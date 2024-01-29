Ekrem İmamoğlu ile ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıran iddia! Makamında bunu yapmış! Yok artık daha neler￼

İlgezdi, “İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, şahsımla ilgili hangi görev ve yetki ile böyle bir karar veriyor ve partimizin üst kurullarının karar alma yetkisini hangi hakla kullanıyor? Sayın İmamoğlu, hangi görev ve yetki ile böyle bir karar veriyor? Bu kararı alacak kurul, MYK ve PM'dir!” dedi. Battal İlgezdi'nin açıklaması şöyle: - Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek sahipleri ve kamuoyunun dikkatine! 41 yıldır Cumhuriyet Halk Partimizin ilçe başkanlığı, il yöneticiliği, il sekreterliği ve son olarak 3 dönem Ataşehir Belediye Başkanı olarak partimizin bayrağını dalgalandırmaktan her zaman gurur duydum. - 2009 yılında da dört ilçenin arka mahallelerinin birleştirilmesi ile kurulan ve Ataşehir halkımızın büyük desteği ile Kurucu Belediye Başkanı olarak seçildiğim günden bugüne kadar Ataşehirimizi, İstanbul'un en gözde ilçelerinden biri haline getirdik. - Gerek partimiz gerekse şahsımın yaptırdığı anketlerde açık ara önde olmama rağmen son yapılan kurultayda Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğim için aday gösterilmedim. Oysa Partimizin yöneticileri tarafından yapılan açıklamalarda anket sonuçlarına göre aday belirleneceği üzerine basa basa ifade edilmişti.