İlk müşterinin kim olduğundan bağımsız olarak, ihracat füzelerinin Ukrayna’ya karşı kullanılması daha geniş bir tabloyu ortaya koyuyor. Rusya’nın daha önce de T-90S tankları ve yabancı müşteriler için üretilmiş Pantsir hava savunma sistemleri dâhil olmak üzere ihracat konfigürasyonlu silahları muharebede kullandığı biliniyor. Son vaka, ihracat stoklarının artık yalnızca cephe ihtiyaçları için değil, aynı zamanda Ukrayna topraklarına yönelik uzun menzilli saldırılar için de tüketildiğini gösteriyor. Defense Express, füzenin hassas bir taarruz rolü için değil, kara taarruz silahlarındaki stok sorununa geçici bir alternatif olarak kullanıldığını vurguladı. Füzenin kontrolünü kaybettikten sonra bir alanı vurduğu aktarıldı. Bu durum, Rusya’nın amaca yönelik seyir ve balistik füzelerde yaşadığı süregelen eksiklikler karşısında doğaçlama çözümlere daha fazla başvurduğunu ortaya koyuyor. İhracat füzelerinin kullanımı, Rusya’nın mevcut silah sözleşmelerini yerine getirme kapasitesi ve tedarikçi olarak itibarı konusunda da soru işaretleri doğuruyor. Teslimat bekleyen yabancı müşterilerin, Moskova’nın sözleşmesel yükümlülükler yerine kendi operasyonel ihtiyaçlarını önceliklendirmesi nedeniyle ek gecikmelerle karşılaşabileceği değerlendiriliyor.