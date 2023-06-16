Ekrem İmamoğlu delege avında! Koltuk için tüm tuşlara basıyor.

YEREL SEÇİMDEN ÖNCE Mİ, SONRA MI? Öte yandan kongreler takvimi açıklanmasına rağmen seçimli kurultayın ne zaman yapılacağına ilişkin belirsizlik de devam ediyor. CHP Genel Merkezi'nde çeşitli formüllerin masada olduğu bildirilirken, İmamoğlu ile yaşanan krizin seyrine göre kurultayın yerel seçim sonrasına bırakılmasının da hâlâ rafa kalkmadığı öğrenildi. SAHİ Mİ? BUNLAR OLURKEN SİZ NEREDEYDİNİZ? Diğer yandan SABAH yazarı Mahmut Övür, CHP'de parti içindeki hareketliliği tetikleyerek sessiz sedasız koltuğu ele geçirmek isteyen Ekrem İmamoğlu'nun çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken bir analiz yaptı. Övür İmamoğlu'nun yaptırdığı kamuoyu çalışmasına dikkat çekerek yenilginin ortaklığını olduğu gibi Kılıçdaroğlu'na ihale etme çabasının altını çizdi. İşte Övür'ün yazısından ilgili bölüm: Bu arada İmamoğlu çalıştığı düşünce kuruluşuna "Neden kaybettik?" muhasebesi yaptırmış. Kendisiyle ilgili tek satır olmamasına şaşırmadım ama şuna şaşırdım: "Bildiğimiz, tanıdığımız, sevdiğimiz Kılıçdaroğlu gitti, yerine gerçek dışı, kurgu bir karakter olan Kılıçdaroğlu geldi." Sahi mi? Bunlar olurken siz neredeydiniz?