Minneapolis sokaklarında federal kurşun sesleri! ABD’de iç savaş provası mı? O yoğun bakım hemşiresinin ölümü krizi patlattı!
ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kenti, bir kez daha federal güçlerin kanlı müdahalesiyle dünyanın odak noktası haline geldi. Dün sabah saatlerinde (24 Ocak 2026) Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanlarının yürüttüğü operasyon sırasında 37 yaşındaki yoğun bakım hemşiresi Alex Pretti’nin kurşun yağmuruna tutularak öldürülmesi, ülkeyi adeta bir barut fıçısına çevirdi. Şehrin en işlek noktalarından Nicollet Avenue’da gerçekleşen olay, halkı sokağa dökerken eyalet yönetimi ile federal hükümeti savaşın eşiğine getirdi.