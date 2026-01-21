Arbeloa’dan Arda Güler’e övgü dolu sözler! ‘Beklediğimden daha iyisin'
Türkiye'nin gururu Arda Güler, Monaco karşısında yine harika bir maça imza atarak teknik direktörü Alvaro Arbeloa'nın övgüsünü aldı.
Türkiye'nin gururu Arda Güler, Monaco karşısında yine harika bir maça imza atarak teknik direktörü Alvaro Arbeloa'nın övgüsünü aldı.
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi ilk aşamasının yedinci haftasında Monaco karşısında sezonun en farklı galibiyetini (6-1) elde etti. Zor günlerin ardından gelen bu galibiyette tüm takım bir bütün olarak hareket etti.
Santiago Bernabéu tribünleri oyuncularla barıştı; yoğun baskı ve yüksek tempoyla rakiplerini adeta sahadan sildiler. Álvaro Arbeloa'nın ekibinde yine en çok parlayan isimlerden biri Arda Güler oldu ve teknik direktör maç sonunda bunu bizzat dile getirdi.
Arbeloa'dan Arda'ya Övgü: "İnanılmaz Bir Vizyonun Var" Ligdeki Levante (2-0) galibiyetindeki kilit rolünden sonra ilk 11'e geri dönen Arda'ya Arbeloa maç çıkışında şunları söyledi: "Beklediğimden daha iyisin, inanılmaz bir vizyona sahipsin..."
Arbeloa bu konuşmada sadece Arda'nın kalitesini değil, aynı zamanda hırsını ve tavrını da takdir etti. Xabi Alonso'nun orta sahayı daha kaslı ve güçlü oyuncularla takviye etmesi sonrası son haftalarda biraz geri planda kalan Arda, bu maçta başından sonuna kadar çok aktifti.
Oyunun Mimarı ve Defansif Canavar Jude Bellingham ile birlikte Real Madrid oyununun "mimarı" olması beklenen Arda Güler, maçta harika bir asist öncesi pas sergiledi. Eduardo Camavinga'nın akrobatik hareketinden sonra topu alan Arda, pası Vinicius Junior'a aktardı; Brezilyalı oyuncu ise Mbappé'yi gördü ve skor 26. dakikada 2-0'a geldi.
Arda sadece oyun kurmakla kalmadı, aynı zamanda gerçek bir top kazanma makinesine dönüştü: Arda, 76. dakikada yerini Dani Carvajal'e bırakana kadar tam 6 top çaldı.
Orta sahada arkadaşları için her zaman ilk pas seçeneği oldu ve takımın kompakt yapısına büyük katkı sağladı. Vinicius'un pasında golü atmak üzereyken Kehrer topu kendi kalesine gönderdi.
Güler Geri Döndü Milli oyuncu, Real Madrid'de büyük bir geleceği olduğunu bir kez daha kanıtladı. "Sihirbaz" yeteneklerine ek olarak, en zayıf yönlerinden biri olarak görülen "topsuz oyun" ve "savunma yerleşimi" konularında da büyük bir uyum sağladı. Fede Valverde ve Franco Mastantuono ile hücumda, Aurelién Tchouameni ve Jude Bellingham ile ise orta sahada mükemmel bir uyum yakaladı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23