Egzersizle iyileşen 7 sağlık problemi

Araştırmalara göre, yaşam kalitelerinin düştüğü KOAH hastalarında kas kaybı ve zayıflık yaygındır. Araştırmalara göre, dayanıklılık ve kuvvet egzersizlerinin kombinasyonunu (haftada 3 kez, seans başına 30 dakika) yapan KOAH hastaları, kas güçlerini sadece ilaç tedavisini takip edenlerden daha fazla geliştirebilirler. Tip 2 diyabette kan şekerini daha iyi yönetebilirsiniz Egzersiz, tip 2 diyabeti önlemenin ve yönetmenin anahtarıdır, çünkü kaslarınızın kandaki şekeri emmesine ve enerjiye dönüştürmesine yardımcı olur. Kardiyo egzersizleri vücudunuzun insülini yönetmesine yardımcı olurken, kuvvet egzersizleri insülini daha duyarlı hale getirir. Ayrıca, kaslarınızı geliştirmeye yardımcı olur.