Ecdadımız Osmanlı’nın yönettiği topraklarda şimdi hangi ülkeler var? İşte tam liste
Bir zamanlar toprak büyüklüğünün devasa boyuta ulaştığı Osmanlı İmparatorluğu'nda hangi ülkeler bulunuyordu? İşte Osmanlı'nın bir parçası olan ülkeler...
Bir zamanlar toprak büyüklüğünün devasa boyuta ulaştığı Osmanlı İmparatorluğu'nda hangi ülkeler bulunuyordu? İşte Osmanlı'nın bir parçası olan ülkeler...
Tarihin en köklü devletlerinden biri olan Osmanlı, yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin, inançların ve toplumsal yapıların bir arada var olabildiği geniş bir dünya düzeni kurdu. Siyasi dehası, askeri gücü ve diplomatik esnekliği sayesinde çağının ötesinde bir etki alanı oluşturan bu imparatorluk, yalnızca yönetim anlayışıyla değil, aynı zamanda medeniyet birikimiyle de dikkat çekti.
Bu büyük yapının içinde, yönetim sisteminin adaleti ve esnekliği, toplumun çeşitli katmanlarının barış içinde bir arada yaşayabilmesine olanak tanıyordu. Ekonomik düzeni, kültürel çeşitliliği ve şehirleşme anlayışı, dönemin pek çok devletine ilham veren bir seviyedeydi. Mimari eserleri, eğitim kurumları ve idari yenilikleri ise bugün hâlâ etkisini sürdüren bir miras olarak karşımıza çıkıyor. İşte Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olan o ülkeler:
1) TÜRKİYE
2) YUNANİSTAN
3) MISIR
4) SUUDİ ARABİSTAN
5) İsrail
6) SURİYE
7) BULGARİSTAN
8) KUZEY MAKEDONYA
9) ROMANYA
10) SIRBİSTAN
11) KARADAĞ
12) BOSNA-HERSEK
13) KOSOVA
14) ARNAVUTLUK
15) HIRVATİSTAN
16) LÜBNAN
17) ÜRDÜN
18) IRAK
19) KUVEYT
20) LİBYA
21) SUDAN
22) KKTC - GKRY
23) UKRAYNA
24) MOLDOVA
25) GÜRCİSTAN
26) ERMENİSTAN
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23