Ekrem İmamoğlu'ndan 'İstanbul' mesajı! Kılıçdaroğlu'na boyun eğdi: Rotayı değiştirdi

İMAMOĞLU'NDAN 'İSTANBUL' MESAJI Son olarak; Gazetecilerin, 'Genel başkanlığa aday mısınız?' şeklindeki sorusu üzerine İmamoğlu, "Siyaset şu anda hiç anlamlı değil. Zaten bütün açıklamalarımı tane tane net olarak yaptım. İstanbul yolculuğumuz kesindir ve çok önemli bir yolculuktur. Elbette parti içerisinde de düşüncelerimiz var."