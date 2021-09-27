2021-09-27 12:56:06 EDHO'nun 200. bölümünde büyük sürpriz!
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 7. sezon hazırlıkları başladı.
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ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 7. sezon hazırlıkları başladı.
Kanal yönetimiyle kısa süreli bir sorun yaşayan EDHO'da problemlerin çözülmesinin ardından yeni sezon hazırlıkları hızlandırıldı.
Ekim ayının başında çekimlerinin başlaması beklenen dizide izleyicilere 200. bölüme özel bir sürpriz yapılacak.
Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer ve Yalçın Hafızoğlu gibi ünlü isimlerin oynadığı EDHO'da, Tufan rolünü oynayan Hüseyin Avni Danyal, bilindiği üzere Yargı dizisine transfer olmuştu.
Hüseyin Avni Danyal, EDHO'nun 7. sezon ilk bölümü yani 200. bölümde de yer alarak 3 yıldır oynadığı diziye ve seyircilere veda edecek.
200. bölümle birlikte . Hüseyin Avni Danyal'in EDHO yolculuğu tamamen sona ermiş olacak.
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