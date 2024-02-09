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Medya
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Ece Üner'in yeni adresi şaşırtmadı

2024-02-09 21:08:40
Ece Üner'in yeni adresi şaşırtmadı

Geçtiğimiz hafta Tv100 Ana Haber'den ayrıldığını duyuran haber spikeri Ece Üner'in yeni adresi belli oldu.

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Foto - Ece Üner'in yeni adresi şaşırtmadı

2 Şubat'ta TV100'den ayrılan Ece Üner'in yeni adresi Sözcü Televizyonu oldu.

#2
Foto - Ece Üner'in yeni adresi şaşırtmadı

Sözcü TV'nin X isimli sosyal medya platformundaki hesabından Ece Üner'e ilişkin açıklama yapıldı.

#3
Foto - Ece Üner'in yeni adresi şaşırtmadı

Açıklamada, "Deneyimli Sunucu haber maratonuna Sözcü Televizyonu'nda devam edecek. Haberin en doğru, gündemin en sıcak başlıklarını ekranlara taşıyacak, interaktif içerikle memleketin sorularına yanıt arayacak" ifadelerine yer verildi.

#4
Foto - Ece Üner'in yeni adresi şaşırtmadı

Ece Üner ise Sözcü Televizyonu'nun gönderisini paylaşarak yeni adresini duyurdu.

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