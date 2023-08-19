2023-08-19 07:02:34 Ekrem İmamoğlu'ndan 'İstanbul' mesajı! Kılıçdaroğlu'na boyun eğdi: Rotayı değiştirdi
14-28 Mayıs seçimlerinde yaşadıkları hezimet sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan ve "Değişim" hareketi başlatan Ekrem İmamoğlu son adımları ile rotayı yeniden İBB adaylığına çevirerek, adeta Kılıçdaroğlu'na boyun eğdi. Özgür Özel üzerinden 'taktik' arayışlarına girişen İmamoğlu yaptığı yeni açıklamada da 'İstanbul' mesajı verdi. İmamoğlu, "Siyaset şu anda hiç anlamlı değil. İstanbul yolculuğumuz kesindir ve çok önemli bir yolculuktur." dedi.