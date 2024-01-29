2024-01-29 14:22:50 Ekrem İmamoğlu ile ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıran iddia! Makamında bunu yapmış! Yok artık daha neler￼
İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, yeniden aday göstermeyince CHP'den istifa etmişti. İlgezdi, istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu'na "gölge genel başkan" suçlaması yaptı: İmamoğlu şahsımı makamına davet ederek benimle yol yürümeyeceği kararını iletti, MYK ve PM henüz toplanmamıştı! Sayın İmamoğlu, hangi görev ve yetki ile böyle bir karar veriyor? Bu kararı alacak kurul, MYK ve PM'dir!"