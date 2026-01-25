  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
27
Yeniakit Publisher
Minneapolis sokaklarında federal kurşun sesleri! ABD’de iç savaş provası mı? O yoğun bakım hemşiresinin ölümü krizi patlattı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Minneapolis sokaklarında federal kurşun sesleri! ABD’de iç savaş provası mı? O yoğun bakım hemşiresinin ölümü krizi patlattı!

ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kenti, bir kez daha federal güçlerin kanlı müdahalesiyle dünyanın odak noktası haline geldi. Dün sabah saatlerinde (24 Ocak 2026) Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanlarının yürüttüğü operasyon sırasında 37 yaşındaki yoğun bakım hemşiresi Alex Pretti’nin kurşun yağmuruna tutularak öldürülmesi, ülkeyi adeta bir barut fıçısına çevirdi. Şehrin en işlek noktalarından Nicollet Avenue’da gerçekleşen olay, halkı sokağa dökerken eyalet yönetimi ile federal hükümeti savaşın eşiğine getirdi.

2
#1
Foto - Minneapolis sokaklarında federal kurşun sesleri! ABD’de iç savaş provası mı? O yoğun bakım hemşiresinin ölümü krizi patlattı!

ABD'nin Minnesota eyaletinde yer alan Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları halka yönelik sert müdahalelerini sürdürürken bir kişiyi daha vurarak öldürdü.

#2
Foto - Minneapolis sokaklarında federal kurşun sesleri! ABD’de iç savaş provası mı? O yoğun bakım hemşiresinin ölümü krizi patlattı!

"SİLAHLA JEDERAL AJANLARA YAKLAŞTI" ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, üstünde bir tabanca ve iki şarjör bulunan bir kişinin ICE ajanlarına yaklaştığı ve ajanların müdahale sırasında bu kişiye meşru müdafaa kapsamında ateş açtığı belirtildi. Bakanlık ayrıca olayda kullanılan silahın fotoğrafını paylaştı.

#3
Foto - Minneapolis sokaklarında federal kurşun sesleri! ABD’de iç savaş provası mı? O yoğun bakım hemşiresinin ölümü krizi patlattı!

ICE MEMURLARI O KİŞİYE MERMİ YAĞDIRDI Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, 8-10 civarında ICE polisinin zorla yere yatırdıkları bir kişiyi gözaltına almak için boğuştuğu görüldü.

#4
Foto - Minneapolis sokaklarında federal kurşun sesleri! ABD’de iç savaş provası mı? O yoğun bakım hemşiresinin ölümü krizi patlattı!

Videoda, bazı ICE polislerinin söz konusu kişiyi yumruk ve tekmelerle darbettiği sırada ilk önce tek el silah sesi duyulurken hemen ardından bunu 9-10 el sıkılan silah sesi izledi.

#5
Foto - Minneapolis sokaklarında federal kurşun sesleri! ABD’de iç savaş provası mı? O yoğun bakım hemşiresinin ölümü krizi patlattı!

"YİNE BİRİNİ ÖLDÜRDÜLER" Gözaltına alınan kişi yerde hareketsiz kalırken, videoyu çeken kişinin, "Kahretsin, yine birini öldürdüler, şaka mı yapıyorsunuz?" şeklinde öfkeli ifadeleri duyuldu.

#6
Foto - Minneapolis sokaklarında federal kurşun sesleri! ABD’de iç savaş provası mı? O yoğun bakım hemşiresinin ölümü krizi patlattı!

Yerel medyaya konuşan görgü tanıkları, göğsünden vurulan kişinin, kalp masajı yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldığını aktardı.

#7
Foto - Minneapolis sokaklarında federal kurşun sesleri! ABD’de iç savaş provası mı? O yoğun bakım hemşiresinin ölümü krizi patlattı!

ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu (AFGE), Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıkladı.

