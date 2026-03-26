  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Burası Türkiye değil Batı sevicilerin Almanya’sı! Elektrik faturalarına büyük zam Trump’tan şimdi de NATO’ya üstü kapalı tehdit: Bir yanda naz bir yanda caz yapıyor Sabancı Holding'e olay teklif: 1,1 milyar dolar veriyoruz orayı bize satın Ünlü insansız hava aracını sessiz sedasız kopyaladılar! Gören 'yok artık' dedi İşte evde egzama tedavisi için doğal yöntemler ve öneriler... ÖSYM’den YDS adaylarına müjde: Sınav yerleri belli oldu! Sosyal medyada suç örgütü propagandası yapmışlardı! 358 şüpheli gözaltına alındı
Sağlık
9
Yeniakit Publisher
İşte evde egzama tedavisi için doğal yöntemler ve öneriler...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşte evde egzama tedavisi için doğal yöntemler ve öneriler...

Egzama tedavisi için evde doğal yöntemlerle bunları da yapabilirsiniz. Aksi takdirde mutlaka uzman hekime başvurmayı unutmamalısınız. Peki, egzama nasıl geçer? Egzamaya ne iyi gelir?

Egzama (atopik dermatit) evde; cildi düzenli nemlendirerek, tahriş edici kimyasallardan kaçınarak, Hindistan cevizi yağı, aloe vera veya kolloidal yulaf gibi doğal yöntemlerle kaşıntıyı yatıştırarak ve stresi yöneterek rahatlatılabilir. Ilık duşlar, pamuklu giysiler ve sık nemlendirme cildin bariyerini korumak için temeldir.

Doğal Nemlendiriciler: Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı veya aloe vera jeli, kuru ve çatlamış egzamalı cildi yatıştırarak nem bariyerini güçlendirir.

Kolloidal Yulaf Banyosu: Ilık banyo suyuna eklenen ince öğütülmüş yulaf (kolloidal yulaf), kaşıntıyı ve iltihabı azaltmaya yardımcı olur.

Soğuk Kompres: Egzamalı bölgedeki kaşıntı ve yanma hissini hafifletmek için temiz, soğuk ve nemli bir bezle kompres uygulanabilir.

Temizlik ve Koruma: Parfümsüz, SLS (sodyum lauril sülfat) ve paraben içermeyen, pH dengeli sabun/temizleyiciler kullanılmalı; eller sık sık nemlendirilmelidir.

Tetikleyicilerden Kaçınma: Sıcak suyla duş almaktan kaçınılmalı, pamuklu ve yumuşak giysiler tercih edilmeli, kimyasal temizlik ürünleri kullanırken eldiven takılmalıdır.

Stres Yönetimi: Stres egzamanın en büyük tetikleyicilerinden olduğundan, meditasyon ve nefes egzersizleri rahatlama sağlayabilir.

Uyarı: Egzama şiddetliyse, enfeksiyon belirtileri (irin, aşırı kızarıklık) varsa veya bebeklerde/çocuklarda ise mutlaka bir dermatoloğa danışılmalıdır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23