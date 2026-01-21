Genç yeteneklerin TEKNOFEST 2026 maratonu başlıyor: Milyonları aşan ödül, 11 farklı kategoride yarış…

Milyonları aşan ödül, 11 farklı kategoride kurgulanan rekabet yapısı ve gençlere sunduğu benzersiz mühendislik deneyimiyle TEKNOFEST 2026 Roket Yarışması, Türkiye’nin uzay ve savunma teknolojileri alanındaki geleceğini şekillendirecek genç yetenekleri bir araya getiriyor. ROKETSAN yürütücülüğünde düzenlenen yarışma, lise seviyesinden ileri seviye mühendislik çalışmalarına uzanan kapsamıyla, gençlerin hayallerini somut projelere dönüştürdüğü güçlü bir teknoloji platformu olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin havacılık, uzay ve savunma sanayii alanındaki nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi hedefleyen TEKNOFEST Roket Yarışması, 2026 yılında da gençleri bilim ve mühendislik temelli büyük bir heyecana davet ediyor. Öğrencilerin uzay teknolojilerine olan ilgisini artırmayı ve bu alandaki teknik kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan yarışma, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görüyor.