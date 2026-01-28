Araştırmadan ilginç sonuçlar: Hızlı zenginleşme arayışı suça bulaştırıyor!
Aksoy Araştırma’nın çalışmasına göre Türkiye’de toplumun yüzde 87’si, çocukların suça karışma oranının giderek arttığı görüşünde. Son yıllarda suça karışan çocuklar konusu sık sık Türkiye gündeminin ön sıralarına çıkıyor. Son olarak İstanbul'da 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın, 15 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklanarak öldürülmesi üzerine suça karışan çocuklar tartışması tekrar yoğun şekilde tartışılmaya başladı. Aksoy Araştırma’nın suça karışan çocuklarla ilgili yaptığı araştırmadan da çarpıcı sonuçlar çıktı. Aksoy Araştırmaya göre Türkiye’de toplumun yüzde 87’si Çocukların suça karışma oranının arttığını düşünüyor.