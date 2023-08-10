Ekrem İmamoğlu'nun B planı! 'İstanbul' korkusu geri adım attırdı

O tarihten itibaren genel başkanlık hayalini her fırsatta dile getiren Özel, genel merkezde ise büyük rahatsızlık yarattı. Kılıçdaroğlu ile arasında uzun süredir soğukluk olduğu bilinen Özel, kısa süre önce kendisine yöneltilen "Aday olacak mısınız?" sorusuna "Sorumluluk almaksa sorumluluk" diyerek yeşil ışık yaktı. Özel yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun yeniden İBB başkanlığına aday olması gerektiğini de savunmuştu.