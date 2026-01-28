Kara Kartal teklif yaptı kabul etmedi ve Papara Park heyecanlandı! Bu haber sonrası Beşiktaşlılar kahrolacak!

Bordo-mavili yönetim, sol kanat için kesenin ağzını açma kararı vermiş durumda. Tek şart ise gelir gelmez takıma katkı yapacak, sorumluluk alacak ve formayı sırtına geçirecek kalitede bir ismin alınması. Fotomaç'ın haberine göre Davitashvili'nin transferiyle ilgili kulüpler arasında bir görüşmenin başlayabileceği öğrenildi. Sağ kanat ve 10 numarada da oynayabilen Tiflis doğumlu futbolcunun kulübü ile 2 yıllık daha sözleşmesi var. Değeri 8 milyon euro olarak gözüken genç futbolcu daha önce de bordo mavililerin gündemine gelmişti. Bire birde rakipleri rahat geçebilen, top kontrolü güçlü ve çevik bir kanat oyuncusu olan Davitashvili, Gürcistan Milli Takımı formasını da 52 kez giydi. 7 gol attı, 4 asist yaptı.