzeyde oluşabilecek çizikler ve menteşe aşınmaları cihazın kullanım ömrünü etkileyebiliyor. Uzmanlar şu uyarılarda bulunuyor: Menteşe Yükü: Kapak üzerine kilo bazında yük bindirecek kadar çok magnet asmaktan kaçının. Hava Sızıntısı: Eğer menteşeler ağırlıktan dolayı zarar görürse, kapak fitilleri hava sızdırabilir ve bu da motorun durmadan çalışmasına neden olur.

#5
Foto - Elektrik faturalarının bir numaralı düşmanı! Buzdolabının üstüne koyan çıra gibi yandı: Faturalar katlandıkça katlanıyor

Yüzey Koruma: Magnetlerin altındaki tozlar zamanla boyayı çizebilir; bu nedenle yüzey temizliğine dikkat edilmelidir. Enerji sağlayıcısı Endesa tarafından yapılan teknik incelemeler, mıknatısların oluşturduğu manyetik alanın buzdolabı kapağındaki yalıtım tabakasını bile geçemediğini gösterdi. Yani mıknatıslar cihazın içindeki elektronik aksama veya soğutma motoruna müdahale edemiyor. Teoride manyetik alanlar elektrik akımlarıyla etkileşime girse de, ev tipi magnetlerin gücü bu değişim için devede kulak kalıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD sattı, İsrail sustu, SDG çöktü, peki ya silahlar?
Gündem

ABD sattı, İsrail sustu, SDG çöktü, peki ya silahlar?

Yücel Kaya’nın çarpıcı analizi, Suriye sahasında kurulan kirli ittifakın nasıl darmadağın olduğunu gözler önüne seriyor. Yıllarca ABD’nin on..
‘Kim yardım edebiliyorsa etsin’ YPG elebaşı Siyonist TV'de ağladı
Dünya

‘Kim yardım edebiliyorsa etsin’ YPG elebaşı Siyonist TV'de ağladı

Terör örgütü YPG/SDG elebaşlarından İlham Ahmed, soykırımcı Siyonist İsrail'in televizyonunda zırladı.
"Mustafa Kemal olmasa adın Yorgo olurdu" diyen zihniyetin samimiyetsizliği! "Atatürkçüyüm" diyen oyuncudan oğluna tuhaf isim!
Gündem

"Mustafa Kemal olmasa adın Yorgo olurdu" diyen zihniyetin samimiyetsizliği! "Atatürkçüyüm" diyen oyuncudan oğluna tuhaf isim!

Yıllardır dindar kesime ve muhafazakar değerlere "Gerici" yaftası vurarak üstten bakan, her tartışmada "Mustafa Kemal olmasa adın Yorgo olur..
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37'ye çekti.
ABD’li diplomat Türkiye’yi adres gösterdi! Bu işi çözse çözse Erdoğan çözer
Gündem

ABD’li diplomat Türkiye’yi adres gösterdi! Bu işi çözse çözse Erdoğan çözer

Dünya gündemini sarsan Grönland krizinde gözler, oyun kurucu hamleleriyle dengeleri değiştiren Türkiye’ye çevrildi. Brookings Enstitüsü’nün ..
Ünlü isme uyuşturucu gözaltısı
Gündem

Ünlü isme uyuşturucu gözaltısı

Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç uyuşturucu soruşturması kapsamında havalimanında gözaltına alındı!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23