#8
Foto - Minneapolis sokaklarında federal kurşun sesleri! ABD’de iç savaş provası mı? O yoğun bakım hemşiresinin ölümü krizi patlattı!

AFGE'nin sosyal medya platformundan yapılan yazılı açıklamada, "Bir sendika üyemiz bugün hayatını kaybetti ve bu başlı başına yıkıcı. Kendi üyelerimizden birinin başına gelen bu trajedi bizi derinden sarstı." ifadeleri kullanıldı.

#9
Foto - Minneapolis sokaklarında federal kurşun sesleri! ABD’de iç savaş provası mı? O yoğun bakım hemşiresinin ölümü krizi patlattı!

YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİYDİ Minneapolis VA Sağlık Sistemi'ne bağlı profesyonel çalışanları temsil eden AFGE'nin açıklamasında Pretti'nin, yoğun bakım hemşiresi olarak çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

#10
Foto - Minneapolis sokaklarında federal kurşun sesleri! ABD’de iç savaş provası mı? O yoğun bakım hemşiresinin ölümü krizi patlattı!

Amerikan Hemşireler Birliği de Pretti'nin ölümünden "derinden rahatsız" olduklarını belirten bir açıklama yayınladı.

#11
Foto - Minneapolis sokaklarında federal kurşun sesleri! ABD’de iç savaş provası mı? O yoğun bakım hemşiresinin ölümü krizi patlattı!

POLİSTEN HALKA ÇAĞRI: ŞEHRİ TAHRİP ETMEYİN Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden kişinin 37 yaşında bir Minneapolis sakini olduğunu ve ABD vatandaşı olduğunun düşünüldüğünü söyledi.

#12
Foto - Minneapolis sokaklarında federal kurşun sesleri! ABD’de iç savaş provası mı? O yoğun bakım hemşiresinin ölümü krizi patlattı!

O'Hara, adı açıklanmayan kişinin suç kaydı olmadığını ve yasal silah sahibi olduğunu belirtirken, olay yerinde "gergin bir ortam" olduğunun altını çizerek halktan bölgeden uzak durmasını istedi. Polis Şefi, "Lütfen şehrimizi tahrip etmeyin" ifadelerini kullandı.

#13
Foto - Minneapolis sokaklarında federal kurşun sesleri! ABD’de iç savaş provası mı? O yoğun bakım hemşiresinin ölümü krizi patlattı!

"PROTESTOCULAR GÖREVLİLERE SALDIRDI Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) Komutanı Gregory Bovino, olaylar ardından yaklaşık 200 protestocunun bölgeye gelerek güvenlik güçlerinin çalışmalarını engellemeye çalıştığını ve görevlilere saldırdığını söyledi.

#14
Foto - Minneapolis sokaklarında federal kurşun sesleri! ABD’de iç savaş provası mı? O yoğun bakım hemşiresinin ölümü krizi patlattı!

Bovino, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtirken, ICE ajanlarının vurdukları kişinin silah taşıdığını ne zaman fark ettiklerine veya kişinin vurulmadan önce ajanlara silah doğrultup doğrultmadığı konusunda yorum yapmaktan kaçındı. Bovino, "Bu iş profesyonellerin elinde. Gerçekler ortaya çıkacaktır" dedi.

#15
Foto - Minneapolis sokaklarında federal kurşun sesleri! ABD’de iç savaş provası mı? O yoğun bakım hemşiresinin ölümü krizi patlattı!

EYALETTEKİ YEREL YÖNETİM ÖFKELİ Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey ise Trump yönetimine eyalette yürütülen göçmenlik denetimlerinin sonlandırılmasına yönelik çağrıda bulundu. Frey düzenlenen basın toplantısında ICE müdahalelerini işaret ederek, "Bu faaliyetlerin sonlanması için daha kaç sakinimizin, kaç ABD'linin daha ölmesi veya yaralanması gerekiyor?" dedi.

