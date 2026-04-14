Eczacıbaşı Holding'den beklenmedik hamle! 2,2 milyara sattılar

"Eczacıbaşı İlaç sermayesindeki payı yüzde 30,62 olan iştirakimiz Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (Eczacıbaşı Yatırım Holding) işlem kapsamında herhangi bir Eczacıbaşı İlaç payı satmayacaktır. Eczacıbaşı Holding, Eczacıbaşı İlaç'ın ana hissedarı olmaya devam edecektir. Eczacıbaşı Holding, işlem sonrasında Eczacıbaşı İlaç payları için, kontrol ettiği kuruluşların sahip olduğu paylar da dahil olmak üzere, mutat istisnalar ile Tek Küresel Koordinatör'ün izni ile gerçekleştirilecek işlemler hariç olmak üzere, işlemin tamamlanmasını takip eden 90 günlük süre için pay satmama taahhüdünde bulunmuştur. Eczacıbaşı Holding'in, Eczacıbaşı Yatırım Holding'teki pay oranı yaklaşık ?,57'dir. Eczacıbaşı İlaç, Eczacıbaşı Holding'te yüzde 37,28 oranında pay sahibi olup, Eczacıbaşı Yatırım Holding'in Eczacıbaşı Holding'teki pay oranı ise yüzde 11,54'tür."