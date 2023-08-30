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Yaşam
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Elazığ’da sağanak yağış köy yollarını tahrip etti

2023-08-30 16:33:17
Elazığ’da sağanak yağış köy yollarını tahrip etti

Elazığ'da sağanak yağışın ardından oluşan su baskını nedeni ile köy yolları tahrip oldu.

#1
Foto - Elazığ’da sağanak yağış köy yollarını tahrip etti

Elazığ'ın Baskil ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.

#2
Foto - Elazığ’da sağanak yağış köy yollarını tahrip etti

Karagedik-Karpuzlu köyünde etkili olan sağanak yağış sonrası su taşkınları meydana geldi.

#3
Foto - Elazığ’da sağanak yağış köy yollarını tahrip etti

Taşkınlar nedeni ile köy yolları tahrip olurken bağ ve bahçeler de zarar gördü.

#4
Foto - Elazığ’da sağanak yağış köy yollarını tahrip etti

Ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

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