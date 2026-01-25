  • İSTANBUL
Ecdadımız Osmanlı’nın yönettiği topraklarda şimdi hangi ülkeler var? İşte tam liste
Giriş Tarihi:

Ecdadımız Osmanlı’nın yönettiği topraklarda şimdi hangi ülkeler var? İşte tam liste

Bir zamanlar toprak büyüklüğünün devasa boyuta ulaştığı Osmanlı İmparatorluğu'nda hangi ülkeler bulunuyordu? İşte Osmanlı'nın bir parçası olan ülkeler...

#1
Tarihin en köklü devletlerinden biri olan Osmanlı, yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin, inançların ve toplumsal yapıların bir arada var olabildiği geniş bir dünya düzeni kurdu. Siyasi dehası, askeri gücü v​e diplomatik esnekliği sayesinde çağının ötesinde bir etki alanı oluşturan bu imparatorluk, yalnızca yönetim anlayışıyla değil, aynı zamanda medeniyet birikimiyle de dikkat çekti.

#2
Bu büyük yapının içinde, yönetim sisteminin adaleti ve esnekliği, toplumun çeşitli katmanlarının barış içinde bir arada yaşayabilmesine olanak tanıyordu. Ekonomik düzeni, kültürel çeşitliliği ve şehirleşme anlayışı, dönemin pek çok devletine ilham veren bir seviyedeydi. Mimari eserleri, eğitim kurumları ve idari yenilikleri ise bugün hâlâ etkisini sürdüren bir miras olarak karşımıza çıkıyor. İşte Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olan o ülkeler:

#3
1) TÜRKİYE

#4
2) YUNANİSTAN

#5
3) MISIR

#6
4) SUUDİ ARABİSTAN

#7
5) İsrail

#8
6) SURİYE

#9
7) BULGARİSTAN

#10
8) KUZEY MAKEDONYA

#11
9) ROMANYA

#12
10) SIRBİSTAN

#13
11) KARADAĞ

#14
12) BOSNA-HERSEK

#15
13) KOSOVA

#16
14) ARNAVUTLUK

#17
15) HIRVATİSTAN

#18
16) LÜBNAN

#19
17) ÜRDÜN

#20
18) IRAK

#21
19) KUVEYT

#22
20) LİBYA

#23
21) SUDAN

#24
22) KKTC - GKRY

#25
23) UKRAYNA

#26
24) MOLDOVA

#27
25) GÜRCİSTAN

#28
26) ERMENİSTAN

