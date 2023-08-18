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Türkiye
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Ekipler baskın yaptı, mahalleli alkışla destek verdi

2023-08-18 10:10:39
Ekipler baskın yaptı, mahalleli alkışla destek verdi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde narkotik polisi şüpheli şahısların evine baskın yapıldı.

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Foto - Ekipler baskın yaptı, mahalleli alkışla destek verdi

Polis, şahısları gözaltına alırken, mahalle sakinleri ise ekipleri alkış yağmuruna tuttu.

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Foto - Ekipler baskın yaptı, mahalleli alkışla destek verdi

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi üzerinde narkotik polislerinin takibine takılan iki kişinin bulunduğu eve baskın düzenlendi.

#3
Foto - Ekipler baskın yaptı, mahalleli alkışla destek verdi

Düzenlenen baskınla birlikte yakalanan kişiler polis ekiplerince kelepçelenip araçlara bindirildi. Mahalle sakinleri ise polis ekiplerinin operasyonunu balkonlarından görünce, alkış yağmuruna tutarak destek verdi. O anlar ise kameralara yansıdı.

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Foto - Ekipler baskın yaptı, mahalleli alkışla destek verdi

Bursa Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

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