Edirne’de tarihi yapılar göz kamaştıracak

İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapıldı. İnşallah en kısa zamanda buranın çevre düzenlemesi ve restorasyonu tamamlanacak. Burası çok tarihi bir lokasyon. Halihazırda burada işletmelerimiz var. Onlar da yeni düzenlenen alanda ilimize hizmet etme imkanı bulacaklar. Esnafımız bu haberi bekliyordu. Kentimize hayırlı olsun." Handa dükkanı bulunan Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı ve Edirne Turizm Elçisi Bahri Dinar, restorasyon çalışmalarının hana değer katacağını söyledi. Vali Sezer'den güzel bir müjde aldıklarını dile getiren Dinar, "Dünyanın göz bebeği Selimiye Meydanı'nda çalışmalar tamamlandı, göze batan han ve hamamımız kalmıştı. Handa 50'ye yakın arkadaşımız var, farklı dallarda esnaflık yapıyor. Çalışmalar tamamlandığında burası daha çok rağbet görecek." dedi.