Edirne'nin Karaçalı balı: En zengin demir içeren besin kaynağı: Coğrafi işaret için hazırlanıyor!

Giriş Tarihi:
Edirne'nin Karaçalı balı: En zengin demir içeren besin kaynağı: Coğrafi işaret için hazırlanıyor!

Edirne'nin Karaçalı balı için Türkiye harekete geçti. Demir açısından en zengin gıdalar arasında olan besin için karar verildi. Çoğrafi işaret için hazırlanıyor.

#1
Foto - Edirne'nin Karaçalı balı: En zengin demir içeren besin kaynağı: Coğrafi işaret için hazırlanıyor!

Edirne’nin yöresel ürünleri arasında yer alan Karaçalı Balı’nın coğrafi işaretle tescillenmesi için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

#2
Foto - Edirne'nin Karaçalı balı: En zengin demir içeren besin kaynağı: Coğrafi işaret için hazırlanıyor!

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen süreç kapsamında önemli bir toplantı düzenlendi. Toplantıya, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ve Edirne Halk Eğitim Merkezi Arıcılık Usta Öğreticisi Uğur Boz katıldı. Görüşmede, Karaçalı Balı’nın teknik özellikleri, üretim alanları ve kalite standartları ele alındı.

#3
Foto - Edirne'nin Karaçalı balı: En zengin demir içeren besin kaynağı: Coğrafi işaret için hazırlanıyor!

Demir açısından en zengin gıdalar arasında olan bal Çoğrafi işaret için hazırlanıyor. Bal ne açısından zengindir? eslenme sırasında demir mineralinin emiliminin arttırılması için kullanılan bal, fenolik bileşikler ve flavonoidler bakımından zengindir. Bal insanların çok eski zamanlardan beri şeker kaynağı olarak kullandığı bir besin. Bal büyük oranda şekerden oluşur. Ayrıca içinde enzimler, amino asitler, vitaminler, mineraller ve başka organik maddeler de vardır Toplantıda ayrıca, ürünün tescil sürecine ilişkin kurumlar arası iş birliğiyle izlenecek yol haritası belirlendi. Yetkililer, Karaçalı Balı’nın coğrafi işaret almasıyla birlikte Edirne’nin marka değerinin artacağını ve yerel arıcıların emeğinin hak ettiği katma değere kavuşacağını vurguladı. Kentin florasında kendine özgü bir yere sahip olan Karaçalı bitkisinden elde edilen bal, aroması ve yüksek kalite değeriyle öne çıkıyor. Coğrafi işaret tescilinin tamamlanmasıyla, ürünün ulusal ve uluslararası pazarlarda tanınırlığının artması hedefleniyor.

