Elektriğin bilinmeyen yüzü: 5 şaşırtıcı gerçek

YILDIRIMLAR GÜNEŞİN YÜZEYİNDEN 5 KAT DAHA SICAK HALE GELİYOR: Dünyanın yaşanabilir "ılıman" kuşağında olduğumuzu düşünsek de, tepemizde patlayan yıldırımlar güneşin yüzey sıcaklığını gölgede bırakabiliyor. Güneşin dış yüzeyi yaklaşık 5 bin 500 derece civarındayken, bir yıldırım düştüğü anda çevresindeki havayı tam 27 bin dereceye kadar ısıtıyor. Hava çok kötü bir iletken olduğu için elektrik akımı geçerken müthiş bir dirençle karşılaşıyor ve bu da sıcaklığın inanılmaz seviyelere çıkmasına neden oluyor. Neyse ki bu devasa enerji anlık olduğu için uçaklara çarptığında bile çoğu zaman ciddi bir hasar vermeden geçip gidiyor.