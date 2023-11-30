Ekonomi alanında Amerika’da yüksek lisans yapmış şaşırdık mı! Fatih Terim’in yeğeni, Seçil Erzan'a 250 bin doları hiçbir belge almadan elden vermiş

Buse Terim Bahçekapılı'nın 27 Nisan 2023 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesi şöyle: “Seçil Erzan’ı ilk 20 Kasım 2022 tarihinde babaannemin cenazesinde tanıdım” "Seçil Erzan isimli şahısla ilk olarak yüz yüze 20 Kasım 2022 tarihinde babaannemin cenazesinde tanıdım. Kendisini Denizbank Şube Müdürü olarak tanıtmıştı. Sonrasında kendisi 2 Kasım 2022 tarihinde halamın oğlu olan Terim Arıcan aracılığı ile bana ulaşmıştır. Şöyle ki Terim o gün bana Denizbank'ta Hakan Ateş'in de içerisinde bulunduğu 20 civarı güvenilir kişinin de dahil olduğu bir fon bulunduğunu ve yüksek gelir getirisinin olduğunu söyledi. Daha doğrusu Seçil Erzan kendisine Denizbank Şube Müdürü olarak bu fondan detaylı bahsetmiş ve Buse Terim'in de bu fona dahil olup gelir elde edebileceğini dile getirmiş. “Para konularını çok iyi anlamadığım için konuyu kuzenim Terim'e bıraktım” Para konularını çok iyi anlamadığım için konuyu kuzenim Terim'e bıraktım. Terim de bana Seçil Erzan'ın Denizbank Şube Müdürü olduğunu ve güvenli bir yatırım yapacağı konusunda ikna ettiğini kaldı ki Denizbank'ın en yetkilisi Hakan Ateş'in de bu işin içerisinde olduğunu söyledi. Ben de kişisel paramı iyi bir yatırım yapacağımı düşünerek bu fona aktarmaya karar verdim. Benim Denizbank'ta şahsi bu zamana kadar biriktirmiş olduğum bir mevduat hesabım bulunmaktadır. Terim bana hesabımda bulunan parayı Garanti Bankası'na aktarmamı söyledi. Ben de 3.600.000 TL parayı Garanti Bankasına gönderdim. Daha sonrasında vermiş olduğum yetki ile kuzenim Terim Garanti Bankası Özel Etiler Bankacılık Şubesi'ne giderek 3.600.000 TL parayı çekti. Sonrasında aynı bankada bu parayı dolara çevirdi. Akabinde de bu parayı 190.000 USD olacak şekilde dönüştürmüştür. Terim bana akabinde parayı Seçil Erzan'ın görev yaptığı Levent Denizbank Şubesi'ne giderek bizzat odasında teslim ettiğini söyledi. Hatta Terim bana parayı teslim ettiği sırada Nazlıcan isimli bir kadının odada olduğunu ve bu parayı Seçil'in Nazlıcan ile birlikte hazineye giderek teslim edeceklerini söylemiş.