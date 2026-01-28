  • İSTANBUL
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Araştırmadan ilginç sonuçlar: Hızlı zenginleşme arayışı suça bulaştırıyor!
Giriş Tarihi:

Araştırmadan ilginç sonuçlar: Hızlı zenginleşme arayışı suça bulaştırıyor!

Aksoy Araştırma’nın çalışmasına göre Türkiye’de toplumun yüzde 87’si, çocukların suça karışma oranının giderek arttığı görüşünde. Son yıllarda suça karışan çocuklar konusu sık sık Türkiye gündeminin ön sıralarına çıkıyor. Son olarak İstanbul'da 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın, 15 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklanarak öldürülmesi üzerine suça karışan çocuklar tartışması tekrar yoğun şekilde tartışılmaya başladı. Aksoy Araştırma’nın suça karışan çocuklarla ilgili yaptığı araştırmadan da çarpıcı sonuçlar çıktı. Aksoy Araştırmaya göre Türkiye’de toplumun yüzde 87’si Çocukların suça karışma oranının arttığını düşünüyor.

#1
Foto - Araştırmadan ilginç sonuçlar: Hızlı zenginleşme arayışı suça bulaştırıyor!

YÜZDE 67.7 “ÇOK ARTMIŞTIR” DİYOR: Araştırmada sorulan “Son 10 yıl içinde Türkiye’de 14-18 yaş grubundaki çocukların yaralama ve gasp gibi suçlara karışma durumları ile ilgili hangisi sizin fikrinize daha yakındır?” sorusuna şu yanıtlar verildi: Çok artmıştır: Yüzde 67.7 Artmıştır: Yüzde 19.7 Fikrim yok: Yüzde 9.6 Azalmıştır: Yüzde 1.9 Çok azalmıştır: Yüzde 1.1

#2
Foto - Araştırmadan ilginç sonuçlar: Hızlı zenginleşme arayışı suça bulaştırıyor!

CEZASIZLIK, ÖZENDİRME VE KALİTESİZ EĞİTİM: Bu sonuçlara göre çocukların suça karışma durumunun çok arttığını ve arttığını düşünenlerin oranı yüzde 87’yi buldu. Aksoy Araştırma’nın saha araştırmasında “Çocukların suç çetelerine katılmasında en etkili olduğunu düşündüğünüz 3 nedeni belirtir misiniz?” sorusu da soruldu. Çocukların suça karışma nedenleri ile ilgili “Cezasızlık veya az ceza alma” yüzde 63.2 ile ilk sırada çıktı. Bu yanıtı yüzde 53.1 ile “Suç ve suçlunun özendirilmesi”, yüzde 36 ile “Eğitimin kalitesinin düşmesi” izledi.

#3
Foto - Araştırmadan ilginç sonuçlar: Hızlı zenginleşme arayışı suça bulaştırıyor!

CÜRETİ ARTIRILMIŞ CEHALET: Suça sürüklenen çocuklarla ilgili araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Aksoy Araştırma Kurucusu Ertan Aksoy, Türkiye'nin büyük sorunlarından bir tanesinin cüreti artırılmış cehalet olduğunu vurguladı. Suçu ve suçluyu övmenin artık son derece mümkün, meşru ve popüler olduğunu ifade eden Ertan Aksoy’un değerlendirmeleri şöyle: “Bir sürü neden var. En başta denetimsizlik ve suçun, suçlunun önü açık olma hali korkunç bir boyutta. Nasıl ki uyuşturucu meselesinde arzı kesmeden hiçbir şey yapamazsınız, burada da suçun ve suçlunun övülmesini, meşrulaştırılmasını kesmeden hiçbir şey yapamazsınız. Bugün olumsuz vakaların önemli bir kısmı aslında potansiyel katil olarak başta sosyal medya olmak üzere karşımızdalar.”

#4
Foto - Araştırmadan ilginç sonuçlar: Hızlı zenginleşme arayışı suça bulaştırıyor!

HIRSIZLAR, KATİLLER, TORBACILAR GASPÇILAR KAHRAMAN EDASINDA!: Ertan Aksoy sözlerine şöyle devam etti: “Mesela başta TikTok olmak üzere birçok mecraya girip üç-dört tane bu tür video izleyin, devamında göreceksiniz ki bugün artık Türkiye'de hırsızlar, katiller, torbacılar, gaspçılar, insanlıktan nasibini almamış birçok kişi cezaevlerine kahraman edasıyla gönderiliyor. Cezaevi çıkışında adeta bir kahramanı selamlarcasına törenlerle karşılanıyor. Şimdi bu ne yaratıyor? Elbette ki bir başka katilin, bir başka torbacının, bir başka hırsızın cesaretini, cüretini artırıyor. O nedenle de cüreti artırılmış cehalet olarak tarif ediyorum. Çocukların suça sürüklenmesini yaratan bir sürü neden var. Her şeyden öte çocuklar, gençler umudunu kaybetmiş ve geleceği korkunç bir belirsizlik içerisinde… Çocukların önüne bir refah politikası koyamıyoruz.”

#5
Foto - Araştırmadan ilginç sonuçlar: Hızlı zenginleşme arayışı suça bulaştırıyor!

HIZLI ZENGİNLEŞME ARAYIŞI SUÇA BULAŞTIRIYOR: Sosyal medya etkisi ile gençlerin hayatında büyük bir kıyaslamanın söz konusu olduğunu ifade eden Aksoy, “Yani birilerinin hayatı sürekli lüks içerisinde, mutluluk içerisinde yaşadığına dair bir anlatı… Ama kendi yaşamına döndüğünde ise bunların tam tersini gören bir gençlik söz konusu. Umudunu mesleğinde, kendi birikiminde göremeyen çocuklar dönüp hızlı zenginleşme arayışları içerisine giriyor. Peki hızlı zenginleşme en temelde nereden geçer? Maalesef suça bulaşmaktan geçiyor.” açıklamasını yaptı.