#16
Foto - Minneapolis sokaklarında federal kurşun sesleri! ABD’de iç savaş provası mı? O yoğun bakım hemşiresinin ölümü krizi patlattı!

Minnesota Valisi Tim Walz, Colorado Senatörü John Hickenlooper ve Arizona Senatörü Ruben Gallego da ICE ajanları tarafından gerçekleştirilen eylemi kınayarak, ajanların eyaleti terk etmesi çağrısında bulundu.

#17
Foto - Minneapolis sokaklarında federal kurşun sesleri! ABD’de iç savaş provası mı? O yoğun bakım hemşiresinin ölümü krizi patlattı!

"MİNNESOTA'NIN SABRI TÜKENDİ" Walz, olayla ilgili, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı. Walz, "Bu sabah federal ajanlar tarafından gerçekleştirilen bir başka korkunç silahlı saldırının ardından Beyaz Saray ile görüştüm. Minnesota'nın sabrı tükendi. Bu mide bulandırıcı." ifadelerini kullandı.Trump'tan ICE polislerinin operasyonlarına son vermesini isteyen Walz, "Binlerce şiddet yanlısı, eğitimsiz memuru Minnesota'dan çekmeli. Hemen şimdi." ifadelerine yer verdi.

#18
Foto - Minneapolis sokaklarında federal kurşun sesleri! ABD’de iç savaş provası mı? O yoğun bakım hemşiresinin ölümü krizi patlattı!

TRUMP FEDERAL AJANLARI SAVUNDU Trump, TruthSocial adlı sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

#19
Foto - Minneapolis sokaklarında federal kurşun sesleri! ABD’de iç savaş provası mı? O yoğun bakım hemşiresinin ölümü krizi patlattı!

Minneapolis'te bugün ICE ekipleri tarafından vurularak öldürülen kişiye ait olduğu iddia edilen silahın fotoğrafını paylaşan Trump, şunları kaydetti:

#20
Foto - Minneapolis sokaklarında federal kurşun sesleri! ABD’de iç savaş provası mı? O yoğun bakım hemşiresinin ölümü krizi patlattı!

"Bu, (iki ilave dolu şarjörle) silahlı kişinin silahı, dolu ve ateş etmeye hazır. Bu ne anlama geliyor? Yerel polis nerede? Neden ICE memurlarını korumalarına izin verilmedi? Belediye Başkanı ve Vali onları görevden mi aldı? Bu polislerin çoğunun görevlerini yapmasına izin verilmediği, ICE'nin kendilerini korumak zorunda kaldığı söyleniyor."

#21
Foto - Minneapolis sokaklarında federal kurşun sesleri! ABD’de iç savaş provası mı? O yoğun bakım hemşiresinin ölümü krizi patlattı!

ABD BAŞKANI DEMOKRATLARI SUÇLADI Temsilciler Meclisinin Minnesota Demokrat üyesi İlhan Omar'ın hesabında 34 milyon dolar olduğunu ve eyalette milyarlarca dolar para çalındığını savunan Trump, "Buradayız çünkü milyarlarca doların kayıp olduğu büyük bir para dolandırıcılığı ve Demokratların açık sınır politikasıyla eyalete sızmasına izin verilen yasa dışı suçlular var." ifadesini kullandı.

#22
Foto - Minneapolis sokaklarında federal kurşun sesleri! ABD’de iç savaş provası mı? O yoğun bakım hemşiresinin ölümü krizi patlattı!

Trump, halihazırda şahit olunan şeylerin çoğunun "bu hırsızlık ve sahtekarlığın örtülmesiyle" ilgili olduğunu ileri sürdü.

#23
Foto - Minneapolis sokaklarında federal kurşun sesleri! ABD’de iç savaş provası mı? O yoğun bakım hemşiresinin ölümü krizi patlattı!

