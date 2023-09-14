2023-09-14 14:40:27 Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur: Burak Yılmaz öyle bir transfer yapacak ki...
Son dakika haberi: Şenol Güneş'le birlikte müthiş bir performans ortaya koyan Beşiktaş, sezona 2 galibiyet ve 1 beraberlikle başladı. Konferans Ligi'nde de gruplara kalan Kartal, transfer döneminin bitimine 2 gün kala bombayı patlatmak istiyor. Sürpriz transfer hamlesinin arkasında ise Şenol Güneş'in yardımcısı Burak Yılmaz'ın olduğu ortaya çıktı. İşte flaş transfer hamlesinin detayları ve o isim...