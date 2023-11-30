2023-11-30 18:45:46 Ekonomi alanında Amerika’da yüksek lisans yapmış şaşırdık mı! Fatih Terim’in yeğeni, Seçil Erzan'a 250 bin doları hiçbir belge almadan elden vermiş
Yüksek kârlı gizli fon" vaadiyle yaşanan dolandırıcılıkla ilgili yargılama süreci başlayan davanın müştekilerinden Fatih Terim’in yeğeni Terim Arıcan ve kızı Buse Terim Bahçekapılı, savcılığa verdikleri ifadelerde Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan'a elden nasıl para teslim ettiklerini ve Erzan'la aralarında geçen konuşmaları anlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nisan ayında başlatılan soruşturma kapsamında; aralarında Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Emre Çolak gibi isimlerin de bulunduğu onlarca kişinin, Denizbank şube müdürü Seçil Erzan tarafından yüksek kazanç vaadiyle dolandırıldığı iddiası Türkiye'nin gündemine oturdu.