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Siyaset
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Ekrem İmamoğlu ile ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıran iddia! Makamında bunu yapmış! Yok artık daha neler￼

2024-01-29 14:22:50
Ekrem İmamoğlu ile ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıran iddia! Makamında bunu yapmış! Yok artık daha neler￼

İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, yeniden aday göstermeyince CHP'den istifa etmişti. İlgezdi, istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu'na "gölge genel başkan" suçlaması yaptı: İmamoğlu şahsımı makamına davet ederek benimle yol yürümeyeceği kararını iletti, MYK ve PM henüz toplanmamıştı! Sayın İmamoğlu, hangi görev ve yetki ile böyle bir karar veriyor?  Bu kararı alacak kurul, MYK ve PM'dir!"

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Foto - Ekrem İmamoğlu ile ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıran iddia! Makamında bunu yapmış! Yok artık daha neler￼

CHP kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin tasfiye edildiğini iddia ederek partisinden istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'den, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yeni suçlamalar geldi. İlgezdi, CHP MYK ve PM’den önce, 26 Ocak Cuma günü, Ekrem İmamoğlu'nun kendisini makamına çağırarak “Ataşehir'de belediye başkan adayı olarak kendisiyle yol yürümeyeceği kararını” ilettiğini açıkladı. 

#2
Foto - Ekrem İmamoğlu ile ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıran iddia! Makamında bunu yapmış! Yok artık daha neler￼

İlgezdi, “İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, şahsımla ilgili hangi görev ve yetki ile böyle bir karar veriyor ve partimizin üst kurullarının karar alma yetkisini hangi hakla kullanıyor? Sayın İmamoğlu, hangi görev ve yetki ile böyle bir karar veriyor?  Bu kararı alacak kurul, MYK ve PM'dir!” dedi. Battal İlgezdi'nin açıklaması şöyle:  - Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek sahipleri ve kamuoyunun dikkatine! 41 yıldır Cumhuriyet Halk Partimizin ilçe başkanlığı, il yöneticiliği, il sekreterliği ve son olarak 3 dönem Ataşehir Belediye Başkanı olarak partimizin bayrağını dalgalandırmaktan her zaman gurur duydum. - 2009 yılında da dört ilçenin arka mahallelerinin birleştirilmesi ile kurulan ve Ataşehir halkımızın büyük desteği ile Kurucu Belediye Başkanı olarak seçildiğim günden bugüne kadar Ataşehirimizi, İstanbul'un en gözde ilçelerinden biri haline getirdik. - Gerek partimiz gerekse şahsımın yaptırdığı anketlerde açık ara önde olmama rağmen son yapılan kurultayda Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğim için aday gösterilmedim. Oysa Partimizin yöneticileri tarafından yapılan açıklamalarda anket sonuçlarına göre aday belirleneceği üzerine basa basa ifade edilmişti.

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Foto - Ekrem İmamoğlu ile ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıran iddia! Makamında bunu yapmış! Yok artık daha neler￼

- Kamuoyu bilmelidir ki Battal İlgezdi aday gösterilmediği için istifa etmedi. Tam aksine Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimlik ve hiyerarşisini korumak adına istifa etmiştir. 26 Ocak Cuma günü sabah saat 09.00'da İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu şahsımı makamına davet ederek benimle bir görüşme gerçekleştirdi. - Mevkidaşım Sayın Ekrem İmamoğlu Ataşehir'de belediye başkan adayı olarak benimle yol yürümeyeceği kararını şahsıma ifade etti. Bu kararı bana ilettiğinde partimizin en üst kurulları olan ve aday belirlemede tek yetkili merci olan MYK ve PM henüz toplanmamıştı. Yani Ataşehir ile ilgili bir karar alınmamıştı.

#4
Foto - Ekrem İmamoğlu ile ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıran iddia! Makamında bunu yapmış! Yok artık daha neler￼

- Yüzyıllık Ulu Çınar olan Partimizin hukuki işleyişi ve parti kültüründe üst kurullarında karar alınmadan böylesi bir kararı tarafıma tebliğ etmeye mevkidaşım olan bir belediye başkanının görev ve yetkisi yoktur. Bu kararı alacak kurul, MYK ve PM'dir! - Buradan soruyorum herkese, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, şahsımla ilgili hangi görev ve yetki ile böyle bir karar veriyor ve partimizin üst kurullarının karar alma yetkisini hangi hakla kullanıyor? Tüm bunların neticesinde aday yapılmadım diye istifa ettiğimi düşünenlere ifade etmek isterim ki, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yıllarını veren her bir yol arkadaşımın hakkını hukukunu korumak ve partimin kurumsal kimliğine sahip çıkmak için istifa ettim.

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