Spor
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

O isim için gelen açıklama herkesi şok içerisinde bıraktı. Beşiktaş'ın da gündeminde olan Gürcü yıldız için Karadeniz ekibi masaya oturacak.

Foto - Kara Kartal teklif yaptı kabul etmedi ve Papara Park heyecanlandı! Bu haber sonrası Beşiktaşlılar kahrolacak!

Ara transfer döneminde kadrosuna bir kanat takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor, Beşiktaş'ın da gündemine gelen Gürcü oyuncu Zuriko Davitashvili'yi transfer listesine ekledi. İşte detaylar...

Foto - Kara Kartal teklif yaptı kabul etmedi ve Papara Park heyecanlandı! Bu haber sonrası Beşiktaşlılar kahrolacak!

Trabzonspor'da gündemin bir numarası sol kanat transferi. Bodo/Glimt forması giyen Jens Petter Hauge ve Strasbourg'dan Nanasi'nin ardından Zuriko Davitashvili için de girişim yapılacak. Hauge, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmayınca Gürcü yıldıza yönelme kararı verildi. Fransa Ligue 2'de AS Saint-Etienne formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken Davitashvili, Karadeniz devinin izleme ekibinden tam not aldı.

Foto - Kara Kartal teklif yaptı kabul etmedi ve Papara Park heyecanlandı! Bu haber sonrası Beşiktaşlılar kahrolacak!

Hızı, bire birdeki etkinliği ve skor katkısıyla öne çıkan 1.75 boyundaki futbolcu için bir fiyat araştırması yapılmaya başlandı. Fransız ekibinin bu sezon oynadığı 17 maçta 9 gol bir asistlik katkı sağlayan 24 yaşındaki yıldızı kolay bırakmayı düşünmediği de ifade edildi.

Foto - Kara Kartal teklif yaptı kabul etmedi ve Papara Park heyecanlandı! Bu haber sonrası Beşiktaşlılar kahrolacak!

Bordo-mavili yönetim, sol kanat için kesenin ağzını açma kararı vermiş durumda. Tek şart ise gelir gelmez takıma katkı yapacak, sorumluluk alacak ve formayı sırtına geçirecek kalitede bir ismin alınması. Fotomaç'ın haberine göre Davitashvili'nin transferiyle ilgili kulüpler arasında bir görüşmenin başlayabileceği öğrenildi. Sağ kanat ve 10 numarada da oynayabilen Tiflis doğumlu futbolcunun kulübü ile 2 yıllık daha sözleşmesi var. Değeri 8 milyon euro olarak gözüken genç futbolcu daha önce de bordo mavililerin gündemine gelmişti. Bire birde rakipleri rahat geçebilen, top kontrolü güçlü ve çevik bir kanat oyuncusu olan Davitashvili, Gürcistan Milli Takımı formasını da 52 kez giydi. 7 gol attı, 4 asist yaptı.

