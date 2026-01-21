Lavrov, Ermenistan'daki bir başka hassas iç meseleye, Ermeni Apostolik Kilisesi'nin (Ermenistan'daki en büyük Hristiyan kilisesi) konumuna yönelik müdahaleci bir açıklama yaptı. "Ermeni Apostolik Kilisesi'ne yönelik tutum konusunda, tabii ki durumun nasıl geliştiğini üzüntüyle izliyoruz" ifadesini kullandı. Bu ifade, muhtemelen Ermenistan'daki kilise-devlet ilişkilerindeki gerilimlere veya kilise içindeki bölünmelere atıfta bulunuyor. Rusya, kendisini Ortodoks Hristiyan dünyasının koruyucusu olarak gördüğü için, bölgedeki geleneksel Hristiyan kurumlarındaki istikrarsızlıktan rahatsızlık duyuyor. Ayrıca, Ermeni Kilisesi'nin bağımsız ve ulusal kimliğin temel taşlarından biri olması, Rusya'nın Ermenistan üzerindeki etkisini sınırlayan bir unsur olabilir.