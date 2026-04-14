Eczacıbaşı Holding'den beklenmedik hamle! 2,2 milyara sattılar
Türkiye'nin ünlü kuruluşlarından birisi olan Eczacıbaşı Holding, paylarının bir kısmını satma kararı alarak herkesi şaşırttı.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, EİS Eczacıbaşı İlaç Sanai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Eczacıbaşı İlaç), holdingin kararına ilişkin açıklama yaptı.
Holding, Eczacıbaşı İlaç'ta sahip olduğu sermayenin yaklaşık yüzde 2,95'ine denk gelen 20 milyon 200 bin TL nominal değerli payı satışa çıkardı. Paylar bireysel yatırımcıya değil, nitelikli yani kurumsal yatırımcılara satılacak. 13 Nisan itibarıyla fiyatı 109,20 lira olan hisse satışından beklenen gelir yaklaşık 2.2 milyar lira. Satış, 'Hızlandırılmış Talep Toplama" yöntemiyle yapılacak ve fiyat yerli veya yabancı kurumsal yatırımcılardan gelen talebe göre hızla belirlenecek.
İşlemin şartlarını ve zamanlamasını istediğinde değiştirme hakkına sahip olduğunu belirten holding açıklamasında, "Satılacak pay nihai nominal tutarı ve pay başına fiyat gibi işleme ilişkin nihai şartlar ayrıca duyurulacaktır. Eczacıbaşı İlaç, İşlem'den herhangi bir gelir elde etmeyecektir. Eczacıbaşı Holding, İşlem'den elde etmiş olduğu fonu stratejik hedefleri doğrultusunda kullanacaktır" denildi. Pay satış sürecini ise HSBC Bank koordine edecek: "İşlem'e ilişkin olarak Eczacıbaşı Holding'e, HSBC Bank plc ("HSBC") Tek Küresel Koordinatör ve Talep Toplayıcı ("Tek Küresel Koordinatör") sıfatıyla hizmet verecektir."
İşlemin toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi amacıyla, HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., bugün Borsa İstanbul'a başvuracak. BIST'in onay tarihine bağlı olarak, işlemin 15 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilmesi ve 17 Nisan cuma günü de toptan alım satım işlemi olarak takasın gerçekleştirilmesi bekleniyor. Şu anda 'borsada işlem görmeyen' nitelikte olan paylar, satışın ardından BIST'te 'işlem gören' niteliğe dönüşecek. İşlem sonucunda Eczacıbaşı İlaç'ın halka açık pay oranının yükselmesi bekleniyor. Holdingin mevcut durumda Eczacıbaşı İlaç'taki payı yüzde 50,62. İşlemin tamamlanmasının ardından, Eczacıbaşı Holding'in Eczacıbaşı İlaç sermayesindeki doğrudan pay sahipliği oranının yüzde 47,67 olmasının beklendiği duyuruldu. Holdingin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Eczacıbaşı İlaç sermayesindeki payı yüzde 30,62 olan iştirakimiz Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (Eczacıbaşı Yatırım Holding) işlem kapsamında herhangi bir Eczacıbaşı İlaç payı satmayacaktır. Eczacıbaşı Holding, Eczacıbaşı İlaç'ın ana hissedarı olmaya devam edecektir. Eczacıbaşı Holding, işlem sonrasında Eczacıbaşı İlaç payları için, kontrol ettiği kuruluşların sahip olduğu paylar da dahil olmak üzere, mutat istisnalar ile Tek Küresel Koordinatör'ün izni ile gerçekleştirilecek işlemler hariç olmak üzere, işlemin tamamlanmasını takip eden 90 günlük süre için pay satmama taahhüdünde bulunmuştur. Eczacıbaşı Holding'in, Eczacıbaşı Yatırım Holding'teki pay oranı yaklaşık ?,57'dir. Eczacıbaşı İlaç, Eczacıbaşı Holding'te yüzde 37,28 oranında pay sahibi olup, Eczacıbaşı Yatırım Holding'in Eczacıbaşı Holding'teki pay oranı ise yüzde 11,54'tür."
