  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Büyük C vitamini kaynağı sofraların vazgeçilmezi ama acı biber kaygıyı tetikleyebilir Türkiye ile yakınlaşan ülkeye Rusya'dan uyarı: İki sandalyede birden oturamazsınız seçiminizi yapın Evde soğuk algınlığı ve bağışıklığı güçlendirmek için karışım: 6 saatte nasıl temizlendi?  Genç yeteneklerin TEKNOFEST 2026 maratonu başlıyor: Milyonları aşan ödül, 11 farklı kategoride yarış… Türkiye’den bir lezzet sıralamada var mı? İşte dünyanın en iyi 20 çorbası Avrupa Şampiyonu Milli takımın kaptanı Beşiktaş'a Doğal ağrı kesici: Herkes şimdi de merak ediyor.. Gözyaşı neden akar? İstanbul'da şüpheli ölüm: İngiliz turist kolunda kemerle bulundu!
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Türkiye ile yakınlaşan ülkeye Rusya'dan uyarı: İki sandalyede birden oturamazsınız seçiminizi yapın
Ömer Gülhan Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye ile yakınlaşan ülkeye Rusya'dan uyarı: İki sandalyede birden oturamazsınız seçiminizi yapın

Son günlerde Türkiye'ye yönelik olumlu mesajlar veren Ermenistan, Rusya'nın sert bir tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Moskova'dan, "Ermenistan Avrupa Birliği standartlarına geçiş yapmak istiyorsa, Rusya liderliğindeki Avrasya Ekonomik Birliği'nden (EAEU) ayrılması gerekiyor" açıklaması geldi.

1
#1
Foto - Türkiye ile yakınlaşan ülkeye Rusya'dan uyarı: İki sandalyede birden oturamazsınız seçiminizi yapın

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan'ın AB'ye yakınlaşma çabalarına yönelik sert ve net bir uyarıda bulundu. Lavrov'a göre, Ermenistan Avrupa Birliği standartlarına geçiş yapmak istiyorsa, Rusya liderliğindeki Avrasya Ekonomik Birliği'nden (EAEU) ayrılması gerekiyor. Bu açıklama, Moskova'nın stratejik ortağının Batı'ya yönelmesine tahammül sınırlarını gösteriyor.

#2
Foto - Türkiye ile yakınlaşan ülkeye Rusya'dan uyarı: İki sandalyede birden oturamazsınız seçiminizi yapın

Lavrov, Ermenistan'ın hem EAEU üyesi kalıp hem de AB standartlarına geçmesinin "teknik olarak imkansız" olduğunu ilan etti. Bu ifade, iki ekonomik entegrasyon modelinin (AB ve EAEU) temel standartlarının (gümrük, teknik düzenlemeler, sanayi ve tarım politikaları) birbiriyle bağdaşmaz ve rekabet halinde olduğunu vurguluyor. Lavrov, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk'un da Ermeni mevkidaşına bu durumu defalarca açıkladığını belirtti.

#3
Foto - Türkiye ile yakınlaşan ülkeye Rusya'dan uyarı: İki sandalyede birden oturamazsınız seçiminizi yapın

Bu mesajın altında yatan, Moskova'nın kendi jeo-ekonomik etki alanının aşınmasına izin vermeyeceği gerçeği. EAEU, Rusya'nın eski Sovyet coğrafyasındaki ekonomik liderliğinin ana aracı. Bir üye ülkenin AB standartlarına geçişi, bu birliğin temellerini sorgulatır ve Rusya'nın bölgedeki ekonomik çekim gücünü zayıflatır.

#4
Foto - Türkiye ile yakınlaşan ülkeye Rusya'dan uyarı: İki sandalyede birden oturamazsınız seçiminizi yapın

Lavrov, Ermenistan'daki bir başka hassas iç meseleye, Ermeni Apostolik Kilisesi'nin (Ermenistan'daki en büyük Hristiyan kilisesi) konumuna yönelik müdahaleci bir açıklama yaptı. "Ermeni Apostolik Kilisesi'ne yönelik tutum konusunda, tabii ki durumun nasıl geliştiğini üzüntüyle izliyoruz" ifadesini kullandı. Bu ifade, muhtemelen Ermenistan'daki kilise-devlet ilişkilerindeki gerilimlere veya kilise içindeki bölünmelere atıfta bulunuyor. Rusya, kendisini Ortodoks Hristiyan dünyasının koruyucusu olarak gördüğü için, bölgedeki geleneksel Hristiyan kurumlarındaki istikrarsızlıktan rahatsızlık duyuyor. Ayrıca, Ermeni Kilisesi'nin bağımsız ve ulusal kimliğin temel taşlarından biri olması, Rusya'nın Ermenistan üzerindeki etkisini sınırlayan bir unsur olabilir.

