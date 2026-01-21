Genç yeteneklerin TEKNOFEST 2026 maratonu başlıyor: Milyonları aşan ödül, 11 farklı kategoride yarış…

GENÇLERE GÜÇLÜ DESTEK, BÜYÜK ÖDÜLLER Gençlere güçlü destek, büyük ödüller Finalist takımlara ulaşım ve konaklama desteğinin de sağlandığı TEKNOFEST Roket Yarışması’nda, 2026 yılı için kategorilere göre yüksek tutarlarda ödüller veriliyor. Lise Kategorisi’nde dereceye giren takımlar 180 bin TL’ye kadar desteklenirken, Orta İrtifa Kategorisinde 200 bin TL ve Yüksek İrtifa kategorilerinde ise ödüller 220 bin TL’ye kadar ulaşıyor. Uluslararası Kategori’de dereceye giren takımlar 5 bin dolara varan ödüll er kazanırken, Zorlu Görev kategorisinde 350 bin TL, Özgün Hibrit Yakıt Motorlu Roket Kategori’sinde 350 bin TL ve Özgün Sıvı Yakıt Motorlu Roket Kategorisi için ise 400 bin TL’ye varan ödüllerin sahibi olabilecek. B grubu kategorilerinde ise toplamda milyonları aşan para ödülleri genç mühendisleri bekliyor.