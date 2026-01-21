Arbeloa’dan Arda Güler’e övgü dolu sözler! ‘Beklediğimden daha iyisin'

Güler Geri Döndü Milli oyuncu, Real Madrid'de büyük bir geleceği olduğunu bir kez daha kanıtladı. "Sihirbaz" yeteneklerine ek olarak, en zayıf yönlerinden biri olarak görülen "topsuz oyun" ve "savunma yerleşimi" konularında da büyük bir uyum sağladı. Fede Valverde ve Franco Mastantuono ile hücumda, Aurelién Tchouameni ve Jude Bellingham ile ise orta sahada mükemmel bir uyum yakaladı.