2023-06-16 08:38:18 Ekrem İmamoğlu delege avında! Koltuk için tüm tuşlara basıyor.
28 Mayıs seçimlerinden yenilgiyle ayrılan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu önce tüm MYK üyelerini ardından da tüm danışmanlarını görevden aldı. Parti tabanından gelen istifa çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde değişimin gerektiğini savunan Ekrem İmamoğlu ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme sonrası İstanbul'a dönen İmamoğlu ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. İmamoğlu, her türlü senaryoyu düşünerek delegelere yakın markaj uygulamaya başladığı ve delegelerin kişisel bilgilerine ulaşarak kendilerini arayıp değişimin gerekliliğine vurgu yaptığı belirtildi.. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki gün Ankara'da bir kez daha görüşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, her türlü senaryoyu düşünerek delegelere yakın markaj uygulamaya başladı..