"HALK İSYANA TEŞVİK EDİLİYOR" Trump, Minnesota yetkililerini suçlayarak, "Belediye Başkanı ve Vali, kibirli, tehlikeli ve küstah söylemleriyle halkı isyana teşvik ediyorlar. Bunun yerine, bu ikiyüzlü siyasiler, Minnesota halkından ve ABD'den çalınan milyarlarca doları aramalılar. Bırakın ICE vatanseverlerimiz işlerini yapsınlar. Çoğu şiddet yanlısı 12 bin yasadışı göçmen suçlu tutuklandı ve Minnesota'dan çıkarıldı" ifadelerini kullandı.

#24
Foto - Minneapolis sokaklarında federal kurşun sesleri! ABD’de iç savaş provası mı? O yoğun bakım hemşiresinin ölümü krizi patlattı!

SOĞUK HAVADA SOKAKLARA DÖKÜLDÜLER Pretti'nin ölümü ABD'de gerilimin artmasına neden oldu. Demokratlar, ICE memurlarının Minnesota'yı terk etmesini talep ederken, yüzlerce protestocu buz gibi havada sokaklara döküldü. PROTESTOLAR ABD GENELİNE YAYILDI Ülke genelinde New York, Washington ve Los Angeles dahil olmak üzere birçok şehirde gösteriler patlak verdi.

#25
Foto - Minneapolis sokaklarında federal kurşun sesleri! ABD’de iç savaş provası mı? O yoğun bakım hemşiresinin ölümü krizi patlattı!

SOKAKLAR KARIŞTI Olaydan sonra öfkeli bir kalabalık toplandı ve federal görevlilere küfürler savurarak onları "korkaklar" diye nitelendirdi ve evlerine gitmelerini söyledi. Bir görevli uzaklaşırken alaycı bir şekilde "Vay canına!" diye karşılık verdi. Başka yerlerdeki görevliler, bağıran bir protestocuyu arabaya itti. Protestocular, sokakları kapatmak için ara sokaklardan çöp konteynerlerini sürükledi ve insanlar "ICE hemen dışarı" ve "ICE'ı gözlemlemek suç değildir" diye slogan attı. Karanlık çöktüğünde, yüzlerce insan, olay yerinde giderek büyüyen anıtın etrafında sessizce yas tuttu. Bazıları "Alex Pretti için adalet" yazılı pankartlar taşıyordu. Diğerleri ise Pretti ve Good'un isimlerini haykırıyordu. Yakındaki bir donut dükkanı ve bir giyim mağazası açık kalarak protestoculara sıcak bir yerin yanı sıra su, kahve ve atıştırmalıklar sunuyordu.

#26
Foto - Minneapolis sokaklarında federal kurşun sesleri! ABD’de iç savaş provası mı? O yoğun bakım hemşiresinin ölümü krizi patlattı!

AYNI BÖLGEDE ÖLÜMLE SONUÇLANAN İKİNCİ OLAY Yerel ve federal yetkililerin açıklamasına göre söz konusu durum, göçmenlik denetimlerinin yoğunlaştığı Minneapolis'te bu ay ICE ajanlarının müdahalesi doğrultusunda ölümle sonuçlanan ikinci olay oldu. Bir ICE görevlisi, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonlar sırasında aracının içinde olayları izleyen 37 yaşındaki ABD'li Renee Nicole Good'u ateş ederek öldürmüştü. Trump yönetimi, ICE ajanının meşru müdafaa amacıyla hareket ettiğini söylerken, yerel yetkililer kadının herhangi bir tehlike oluşturmadığını belirtmişti. Good'un ateş ederek öldürülmesi, protestoların fitilini ateşlemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Sarı şeytan, başka ülkelerin sokaklarını karistiracagina kendi ülkene bak..

İNŞALLAH ABD İÇ SAVAŞ ÇIKAR

DÜNYA İÇİN KENDİNİ YOK EDER . YADA ABD ÇİN FRANSA İNGİLTERE HİNDİSTAN RUSYA BİR BİRLETİNİ YOK ETSİNLER
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
