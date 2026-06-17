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#1
Foto - BİM banka kuruyor: İsmi gündem oldu

Bugünün öne çıkan haberlerinden biri perakende zinciri BİM Birleşik Mağazacılık'ın katılım bankası kurmasına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) onay gelmesi oldu.

#2
Foto - BİM banka kuruyor: İsmi gündem oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kararıyla 'Dost Katılım Bankası A.Ş.'nin kurulmasına izin verildi. PD’nin de duyurduğu karara göre 10 milyar lira sermayeli 'Dost Katılım Bankası A.Ş.'nin kurulması onaylandı. Bankanın ortakları arasında BİM, Desto Atık Yönetimi, Dost Global Danışmanlık, GDP Gıda ve Es Global Gıda yer aldı.

#3
Foto - BİM banka kuruyor: İsmi gündem oldu

Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra bir detay vereyim. BİM, katılım bankasına Türkiye’de 13 bine yakın marketinde sattığı süt ve yoğurt markası Dost’un adını verdi. BİM’in özel markası olan Dost’un ürünlerini Ak Gıda şirketi üretiyor.

#4
Foto - BİM banka kuruyor: İsmi gündem oldu

1996 yılında kurulan Ak Gıda, Yıldız Holding’in bir şirketiydi. İçim markasıyla tanınan Ak Gıda, 2015 yılında Fransız Groupe Lactalis’e satıldı. Lactalis, 1933 yılında Fransa'da kuruldu. 56 ülkede 54 binin üzerinde çalışanıyla faaliyet gösteren grubun 200 fabrikası bulunuyor. Grubun Président, Galibani ve Parmalat gibi dünyaca ünlü markaları var.

#5
Foto - BİM banka kuruyor: İsmi gündem oldu

BİM’le ilgili birkaç rakamla yazıyı bitireyim. 2025 sonu rakamlarına göre geçen yıl yurt içinde 662 yeni mağaza açarak Türkiye’de 12.751 mağaza sayısına ulaştı.

#6
Foto - BİM banka kuruyor: İsmi gündem oldu

BİM, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Fas ve Mısır’da da faaliyet gösteriyor. Fas'ta 2025 yılında 144 yeni mağaza açarak toplam 933 mağazaya, İkinci Mısır’da ise 2025 yılında 27 mağaza açarak 445 mağazaya ulaştı. 2025 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin yanı sıra Fas ve Mısır’dakilerle birlikte toplam 14.473 mağazası var.

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