Araştırmadan ilginç sonuçlar: Hızlı zenginleşme arayışı suça bulaştırıyor!

CÜRETİ ARTIRILMIŞ CEHALET: Suça sürüklenen çocuklarla ilgili araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Aksoy Araştırma Kurucusu Ertan Aksoy, Türkiye'nin büyük sorunlarından bir tanesinin cüreti artırılmış cehalet olduğunu vurguladı. Suçu ve suçluyu övmenin artık son derece mümkün, meşru ve popüler olduğunu ifade eden Ertan Aksoy’un değerlendirmeleri şöyle: “Bir sürü neden var. En başta denetimsizlik ve suçun, suçlunun önü açık olma hali korkunç bir boyutta. Nasıl ki uyuşturucu meselesinde arzı kesmeden hiçbir şey yapamazsınız, burada da suçun ve suçlunun övülmesini, meşrulaştırılmasını kesmeden hiçbir şey yapamazsınız. Bugün olumsuz vakaların önemli bir kısmı aslında potansiyel katil olarak başta sosyal medya olmak üzere karşımızdalar.”