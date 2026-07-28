Edirne’de tarlalarda mesai başladı: 35 derece sıcakta acı biber hasadı

"Bu biberi asıl kıymetli kılan kimyasal kullanılmadan doğal yollarla yetişmesi" Kurutulmuş kırmızı Karaağaç acı biberinin de tava ciğerin yanında ikram edildiğini ve artık ulusal marketlerden de yoğun bir talep olduğunu vurgulayan Sezer, ekiliş alanlarını arttırmak için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Ata tohumunun yüzyıllardır devam eden ve bugüne kadar gelen bir tohum olduğunu ifade eden Sezer, bu biberi asıl kıymetli kılanın kimyasal kullanılmadan doğal yollarla yetişmesi olduğunu aktardı.