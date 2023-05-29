2023-05-29 15:01:18 El Salvador'da pek çok kişi bu işi yapıyor
Güney Amerika ülkesi El Salvador’da pek çok kişi geçimini pinata üretimiyle sağlıyor.
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Güney Amerika ülkesi El Salvador’da pek çok kişi geçimini pinata üretimiyle sağlıyor.
El Salvador’un başkenti Salvador da bir çok kişi, Güney Amerika’da doğum günü, düğün ve çeşitli kutlamalarda eğlence amacıyla kullanılan Pinataların üretimiyle geçimlerini sağlıyor.
Karton veya kil yapıların içinin şeker, sakız gibi tatlı yiyeceklerle veya oyuncaklarla doldurulmasıyla kuş ya da başka bir hayvana benzetilebilen Meksika kültürüne ait bir kukla-oyuncak olan Pineta üreten Salvadorlu bir aile, sadece ülke içine değil, aynı zamanda ABD başta olmak üzere yurtdışına da ihracat gerçekleştiriyor.
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