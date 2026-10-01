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Ekipler 4 işçiye ulaşmak için seferber oldu

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Ekipler 4 işçiye ulaşmak için seferber oldu

Açıklama yapan Manisa Valiliği, Soma'da bulunan bir maden ocağında meydana gelen göçükte 1 kişinin vefat ettiğini, 4 işçiye ulaşmak için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

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Foto - Ekipler 4 işçiye ulaşmak için seferber oldu

Valilikten yapılan açıklamada, göçüğün saat 14.00 sıralarında meydana geldiği belirtildi.

#2
Foto - Ekipler 4 işçiye ulaşmak için seferber oldu

Göçük altında kalan 1 maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

#3
Foto - Ekipler 4 işçiye ulaşmak için seferber oldu

"Göçük altında olduğu değerlendirilen 4 işçiye ulaşmak için arama ve kurtarma çalışmaları ekiplerimiz tarafından aralıksız sürdürülmektedir. Hayatını kaybeden işçimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyor, yaralı işçilerimize acil şifalar temenni ediyoruz.

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Foto - Ekipler 4 işçiye ulaşmak için seferber oldu

Göçük altında bulunan işçilerimizin de bir an önce sağ salim kurtarılmalarını temenni ediyoruz."

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Foto - Ekipler 4 işçiye ulaşmak için seferber oldu

Valilik, daha önce yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 işçiden 2'sinin kurtarıldığını bildirmişti.

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