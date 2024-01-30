  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Real Madrid’de şok eden gelişme! Madrid’in başına bir şans kuşu: Mevzuya el kondu: Madrid’e kilitlendi! Her şeyi sil baştan değiştirebilir

Hiç kimse bunu beklemiyordu! Siyasette Mustafa Denizli depremi! O partiden belediye başkan adayı oldu

Futbolda şok eden gelişme! Acı kayıp! Milli oyuncu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Galatasaray’da şok gelişme! Muslera takımdan ayrılıyor! Sebebi, duyanların ağzını açık bıraktı

Emekliye 4 bin lira seyyanen zam geliyor! Sadece bu emekliler için geçerli olacak

Merkez Bankası’ndan flaş karar! Herkes “Olur mu” diye merakla bekliyordu! Ve sonunda değiştiği açıklandı

Kirasını ev sahibinin banka hesabına yatıran kiracıların başı büyük dertte! Şok karar duyuruldu

Milyonlarca sürücüyü rahatlatan gelişme! O trafik cezaları iptal edildi

Altınla ilgili flaş gelişme! Elinde avucunda olan herkesi ilgilendiriyor! İşte bu hiç beklenmiyordu

Ahmet Hakan, İmamoğlu’nun fişini çekti! Sen ne yaptın böyle! Bakalım şimdi ne olacak
Gündem
4
Efsane geri döndü! Türk şirketi öyle bir silah üretti ki, dünya devleri şaştı kaldı! Ödüle layık görüldü

2024-01-30 17:02:05
Efsane geri döndü! Türk şirketi öyle bir silah üretti ki, dünya devleri şaştı kaldı! Ödüle layık görüldü

Türk silah üreticisi YAVUZ FIREARMS’ın YAVUZ 14 / MC P35 tabancası, dünyanın en büyük ve en saygın sivil ateşli silah kuruluşlarından biri olan ABD merkezli National Rifle Association (NRA) tarafından 2024 yılının en iyi tabancası seçildi. YAVUZ FIREARMS Yönetim Kurulu Başkanı Cürgül, American Rifleman Golden Bullseye Ödülü’ne layık görülen ilk Türk silah üreticisi olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

#1
Foto - Efsane geri döndü! Türk şirketi öyle bir silah üretti ki, dünya devleri şaştı kaldı! Ödüle layık görüldü

Giresun merkezli Türk silah üreticisi YAVUZ FIREARMS, dünyanın en büyük sivil silah pazarlarından biri olan ABD’deki ihracat başarılarını ödülle taçlandırdı. YAVUZ 14 / MC P35 model tabanca, 22 yıldır düzenlenen ve NRA’nın saygın jürilerinin değerlendirmeleriyle verilen American Rifleman Golden Bullseye Ödülü’nü kazanarak 2024 yılının en iyi tabancası seçildi. Dünya genelinde büyük bir prestije sahip olan bu ödülü kazanarak başarısını kanıtlayan YAVUZ FIREARMS aynı zamanda bu ödülü almaya hak kazanan ilk Türk şirket de oldu.

#2
Foto - Efsane geri döndü! Türk şirketi öyle bir silah üretti ki, dünya devleri şaştı kaldı! Ödüle layık görüldü

9x19 mm kalibreli, 840 gram ağırlığındaki ve 15’lik şarjöre sahip YAVUZ 14 / MC P35; kalitesi, ergonomisi, yenilikçiliği ve performansı ile NRA jürileri tarafından bu ödüle layık görüldü. YAVUZ 14 / MC P35 aynı zamanda John Browning tarafından 1922'de tasarlanan efsanevi P35 modelinin de devamı niteliğini taşıyor. YAVUZ FIREARMS, yüzyılı aşkın süredir meraklıların favorisi olan bu modeli, klasik çizgileri ve ayırt edici özelliklerini koruyarak modern bir anlayışla yeniden dünyaya kazandırdı. Bu ödülle endüstri standartlarını aşarak dünya devi rakiplerini geride bırakan YAVUZ 14 / MC P35, aynı zamanda ateşli silah üretiminde mükemmellik için yeni bir standart da belirledi. YAVUZ FIREARMS Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Cürgül, ödülle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu başarı sadece YAVUZ FIREARMS ve ihracat markamız GİRSAN için değil, tüm Türk savunma sanayii sektörü için önemli bir dönüm noktası olarak tarihe geçti. Şirketimizin mükemmelliğe ve inovasyona olan bağlılığı ile kazandığımız bu ödül sayesinde global pazardaki gücümüz bir kez daha teyit edildi. Dünyanın önde gelen silah üreticilerini geride bırakarak bu ödülü ilk kez Türkiye’ye kazandırmanın haklı gururunu yaşarken şanlı Türk ordumuzun ve polisimizin yıllarca gururla kullandığı efsanevi tabanca YAVUZ’u yenilenmiş model gamı ile ülkemizdeki kullanıcılara tekrardan kazandırmanın da heyecanını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Efsane geri döndü! Türk şirketi öyle bir silah üretti ki, dünya devleri şaştı kaldı! Ödüle layık görüldü

