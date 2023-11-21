e-ihracatta köprü görevi görüyor! KOBİ’ler onun sayesinde kazanıyor! Hedef büyük!

Çetin, en çok mikro ihracatçının İstanbul, Ankara ve İzmir’de olduğunu belirterek, bu 3 büyük ili sırasıyla Bursa, Antalya, Adana, Konya ve Kayseri'nin takip ettiğini bildirdi. Trendyol'un 81 ilin tamamında mikro ihracat yapan satıcısı bulunduğuna dikkati çeken Çetin, "Yılın başında asrın felaketi olarak tanımladığımız çok acı bir deprem gerçeği ile yüz yüze kaldık. Bir kez daha hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bölgedeki satıcılarımızı da yurt dışı pazarlara taşıyacağımızı belirtmiştik. 51 bin ihracat yapan satıcımızın yaklaşık 7 bini depremden etkilenen satıcılarımızdan oluşuyor. Burada da hedefimiz bu 11 ildeki en az 35 bin satıcımızı ihracat yapar hale getirmek." diye konuştu. Çetin, Körfez ülkeleri, Türk cumhuriyetleri ve Balkanlar'ın Türk ürünleri için büyük potansiyel taşıdığını vurgulayarak, "Buralarda Türk ürünlerinin kalitesi biliniyor. Ayrıca pazara yakınlığımız ile de müşterilere hızlı bir şekilde ürünlerini teslim edebilecek noktadayız. Yılbaşından sonra da Balkanlar pazarına açılacağız." ifadelerini kullandı. Geçen yılın sonunda açıkladıkları 5 yılda 5 milyar dolarlık yatırım planlarının 1 milyar dolarlık kısmını gerçekleştirdiklerini anlatan Çetin, "Yatırım programımızı uygulamaya devam ediyoruz. Sadece Orta Doğu pazarları için 3 milyar dolar yatırım yapacağız. Bu yatırımlar ağırlık olarak pazarlama, lojistik ve teknoloji alanında olacak" dedi. Çetin, müşterilere daha hızlı teslimat gerçekleştirebilmek için İstanbul Havalimanı yanında e-ihracat merkezi yatırımlarını gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, "Bu merkez ile yakın coğrafyayı kapsayan lojistik ağımızı kurmayı hedefliyoruz. Bu operasyon merkezimizin uzun vadede e-ihracata büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Aynı zamanda Ankara’da da bir de e-ticaret operasyon merkezi yatırımımız var. Bu merkez sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın en büyük e-ticaret operasyon ve aktarma merkezlerinden birisi olacak." değerlendirmelerinde bulundu.