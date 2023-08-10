2023-08-10 08:48:11 Ekrem İmamoğlu'nun B planı! 'İstanbul' korkusu geri adım attırdı
CHP'de değişim grubunun başını çeken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun genel başkan adaylığından "şimdilik" vazgeçtiği öne sürüldü. İstanbul'un AK Parti'ye bırakılması halinde parti içinden kendisine yönelik linç kampanyası başlatılmasından endişe eden İmamoğlu'nun, kurultaydaki mevcut delege yapısını da göz önüne alarak geri adım attığı bildirildi. Strateji değişikliğine giden değişim grubunun üzerinde uzlaştığı yeni ismin ise CHP Grup Başkanı Özgür Özel olduğu iddia ediliyor.