Ekipler 4 işçiye ulaşmak için seferber oldu
Açıklama yapan Manisa Valiliği, Soma'da bulunan bir maden ocağında meydana gelen göçükte 1 kişinin vefat ettiğini, 4 işçiye ulaşmak için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Açıklama yapan Manisa Valiliği, Soma'da bulunan bir maden ocağında meydana gelen göçükte 1 kişinin vefat ettiğini, 4 işçiye ulaşmak için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, göçüğün saat 14.00 sıralarında meydana geldiği belirtildi.
Göçük altında kalan 1 maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Göçük altında olduğu değerlendirilen 4 işçiye ulaşmak için arama ve kurtarma çalışmaları ekiplerimiz tarafından aralıksız sürdürülmektedir. Hayatını kaybeden işçimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyor, yaralı işçilerimize acil şifalar temenni ediyoruz.
Göçük altında bulunan işçilerimizin de bir an önce sağ salim kurtarılmalarını temenni ediyoruz."
Valilik, daha önce yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 işçiden 2'sinin kurtarıldığını bildirmişti.
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