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Ekrem İmamoğlu delege avında! Koltuk için tüm tuşlara basıyor.

2023-06-16 08:38:18
Ekrem İmamoğlu delege avında! Koltuk için tüm tuşlara basıyor.

28 Mayıs seçimlerinden yenilgiyle ayrılan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu önce tüm MYK üyelerini ardından da tüm danışmanlarını görevden aldı. Parti tabanından gelen istifa çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde değişimin gerektiğini savunan Ekrem İmamoğlu ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme sonrası İstanbul'a dönen İmamoğlu ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. İmamoğlu, her türlü senaryoyu düşünerek delegelere yakın markaj uygulamaya başladığı ve delegelerin kişisel bilgilerine ulaşarak kendilerini arayıp değişimin gerekliliğine vurgu yaptığı belirtildi.. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki gün Ankara'da bir kez daha görüşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, her türlü senaryoyu düşünerek delegelere yakın markaj uygulamaya başladı..

#1
Foto - Ekrem İmamoğlu delege avında! Koltuk için tüm tuşlara basıyor.

İddiaya göre genel merkezdeki bağlantıları aracılığıyla kurultay delegelerinin kişisel bilgilerine ulaşan İmamoğlu, kendilerini arayarak değişimin gerekliliğine vurgu yapıyor..

#2
Foto - Ekrem İmamoğlu delege avında! Koltuk için tüm tuşlara basıyor.

CHP'de yönetsel kriz ve belirsizlik ortamı devam ederken, genel başkan adaylığı için Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in isimleri ön plana çıkmaya başladı. Her gün farklı iddiaların konuşulduğu kulislerde son olarak İmamoğlu'nun çalışmalarına ilişkin çarpıcı bir detay gündeme geldi..

#3
Foto - Ekrem İmamoğlu delege avında! Koltuk için tüm tuşlara basıyor.

Edinilen bilgilere göre her türlü ihtimale karşı kurultay hazırlıklarına devam eden İmamoğlu, delegelerle hem kendisi hem de kurmayları aracılığıyla sık sık iletişim kurarak Kılıçdaroğlu'nun etkisini kırmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu ile olası bir seçim rekabetinde en büyük dezavantajının delege yapısı olduğunu bilen İmamoğlu'nun şimdiden bu durumu tersine çevirmek için kolları sıvadığı öne sürüldü..

#4
Foto - Ekrem İmamoğlu delege avında! Koltuk için tüm tuşlara basıyor.

BÜYÜK TASFİYE İstifa çağrıları ve değişim baskısı altında kalan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Haziran öncesi atanan tüm danışmanlarını tasfiye etti. Açıklamada, danışmanların 14 Haziran itibariyle görevlerine son verildiği duyuruldu..

#5
Foto - Ekrem İmamoğlu delege avında! Koltuk için tüm tuşlara basıyor.

Kılıçdaroğlu'nun görevine son verdiği önemli isimler arasında Tuncay Özkan, Ünal Çeviköz ve Erdoğan Toprak'ın yanı sıra 'ithal danışman' olarak tanımlanan ABD'li Jeremy Rifkin de yer aldı..

#6
Foto - Ekrem İmamoğlu delege avında! Koltuk için tüm tuşlara basıyor.

Rifkin'in Türkiye'ye bile uğramadan CHP üzerinden kısa sürede yüklü kazanç elde etmesi yeni bir skandal olarak kayıtlara geçti. Öte yandan CHP kulislerini hareketlendiren tasfiye operasyonuna ilişkin kararın Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi sonrası alınması da dikkat çekti..

#7
Foto - Ekrem İmamoğlu delege avında! Koltuk için tüm tuşlara basıyor.

Partideki "değişim" hareketinin lideri haline gelen İmamoğlu, daha önce de kendisine yakınlığı ile bilinen Gökhan Günaydın'ın TBMM Grup Başkanvekilliği'ne getirilmesinde önemli rol oynamıştı. Partide kendi makamı dışındaki tüm birimleri yenileme hareketi başlatan Kılıçdaroğlu, daha önce de tüm MYK'nın istifasını onaylamış ve yeni bir MYK oluşturmuştu..

#8
Foto - Ekrem İmamoğlu delege avında! Koltuk için tüm tuşlara basıyor.

YEREL SEÇİMDEN ÖNCE Mİ, SONRA MI? Öte yandan kongreler takvimi açıklanmasına rağmen seçimli kurultayın ne zaman yapılacağına ilişkin belirsizlik de devam ediyor. CHP Genel Merkezi'nde çeşitli formüllerin masada olduğu bildirilirken, İmamoğlu ile yaşanan krizin seyrine göre kurultayın yerel seçim sonrasına bırakılmasının da hâlâ rafa kalkmadığı öğrenildi. SAHİ Mİ? BUNLAR OLURKEN SİZ NEREDEYDİNİZ? Diğer yandan SABAH yazarı Mahmut Övür, CHP'de parti içindeki hareketliliği tetikleyerek sessiz sedasız koltuğu ele geçirmek isteyen Ekrem İmamoğlu'nun çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken bir analiz yaptı. Övür İmamoğlu'nun yaptırdığı kamuoyu çalışmasına dikkat çekerek yenilginin ortaklığını olduğu gibi Kılıçdaroğlu'na ihale etme çabasının altını çizdi. İşte Övür'ün yazısından ilgili bölüm: Bu arada İmamoğlu çalıştığı düşünce kuruluşuna "Neden kaybettik?" muhasebesi yaptırmış. Kendisiyle ilgili tek satır olmamasına şaşırmadım ama şuna şaşırdım: "Bildiğimiz, tanıdığımız, sevdiğimiz Kılıçdaroğlu gitti, yerine gerçek dışı, kurgu bir karakter olan Kılıçdaroğlu geldi." Sahi mi? Bunlar olurken siz neredeydiniz?

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