S-400'leri Türkiye'den alacak duruma gelmişler de haberimiz yokmuş! Durum öyle böyle kötü değil

S-300PMU2 Favorit’in ihracat versiyonları daha önce Azerbaycan, Cezayir, İran, Çin ve Suriye’ye tedarik edildi. İhracat S-400 sistemleri ise Cezayir, Belarus, Hindistan, Çin ve Türkiye’ye teslim edildi. Hâlihazırda yerine getirilmemiş yalnızca bir aktif ihracat sözleşmesi bulunuyor. Bu sözleşme, Hindistan’ın 2018 yılında Rusya ile beş adet S-400 sistemi için imzaladığı ve değeri 5,43 milyar dolar olan anlaşma olarak kayıtlara geçti. Sözleşme kapsamında teslimatların 2023’e kadar tamamlanması öngörülüyordu. Ancak Hindistan bugüne kadar yalnızca üç adet sistemi tedarik edebildi. Gecikmelere rağmen Hindistanlı yetkililer daha önce ilave tedariklere ilgi duyduklarını açıklamıştı. Hindistan ayrıca, yoğun kullanımın ardından füze ikmali konusunda net bir operasyonel ihtiyacı bulunan, Rus uzun menzilli hava savunma sistemlerinin mevcut tek yabancı kullanıcısı konumunda bulunuyor.