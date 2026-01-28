Türkiye yeniden dünya sahnesinde olacak: 5 yıllık anlaşma ile geliyorlar
Motor sporlarının zirvesi sayılan Formula 1 yeniden İstanbul'a dönüyor. Yetkililerin 5 yıllık anlaşma için çalışmalara başladığı ileri sürüldü.
2005-2011 yılları arasında Türkiye’de düzenlenen Formula 1, daha sonra uzun bir süre ülkemizden uzak kaldı.
Pandemi döneminde bazı ülkelerde yarışların yapılamaması üzerine Formula 1 Yönetimi, takvimde değişikliğe giderken, İstanbul Park bu süreçte iki kez organizasyona ev sahipliği yaptı. Ancak bu yarışların ardından Türkiye’de yeniden bir Formula 1 organizasyonu düzenlenmedi.
5 YILLIK ANLAŞMA Gelen haberlere göre, Türkiye'de de azımsanmayacak bir hayran kitlesi bulunan 'Formula 1' için yetkililer harekete geçti.
Formula 1'in Türkiye'de uzun vadeli olarak takvime dahil edilmesi için çaba harcayan yetkililer, Formula 1 yönetimi ile 5 yıllık bir anlaşma için masaya oturuyor.
Formula 1 yönetiminin anlaşmanın sağlanması durumunda dünyaca ünlü pilotların da sevdiği bir pist olan İstanbul Park'ı takvime eklemeye sıcak baktıkları ifade ediliyor./ kaynak: Fanatik, haber7
