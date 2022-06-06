Egzersizle iyileşen 7 sağlık problemi

Sırt ağrısı rahatsızlığını azaltabilirsiniz Oldukça yaygın bir sağlık sorunu olan sırt ağrısının birçok nedeni vardır. Daha iyi hissetmek için, dinlenmek yerine hareket etmelisiniz. Araştırmalar, 16 hafta boyunca haftada 3 kez ağırlık egzersizi yapan sırt ağrısı olan hastaların yüzde 70 daha az ağrı yaşadığını gösteriyor. Ayrıca bu hastaların daha iyi bir yaşam kalitesi bildirdiği bilinmektedir. Uzmanlar, sırt ağrısı atağı sırasında hareketsiz kalmanın sorunu daha da kötüleştirebileceğini belirtiyorlar. Ağırlık kaldırmak da dahil olmak üzere daha fazla hareket etmek, fiziksel ve zihinsel olarak iyileşmeye yardımcı olur.