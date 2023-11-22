2023-11-22 16:35:38 Eğer söyledikleri gibi olursa tekrar fırlayabilir! Resmen ilan ettiler: Geri dönüyor...
Son dakika haberi: İsmail Kartal ile bu sezonda rekorlar kırarak ilerleyen Fenerbahçe, Galatasaray'la birlikte ligde zirve mücadelesi veriyor. Kadrosunu yıldızlarla güçlendiren sarı-lacivertli takımda flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Takımdan ayrılması beklenen Batshuayi kararını verirken, eski yıldız oyuncunun da Fenerbahçe'ye geri döneceği iddiası gündeme geldi. İşte flaş transfer haberinin detayları...