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Spor
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Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur: Burak Yılmaz öyle bir transfer yapacak ki...

2023-09-14 14:40:27
Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur: Burak Yılmaz öyle bir transfer yapacak ki...

Son dakika haberi: Şenol Güneş'le birlikte müthiş bir performans ortaya koyan Beşiktaş, sezona 2 galibiyet ve 1 beraberlikle başladı. Konferans Ligi'nde de gruplara kalan Kartal, transfer döneminin bitimine 2 gün kala bombayı patlatmak istiyor. Sürpriz transfer hamlesinin arkasında ise Şenol Güneş'in yardımcısı Burak Yılmaz'ın olduğu ortaya çıktı. İşte flaş transfer hamlesinin detayları ve o isim...

#1
Foto - Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur: Burak Yılmaz öyle bir transfer yapacak ki...

Süper Lig'e 2 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan Kartal, oynadığı futbolla alkış alıyor. Beşiktaş'tan aynı zamanda transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

#2
Foto - Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur: Burak Yılmaz öyle bir transfer yapacak ki...

Yarın gece 12'ye kadar devam edecek olan transfer sezonunun son günlerinde Beşiktaş bir hamle daha yapmak istiyor. 8 oyuncusunun Afrika Kupası'na gitmesi beklenen Beşiktaş'ta kadro derinliği için bir transfer daha yapılacak.

#3
Foto - Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur: Burak Yılmaz öyle bir transfer yapacak ki...

XEKA GÜNDEME ALINDI Milliyet'in haberine göre, bu sezon 3 kulvarda da başarı elde etmek isteyen Beşiktaş, transfer döneminin son saatlerinde yoğun mesai harcıyor. Yönetim, son olarak Portekizli orta saha Xeka'yı gündemine aldı.

#4
Foto - Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur: Burak Yılmaz öyle bir transfer yapacak ki...

Fransa ekibi Lille'de yardımcı antrenör Burak Yılmaz'la o dönemler birlikte forma giyen ve Rennes macerası sonrasında boşta olan 28 yaşındaki futbolcuyla temasların başladığı aktarıldı.

#5
Foto - Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur: Burak Yılmaz öyle bir transfer yapacak ki...

ORTA SAHADA ÇOK YÖNLÜ Merkez orta saha hattına ek olarak sol kanat bek olarak da görev yapabilen 1,85'lik futbolcu, kariyerinde daha önce Braga ve Dijon gibi takımların formasını giymişti.

#6
Foto - Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur: Burak Yılmaz öyle bir transfer yapacak ki...

KULÜPSÜZ KALDI Piyasa değeri 6 milyon Euro civarında olan deneyimli futbolcu, Avrupa'da transfer döneminin kapanması sonrasında kendisine kulüp bulamadı. Geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla 8 maçta forma giyen Xeka, skor katkısı yapamamıştı.

#7
Foto - Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur: Burak Yılmaz öyle bir transfer yapacak ki...

GEDSON'UN SÖZLEŞMESİ UZATILDI Beşiktaş, Gedson Fernandes'in sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Gedson, siyah-beyazlılarla yeni mukaveleye imza attığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Her maç takımın kazanması için elimden geleni yapacağım. Savaşçı ruhum hep sahada olacak" dedi.

#8
Foto - Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur: Burak Yılmaz öyle bir transfer yapacak ki...

LİGDE EN ÇOK AFRİKALI BEŞİKTAŞ'TA En çok Afrikalı ise Beşiktaş'ta. Siyah-beyazlı takımdan 8 futbolcu, turnuvaya katılmaya hak kazandı. Kara Kartal bu süreçte Fatih Karagümrük, Pendikspor (D), Adana Demirspor, Sivasspor (D), Trabzonspor ve Kayserispor (D) ile karşılaşacak.

#9
Foto - Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur: Burak Yılmaz öyle bir transfer yapacak ki...

İşte milli takımlarıyla Afrika Kupası'nda boy göstermek için merakla bekleyen Beşiktaşlı yıldızlar:

#10
Foto - Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur: Burak Yılmaz öyle bir transfer yapacak ki...

İŞTE DAVET BEKLEYEN 8 FUTBOLCU Omar Colley - Gambiya Jackson Muleka - D.Kongo Arthur Masuaku - D.Kongo Jean Onana - Kamerun Son dakika haberi: Beşiktaş'tan flaş hamle! Burak Yılmaz eski takım arkadaşını getiriyor... Vincent Aboubakar - Kamerun Daniel Amartey - Gana Eric Bailly - Fildişi Sahili Rachid Ghezzal - Cezayir

#11
Foto - Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur: Burak Yılmaz öyle bir transfer yapacak ki...

Beşiktaş, Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

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