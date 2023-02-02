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Türkiye
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Elazığ'da kar yağışı etkili oldu

2023-02-02 08:00:42
Elazığ'da kar yağışı etkili oldu

Elazığ'da kar yağışı etkisini gösterdi.

#1
Foto - Elazığ'da kar yağışı etkili oldu

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini devam ettiren kar yağışı cadde ve sokakları, park ve bahçeleri beyaza bürüdü.

#2
Foto - Elazığ'da kar yağışı etkili oldu

Kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı yollarda karla mücadele ekipleri, yol açma ve tuzlama çalışması başlattı.

#3
Foto - Elazığ'da kar yağışı etkili oldu

Öte yandan, kar yağışı park ve bahçelerde güzel manzaralar oluştururken bunu fırsat bilen kimi vatandaşlar, kar altında yürüyüş yaparak fotoğraf çektirdi, karın keyfini çıkardı.

#4
Foto - Elazığ'da kar yağışı etkili oldu

Meteoroloji verilerine göre, yağışın aralıklarla sürmesi beklenen kentte ilgili kurumlar vatandaşları ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

#5
Foto - Elazığ'da kar yağışı etkili oldu

Elazığ'dan görüntüler...

#6
Foto - Elazığ'da kar yağışı etkili oldu

Elazığ'dan görüntüler...

#7
Foto - Elazığ'da kar yağışı etkili oldu

Elazığ'dan görüntüler...

#8
Foto - Elazığ'da kar yağışı etkili oldu

Elazığ'dan görüntüler...

#9
Foto - Elazığ'da kar yağışı etkili oldu

Elazığ'dan görüntüler...

#10
Foto - Elazığ'da kar yağışı etkili oldu

Elazığ'dan görüntüler...

#11
Foto - Elazığ'da kar yağışı etkili oldu

Elazığ'dan görüntüler...

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