YAVUZ FIREARMS, yurt dışında GİRSAN adıyla ürünlerini 55 ülkeye ihraç ediyor ve birçok ülkenin silahlı kuvvetlerinin resmi tedarikçisi konumunda bulunuyor. Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin de resmi tedarikçisi olan YAVUZ FIREARMS, bir dönemin efsanesi olan YAVUZ tabancalarını modern bir anlayışla yeniden Türk kullanıcılara kazandırıyor. Giresun’da 10 milyon dolar yatırımla yeni bir üretim üssü kuran YAVUZ FIREARMS, üretim kapasitesini artırdı ve Ar-Ge faaliyetlerine hız verdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve kolluk kuvvetlerinin bünyesinde uzun yıllar boyunca yüksek atış performansı ve sorunsuz kullanımıyla efsane olmuş YAVUZ silahlarını en yeni teknolojiler ile donatarak modernize eden YAVUZ FIREARMS, 30 yılı aşan silah üreticiliği tecrübesi ile yeniden sektörün lideri olma yolunda ilerliyor. 1994’ten beri yerli ve milli tabanca üretimi yapan şirketin ürün yelpazesinde YAVUZ-16, YAVUZ-1911, YAVUZ-14, YAVUZ-9 gibi ikonik tabanca modellerinin yanı sıra MC-312 gibi av tüfekleri de bulunuyor. Şirketin ürünleri Türkiye’de MKE'de satışa sunuluyor.

İstanbul Havalimanı'nda Müslümanları rahatsız eden görüntü! Dünya şampiyonu milli sporcu çağrı yaptı
Gündem

İstanbul Havalimanı'nda Müslümanları rahatsız eden görüntü! Dünya şampiyonu milli sporcu çağrı yaptı

Türkiye'nin gözbebeği İstanbul Havalimanı'nda yer alan otomatlarda terör devleti İsrail'e destek çıkan şirketlere ait ürünlerin satılması du..
Ahmet Hakan ortalığı karıştırdı! Duyunca şok olacaksınız… Dem Parti adaları neden istiyor?
Sosyal Medya

Ahmet Hakan ortalığı karıştırdı! Duyunca şok olacaksınız… Dem Parti adaları neden istiyor?

Ahmet Hakan, "DEM Parti Adalar'ı niye istiyor?" sorusuna verdiği, "İmralı'ya yakın olduğu için" yanıtıyla sosyal medyada gündem oldu...
İsmail Türüt ‘Gömelim sandıklara biz ha bu CHP’yi’ dedi sosyal medya sallandı
Sosyal Medya

İsmail Türüt ‘Gömelim sandıklara biz ha bu CHP’yi’ dedi sosyal medya sallandı

Katıldığı bir dernek programında seçim şarkısı söyleyen ünlü türkücü İsmail Türüt, Sosyal medyayı salladı.
Selahattin'den Ekrem'e tokat!
Gündem

Selahattin'den Ekrem'e tokat!

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, DEM Parti'ye istediğini kabul ettirdi. Barış Yarkadaş'ın kulis haberine göre Demirta..
Rant siyasetinin geldiği son nokta! CHP'li adaydan görülmemiş taktik
Siyaset

Rant siyasetinin geldiği son nokta! CHP'li adaydan görülmemiş taktik

CHP İzmir Karabağlar Belediye Başkanı adayı Emine Helil İnay Kınay’ın Bornova’dan da aday adayı olduğu ortaya çıktı.
Erdoğan ile Putin’in arasının iyi olmasından istifade Koç Rusya’da birinciliği ele geçirdi
Ekonomi

Erdoğan ile Putin’in arasının iyi olmasından istifade Koç Rusya’da birinciliği ele geçirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya örnek olan dış politikası, Türkiye ile Rusya'nın arasındaki ticari faaliyetleri de hızlandırdı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23