Eğitim
5
Yeniakit Publisher
Eğitim bitmiş bitmiş öyle mi? Dünya listesinde Türk üniversiteleri rüzgarı
DHA Giriş Tarihi:

Eğitim bitmiş bitmiş öyle mi? Dünya listesinde Türk üniversiteleri rüzgarı

THE’nin 2026 alan bazlı dünya üniversiteleri sıralamasında Türk üniversiteleri özellikle eğitim bilimlerinde öne çıkarken, ilk 1000’de yer alan üniversite sayısı 44’e yükselerek Türkiye’yi Avrupa’da üçüncü, dünyada dördüncü sıraya taşıdı.

#1
Foto - Eğitim bitmiş bitmiş öyle mi? Dünya listesinde Türk üniversiteleri rüzgarı

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; THE tarafından açıklanan ‘2026 Alan Bazlı Dünya Üniversiteleri Sıralamaları’nda Türk üniversitelerinin güçlü performansı sürüyor. Bu artış, yükseköğretimde kalite odaklı dönüşüm politikalarının ve araştırma kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmaların somut bir sonucu olarak değerlendiriliyor. THE'nın sıralamalarında Türk üniversitelerinin en başarılı oldukları alan eğitim bilimleri oldu. Eğitim bilimleri alanında temsil edilen ve geçen yıl 35 olan üniversite sayısı 44'e yükseldi.

#2
Foto - Eğitim bitmiş bitmiş öyle mi? Dünya listesinde Türk üniversiteleri rüzgarı

Bu alanda Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 93'üncü sırada yer aldı. ODTÜ'yü 201-250 bandında Boğaziçi Üniversitesi, 251-300 bandında Hacettepe Üniversitesi, 401-500 bandında da Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi takip etti. Türkiye, eğitim bilimleri alanında ilk 1000 sıralamasında yer alan toplam üniversite sayısı bakımından da Avrupa ülkeleri arasında 3'üncü sırada yer aldı. Türkiye, toplamda 44 üniversite ile Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkeleri geride bıraktı. Eğitim bilimleri alanında ilk 1000 sıralamasında yer alan toplam üniversite sayısı bakımından da Türkiye dünyada 4' sırada yer buldu.

#3
Foto - Eğitim bitmiş bitmiş öyle mi? Dünya listesinde Türk üniversiteleri rüzgarı

MÜHENDİSLİK ALANINDA 6 ÜNİVERSİTE LİSTEYE GİRDİ: Mühendislik alanında 6 Türk üniversitesinin listeye girmesiyle geçen yıl 26 olan üniversite sayısı 32’ye çıktı. Geçen yıla göre, tıp ve sağlık alanında ilk 1000'de yer alan üniversite sayısı 25'ten 26'ya yükselirken, sosyal bilimlerde 24'ten 25'e çıktı. Geçen yıla göre fen bilimleri alanında ilk 1000'de yer alan üniversite sayısı 19'dan 22'ye yükseldi. Bilgisayar bilimleri 17'den 18'e, sanat ve beşeri bilimler alanında 11 olan üniversite sayısı 16'ya, psikoloji alanında da 5'ten 7'ye yükseldi. Türkiye, işletme ve ekonomi alanında 20 üniversite ile yer aldı. Türk üniversiteleri, özellikle eğitim ve mühendislik alanlarındaki güçlü varlığını sürdürdü.

#4
Foto - Eğitim bitmiş bitmiş öyle mi? Dünya listesinde Türk üniversiteleri rüzgarı

'ÜNİVERSİTELERİMİZİN YÜKSELİŞİ MEMNUNİYET VERİCİ': Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yaptığı yazılı değerlendirmede, "Üniversitelerimizin uluslararası sıralamalardaki yükselişi memnuniyet verici" dedi. Türkiye’deki üniversitelerin son yıllarda gösterdiği ilerlemenin dünya sıralamalarına da yansımaya başladığını ifade eden Özvar, "Üniversitemizin sıralamalarda üst sıralara doğru yükselmesi sevindirici bir gelişme. Dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında Türk üniversitelerinin de yer almasını istiyoruz. Üniversitelerimizin bu hedeflere odaklandığı sürece, niteliklerini artıracaklarına ve başarıya ulaşacaklarına inancımız tamdır" ifadelerini kullandı. Özvar, "Yükseköğretim kurumlarımızın yıllara dayanan tecrübesi ve insan kaynağı birikimi kuşkusuz ki bu başarının en önemli sebebidir. Bilhassa eğitim bilimleri olmak üzere tüm alanlarda üniversitelerimizin başarısı bizi çok memnun etti. Sıralamaların bize gösterdiği gibi üniversitelerimiz sadece dünyadaki gelişmelerin içinde olmakla kalmıyor, küresel düzeyde eğilimlere öncülük de ediyor. Sonuçlardan memnun olmakla birlikte üniversitelerimizin potansiyelinin daha yüksek olduğunun farkındayız. Türk yükseköğretimini küresel ölçekte rekabetçi, kapsayıcı ve nitelikli bir yapıya kavuşturma vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.

