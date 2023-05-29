El Salvador'da pek çok kişi bu işi yapıyor

Karton veya kil yapıların içinin şeker, sakız gibi tatlı yiyeceklerle veya oyuncaklarla doldurulmasıyla kuş ya da başka bir hayvana benzetilebilen Meksika kültürüne ait bir kukla-oyuncak olan Pineta üreten Salvadorlu bir aile, sadece ülke içine değil, aynı zamanda ABD başta olmak üzere yurtdışına da ihracat gerçekleştiriyor.