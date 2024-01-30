Efsane geri döndü! Türk şirketi öyle bir silah üretti ki, dünya devleri şaştı kaldı! Ödüle layık görüldü

9x19 mm kalibreli, 840 gram ağırlığındaki ve 15’lik şarjöre sahip YAVUZ 14 / MC P35; kalitesi, ergonomisi, yenilikçiliği ve performansı ile NRA jürileri tarafından bu ödüle layık görüldü. YAVUZ 14 / MC P35 aynı zamanda John Browning tarafından 1922'de tasarlanan efsanevi P35 modelinin de devamı niteliğini taşıyor. YAVUZ FIREARMS, yüzyılı aşkın süredir meraklıların favorisi olan bu modeli, klasik çizgileri ve ayırt edici özelliklerini koruyarak modern bir anlayışla yeniden dünyaya kazandırdı. Bu ödülle endüstri standartlarını aşarak dünya devi rakiplerini geride bırakan YAVUZ 14 / MC P35, aynı zamanda ateşli silah üretiminde mükemmellik için yeni bir standart da belirledi. YAVUZ FIREARMS Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Cürgül, ödülle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu başarı sadece YAVUZ FIREARMS ve ihracat markamız GİRSAN için değil, tüm Türk savunma sanayii sektörü için önemli bir dönüm noktası olarak tarihe geçti. Şirketimizin mükemmelliğe ve inovasyona olan bağlılığı ile kazandığımız bu ödül sayesinde global pazardaki gücümüz bir kez daha teyit edildi. Dünyanın önde gelen silah üreticilerini geride bırakarak bu ödülü ilk kez Türkiye’ye kazandırmanın haklı gururunu yaşarken şanlı Türk ordumuzun ve polisimizin yıllarca gururla kullandığı efsanevi tabanca YAVUZ’u yenilenmiş model gamı ile ülkemizdeki kullanıcılara tekrardan kazandırmanın da heyecanını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.