SON DAKİKA
Türkiye yeniden dünya sahnesinde olacak: 5 yıllık anlaşma ile geliyorlar
Türkiye yeniden dünya sahnesinde olacak: 5 yıllık anlaşma ile geliyorlar

Motor sporlarının zirvesi sayılan Formula 1 yeniden İstanbul'a dönüyor. Yetkililerin 5 yıllık anlaşma için çalışmalara başladığı ileri sürüldü.

Foto - Türkiye yeniden dünya sahnesinde olacak: 5 yıllık anlaşma ile geliyorlar

2005-2011 yılları arasında Türkiye’de düzenlenen Formula 1, daha sonra uzun bir süre ülkemizden uzak kaldı.

Foto - Türkiye yeniden dünya sahnesinde olacak: 5 yıllık anlaşma ile geliyorlar

Pandemi döneminde bazı ülkelerde yarışların yapılamaması üzerine Formula 1 Yönetimi, takvimde değişikliğe giderken, İstanbul Park bu süreçte iki kez organizasyona ev sahipliği yaptı. Ancak bu yarışların ardından Türkiye’de yeniden bir Formula 1 organizasyonu düzenlenmedi.

Foto - Türkiye yeniden dünya sahnesinde olacak: 5 yıllık anlaşma ile geliyorlar

5 YILLIK ANLAŞMA Gelen haberlere göre, Türkiye'de de azımsanmayacak bir hayran kitlesi bulunan 'Formula 1' için yetkililer harekete geçti.

Foto - Türkiye yeniden dünya sahnesinde olacak: 5 yıllık anlaşma ile geliyorlar

Formula 1'in Türkiye'de uzun vadeli olarak takvime dahil edilmesi için çaba harcayan yetkililer, Formula 1 yönetimi ile 5 yıllık bir anlaşma için masaya oturuyor.

Foto - Türkiye yeniden dünya sahnesinde olacak: 5 yıllık anlaşma ile geliyorlar

Formula 1 yönetiminin anlaşmanın sağlanması durumunda dünyaca ünlü pilotların da sevdiği bir pist olan İstanbul Park'ı takvime eklemeye sıcak baktıkları ifade ediliyor./ kaynak: Fanatik, haber7

