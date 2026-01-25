Minneapolis sokaklarında federal kurşun sesleri! ABD’de iç savaş provası mı? O yoğun bakım hemşiresinin ölümü krizi patlattı!

SOKAKLAR KARIŞTI Olaydan sonra öfkeli bir kalabalık toplandı ve federal görevlilere küfürler savurarak onları "korkaklar" diye nitelendirdi ve evlerine gitmelerini söyledi. Bir görevli uzaklaşırken alaycı bir şekilde "Vay canına!" diye karşılık verdi. Başka yerlerdeki görevliler, bağıran bir protestocuyu arabaya itti. Protestocular, sokakları kapatmak için ara sokaklardan çöp konteynerlerini sürükledi ve insanlar "ICE hemen dışarı" ve "ICE'ı gözlemlemek suç değildir" diye slogan attı. Karanlık çöktüğünde, yüzlerce insan, olay yerinde giderek büyüyen anıtın etrafında sessizce yas tuttu. Bazıları "Alex Pretti için adalet" yazılı pankartlar taşıyordu. Diğerleri ise Pretti ve Good'un isimlerini haykırıyordu. Yakındaki bir donut dükkanı ve bir giyim mağazası açık kalarak protestoculara sıcak bir yerin yanı sıra su, kahve ve atıştırmalıklar sunuyordu.