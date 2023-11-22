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Spor
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Eğer söyledikleri gibi olursa tekrar fırlayabilir! Resmen ilan ettiler: Geri dönüyor...

2023-11-22 16:35:38
Eğer söyledikleri gibi olursa tekrar fırlayabilir! Resmen ilan ettiler: Geri dönüyor...

Son dakika haberi: İsmail Kartal ile bu sezonda rekorlar kırarak ilerleyen Fenerbahçe, Galatasaray'la birlikte ligde zirve mücadelesi veriyor. Kadrosunu yıldızlarla güçlendiren sarı-lacivertli takımda flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Takımdan ayrılması beklenen Batshuayi kararını verirken, eski yıldız oyuncunun da Fenerbahçe'ye geri döneceği iddiası gündeme geldi. İşte flaş transfer haberinin detayları...

#1
Foto - Eğer söyledikleri gibi olursa tekrar fırlayabilir! Resmen ilan ettiler: Geri dönüyor...

Son dakika haberi: İsmail Kartal ile bu sezonda rekorlar kırarak ilerleyen Fenerbahçe, Galatasaray'la birlikte ligde zirve mücadelesi veriyor. Kadrosunu yıldızlarla güçlendiren sarı-lacivertli takımda flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Takımdan ayrılması beklenen Batshuayi kararını verirken, eski yıldız oyuncunun da Fenerbahçe'ye geri döneceği iddiası gündeme geldi. İşte flaş transfer haberinin detayları...

#2
Foto - Eğer söyledikleri gibi olursa tekrar fırlayabilir! Resmen ilan ettiler: Geri dönüyor...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

#3
Foto - Eğer söyledikleri gibi olursa tekrar fırlayabilir! Resmen ilan ettiler: Geri dönüyor...

Milli futbolcuların yer almadığı antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayıp pas çalışmasıyla devam etti. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından bireysel idmanlarla çalışma tamamlandı.

#4
Foto - Eğer söyledikleri gibi olursa tekrar fırlayabilir! Resmen ilan ettiler: Geri dönüyor...

Bu sezon İsmail Kartal ile rekorlar kıran ve kadrosunu yıldız oyuncularla güçlendiren Fenerbahçe, rakibi Galatasaray'a karşı zirve mücadelesi veriyor.

#5
Foto - Eğer söyledikleri gibi olursa tekrar fırlayabilir! Resmen ilan ettiler: Geri dönüyor...

Aynı zamanda transferde de hareketli günler geçiren sarı-lacivertli takımda gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadrosuna hamle yapmak isteyen sarı-lacivertli takımda sürpriz bir gelişme yaşandı.

#6
Foto - Eğer söyledikleri gibi olursa tekrar fırlayabilir! Resmen ilan ettiler: Geri dönüyor...

Ara transferde ayrılmak isteyen ve düzenli forma giyeceği bir takıma gitmeyi kafasına koyan Michy Batshuayi'nin fikri değişti. İsmail Kartal ve ekibinin yoğun çabasıyla oyuncu, F.Bahçe'de sezonu tamamlama kararı aldı.

#7
Foto - Eğer söyledikleri gibi olursa tekrar fırlayabilir! Resmen ilan ettiler: Geri dönüyor...

Ocak ayında Batshuayi kalitesinde bir isim bulamayacağını düşünen yönetim, Belçikalı yıldızın kalması için görüşmeler yaptı. Edin Dzeko'nun performansı sonrasında özellikle ligde yerini kaybeden 30 yaşındaki futbolcu, milli takımı da düşünerek gitmek istedi.

#8
Foto - Eğer söyledikleri gibi olursa tekrar fırlayabilir! Resmen ilan ettiler: Geri dönüyor...

Ancak İsmail Kartal ve ekibinin de oyuncu ile temasları işe yaradı ve "Şampiyonluğu kutlayalım sonra kararını ver" sözleri sonrasında yeniden motive oldu.

#9
Foto - Eğer söyledikleri gibi olursa tekrar fırlayabilir! Resmen ilan ettiler: Geri dönüyor...

2022 Eylül ayında 3.5 milyon Euro bonservis karşılığında transfer edilen Batshuayi, bu sezon tüm kulvarlarda 15 maçta forma giydi ve 4 gol - 3 asist katkısı yaptı. Oyuncunun sözleşmesi 2024 Haziran'da sona eriyor. Batshuayi'nin piyasa değeri 9 milyon Euro.

#10
Foto - Eğer söyledikleri gibi olursa tekrar fırlayabilir! Resmen ilan ettiler: Geri dönüyor...

Fenerbahçe'nin 12.3 milyon Euro'ya sezon başında Hoffenheim'a sattığı Attila Szalai, performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Alman temsilcisi de Szalai'yi satın alma opsiyonu koyarak kiralamak istiyor.

#11
Foto - Eğer söyledikleri gibi olursa tekrar fırlayabilir! Resmen ilan ettiler: Geri dönüyor...

Fenerbahçe'nin stoper arayışlarını fırsat bilen menajerler ise deneyimli sol stoperi eski takımına önermeye hazırlanıyor.

#12
Foto - Eğer söyledikleri gibi olursa tekrar fırlayabilir! Resmen ilan ettiler: Geri dönüyor...

İstanbul'u çok seven Szalai'nin bu transfere sıcakbakacağı öğrenilirken Fenerbahçe, oyuncunun formsuz oluşu sebebiyle kiralama bedeli olmadan veya çok düşük bir ücretle teklif yapmayı planlıyor.

#13
Foto - Eğer söyledikleri gibi olursa tekrar fırlayabilir! Resmen ilan ettiler: Geri dönüyor...

Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, Serdar Aziz ve Luan Peres ile de yollarını ayırmak istiyor. Gelen her teklif değerlendirilmeye alınacak.

#14
Foto - Eğer söyledikleri gibi olursa tekrar fırlayabilir! Resmen ilan ettiler: Geri dönüyor...

Bu sezonun başında Hoffenheim'a 12.3 milyon Euro bonservis karşılığında transfer olan Attila Szalai ligde 3 maçta forma giyebildi.

#15
Foto - Eğer söyledikleri gibi olursa tekrar fırlayabilir! Resmen ilan ettiler: Geri dönüyor...

2027 yılına kadar sözleşmesi olan Szalai'nin güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro.

#16
Foto - Eğer söyledikleri gibi olursa tekrar fırlayabilir! Resmen ilan ettiler: Geri dönüyor...

#17
Foto - Eğer söyledikleri gibi olursa tekrar fırlayabilir! Resmen ilan ettiler: Geri dönüyor...

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