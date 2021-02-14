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Doğa
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Edirne'den kar manzaları

2021-02-14 09:28:49
Edirne'den kar manzaları

Edirne'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

#1
Foto - Kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.

Kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.

#2
Foto - Edirne'de beklenen kar yağışı başladı.Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentte kar hafif şekilde etkili oluyor.

Edirne'de beklenen kar yağışı başladı.Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentte kar hafif şekilde etkili oluyor.

#3
Foto - Dünden itibaren hava sıcaklığının 15 derece birden düşmesiyle sıcaklıkların sıfırın altına indiği kentte kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

Dünden itibaren hava sıcaklığının 15 derece birden düşmesiyle sıcaklıkların sıfırın altına indiği kentte kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

#4
Foto - Bölgede kar yağışının hafta başına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede kar yağışının hafta başına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

#5
Foto - İl Özel İdare ve belediye ekipleri, bazı bölgelerde tedbir amaçlı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdare ve belediye ekipleri, bazı bölgelerde tedbir amaçlı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

#6
Foto - İşte kentten manzaralar...

İşte kentten manzaralar...

#7
Foto - İşte kentten manzaralar...

İşte kentten manzaralar...

#8
Foto - İşte kentten manzaralar...

İşte kentten manzaralar...

#9
Foto - İşte kentten manzaralar...

İşte kentten manzaralar...

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