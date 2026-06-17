Ekrem İmamoğlu neden bir proje? İşte somut örnekler!

Arkadaş.. Tutuklandıktan sonra ne olduğu, ayrı bir konu. Eğer yanlış bir uygulamaya muhatap edildiğini anlatacak isen, onu suç duyurusu ile yapacaksın.. Ama yine de bu mahkemede anlatmana da karşı çıkmam ama.. Lütfen yani.. Önce bir cinayeti anlatsan. Önce sana isnat edilen suç ile ilgili bir şeyler söylesen. sonra diğer konulara gelsen.. İddianamedeki suça, asla gelmiyorlar.. Adama soruluyor: “İlişkin olan kadının annesi üzerine, rüşvet paraları ile villa almışsın?” Bu muhterem, dünkü duruşmada durumu şöyle savunuyor: “Ben buraya yalnızca bir ceza soruşturmasının muhatabı olarak değil, özel hayatımla ilgili haberlerle hedef gösterilmiş bir insan olarak çıktım.” Rüşveti alıyor. Kendi üzerine villa alırsa, anlaşılacak.. O da, ilişkide olduğu bayanın üzerine de değil. Onun annesinin üzerine villayı alıyor. Şimdi mahkemede de, “Benim özel hayatım haber yapıldı” diyor. Haber yapılan senin özel hayatın değil, Taner bey Rüşvet aldığın haber yapılıyor. Rüşvetin belgesi olarak da, özel hayatındaki bağlantılı olduğun bayanın annesine bu villayı tapuda kaydettirdiğin anlatılıyor.. Ama sen, ihalede yolsuzluk olup olmadığını hiç anlatmıyorsun. Villayı ne ile aldığını anlatmıyorsun. Aklın sıra, kelime oyunları ile savunma yapıyorsun: “12 ihaleden sorumluyum deniliyor ama, her ihale komisyonu beş kişiden oluşuyor. Toplamda 60 komisyon üyesi var. 58 kişi nerede? Doğru olan da zaten burada bulunmamaları.”