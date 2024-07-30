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Yaşam
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Ekolojik felaket! Göletteki tüm balıklar öldü

2024-07-30 20:31:23
Ekolojik felaket! Göletteki tüm balıklar öldü

Ankara Çubuk'ta bulunan Kızılca Göleti'nde meydana gelen ekolojik felaket sebebiyle neredeyse tüm balıklar öldü.

#1
Foto - Ekolojik felaket! Göletteki tüm balıklar öldü

Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Kızılca köyü yakınındaki bir gölette çok sayıda balık ölümü gerçekleşti. Balık ölümlerinin sebebi henüz bilinmezken, köy halkı balık ölümlerinin ardındaki nedenin göletteki son dönemde gerçekleşen kuraklığa bağlı su çekilmesi olduğunu düşünüyor.

#2
Foto - Ekolojik felaket! Göletteki tüm balıklar öldü

Kızılca köyü muhtarı, gölete su takviye edilmesi için dilekçe verdi. Yaşanan ekolojik felaket sonrası neredeyse göletteki tüm balıklar öldü. Felaketin ardından göletin tek sahibi ise kurbağalar oldu.

#3
Foto - Ekolojik felaket! Göletteki tüm balıklar öldü

Köy halkı, göletteki balık ölümlerinin bir an önce sona ermesini ve gerekli önlemlerin alınmasını umut ettiklerini dile getirdi.

#4
Foto - Ekolojik felaket! Göletteki tüm balıklar öldü

Av malzemeleri satan Muhsin Aynacıoğlu, müşterilerin şikayeti üzerine gölete bakmaya geldiğini belirterek, “Bayağı ölüm var, balıklar kıyıya vurmuş. Gördüğüm kadarıyla su çekilmiş. Tahminimce suda oksijen eksikliği var.

#5
Foto - Ekolojik felaket! Göletteki tüm balıklar öldü

Etrafında fabrika yok buraya atık dökecek. Kuraklık diye tahmin ediyorum işin açıkçası. Buraya geldiğimde en az 15-20 araba olurdu.

#6
Foto - Ekolojik felaket! Göletteki tüm balıklar öldü

Gördüğüm kadarıyla kimse yok. Balık hep kıyaya vurmuş. İlk defa burada böyle bir şey görüyorum ama suyun bu kadar çekildiğini de ilk defa görüyorum” diye konuştu.

#7
Foto - Ekolojik felaket! Göletteki tüm balıklar öldü

Öte yandan gölet etrafındaki çöpler ve içki şişeleri dikkat çekti.

#8
Foto - Ekolojik felaket! Göletteki tüm balıklar öldü

#9
Foto - Ekolojik felaket! Göletteki tüm balıklar öldü

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