#5
Foto - Türkiye ile yakınlaşan ülkeye Rusya'dan uyarı: İki sandalyede birden oturamazsınız seçiminizi yapın

Ukrayna savaşı, Rusya'nın "güvenilmez" müttefiklere tahammülünün azaldığını gösterdi. Lavrov'un mesajı, Ermenistan'ın "ya bizimlesiniz, ya da karşımızdasınız" şeklinde özetlenebilecek bir sadakat testine tabi tutulduğunu gösteriyor. Öte yandan Ermenistan, Rusya'nın Gürcistan üzerinden Ermenistan'a uzanan kritik bir kara ve enerji koridorudur. Ayrıca, Ermenistan'daki 102. Rus Askeri Üssü ve sınır muhafızları, Rusya'nın Güney Kafkasya'daki askeri varlığının bel kemiğidir. Ermenistan'ın Batı yanlısı bir rotaya girmesi, bu stratejik varlıkları riske atar. Bölgedeki Rekabette Hamle: Rusya, Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgedeki etkisinin artmasından rahatsız. Ermenistan'ın Batı'ya kayması, onu Rus korumasından mahrum bırakarak Türkiye-Azerbaycan ikilisinin etki alanına itebilir. Bu, Rusya'nın bölgedeki konumunu daha da zayıflatır.

#6
Foto - Türkiye ile yakınlaşan ülkeye Rusya'dan uyarı: İki sandalyede birden oturamazsınız seçiminizi yapın

Lavrov'un açıklamaları, Ermenistan'ı son derece zorlu bir jeopolitik tercihle karşı karşıya bırakıyor. Ülke Ekonomik olarak Rusya ve EAEU pazarına derinden bağlı. Güvenlik açısından (özellikle Azerbaycan karşısında) geleneksel olarak Rusya'ya güveniyor. Ancak, siyasi olarak Paşinyan yönetimi, demokratik reformlar ve Batı ile entegrasyon arzusunu dile getiriyor. Moskova'nın net mesajı, Ermenistan'ın "iki sandalyeye birden oturamayacağı" yönünde. Paşinyan yönetimi, Batı'dan somut güvenlik garantileri ve ekonomik alternatifler almadan Rus korumasından vazgeçemez.

#7
Foto - Türkiye ile yakınlaşan ülkeye Rusya'dan uyarı: İki sandalyede birden oturamazsınız seçiminizi yapın

Lavrov'un hamlesi, Erivan'ın Batı ile flörtünün bedelini artırarak, onu Rusya'nın yörüngesinde tutmaya yönelik açık bir baskı taktiği. Önümüzdeki dönem, Ermenistan'ın bu ikilemden nasıl bir çıkış yolu bulacağını gösterecek. Kaynak: Haberrus

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Turkiye ile yakinlasmasina tepki göstermiyor Rusya, AB ye yakinlasmasina tepki gösteriyor...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Dün bayrağımızı yakmıştı! Bu sabah etkisiz hale getirildi! Alçak eylem cezasız kalmadı
Gündem

Dün bayrağımızı yakmıştı! Bu sabah etkisiz hale getirildi! Alçak eylem cezasız kalmadı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kutsal değerlerimize saldırarak kirli ellerini şanlı Türk bayrağına uzatma cüretinde bulunan hain olduğu ileri ..
Yılmaz Özdil: Suriye başarısı için Hakan Fidan ve İbrahim Kalın’a madalya verilmeli! Suriye’de Türkiye’nin dediği oldu
Gündem

Yılmaz Özdil: Suriye başarısı için Hakan Fidan ve İbrahim Kalın’a madalya verilmeli! Suriye’de Türkiye’nin dediği oldu

Muhalif kimliğiyle tanınan gazeteci Yılmaz Özdil, Türkiye'nin Suriye politikasındaki tarihi başarısı karşısında ezber bozdu. Sözcü TV ekranl..
Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
Gündem

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Daha önce yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Avcılar Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Burçin Baykal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndan atla..
Türk bayrağına alçak saldırı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Soruşturma başlatıldı
Gündem

Türk bayrağına alçak saldırı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Mardin Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak giri..
Yerli enerjiye CHP takozu! Milli projeye "Durdurun" çağrısı yaparak yine şaşırtmadılar!
Gündem

Yerli enerjiye CHP takozu! Milli projeye "Durdurun" çağrısı yaparak yine şaşırtmadılar!

Türkiye’nin 70 yıllık nükleer enerji hayalini gerçeğe dönüştüren ve ilk reaktörü yüzde 99 oranında tamamlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali, y..
Kapalı kapılar arkasında konuşulanlar sızdı! Toplantıda Barrack’ı da Şara’yı da kızdırmış! Abdi’ye çifte ŞAM’ar
Gündem

Kapalı kapılar arkasında konuşulanlar sızdı! Toplantıda Barrack’ı da Şara’yı da kızdırmış! Abdi’ye çifte ŞAM’ar

Suriye Geçici Başkanı Ahmed El Şara ile terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi arasındaki son müzakerelerde konuşulanların detayları ortay..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23