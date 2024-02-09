2024-02-09 21:08:40 Ece Üner'in yeni adresi şaşırtmadı
Geçtiğimiz hafta Tv100 Ana Haber'den ayrıldığını duyuran haber spikeri Ece Üner'in yeni adresi belli oldu.
Geçtiğimiz hafta Tv100 Ana Haber'den ayrıldığını duyuran haber spikeri Ece Üner'in yeni adresi belli oldu.
2 Şubat'ta TV100'den ayrılan Ece Üner'in yeni adresi Sözcü Televizyonu oldu.
Sözcü TV'nin X isimli sosyal medya platformundaki hesabından Ece Üner'e ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Deneyimli Sunucu haber maratonuna Sözcü Televizyonu'nda devam edecek. Haberin en doğru, gündemin en sıcak başlıklarını ekranlara taşıyacak, interaktif içerikle memleketin sorularına yanıt arayacak" ifadelerine yer verildi.
Ece Üner ise Sözcü Televizyonu'nun gönderisini paylaşarak yeni adresini duyurdu.
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