e-ihracatta köprü görevi görüyor! KOBİ’ler onun sayesinde kazanıyor! Hedef büyük!

Trendyol Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan da yakın zamanda Körfez ülkelerinde faaliyete başladıklarını hatırlatarak, bu ülkelere e-ihracata 19 Eylül'de başladıklarını, iki aylık süreçte yaklaşık 2 milyon adet "Made in Türkiye" etiketli ürün satıldığını bildirdi. Şimdi de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'da pazar yeri modeline geçtiklerini belirten İnan, "Satıcılarımıza tek tuşla ihracat yapma imkanı sağlıyoruz. Satıcılarımızın satıcı paneli üzerinde mikro ihracata izin vermesi ve faturalarını mikro ihracata uygun kesmesi yeterli oluyor. Daha önce hiç ihracat yapmamış firmaların ilk ihracatlarında tek seferlik gümrük kaydı yapma zorunlulukları bulunurken, Trendyol olarak bu süreci de biz üstleniyoruz." diye konuştu. İnan, Türk markalarının ve ürünlerinin bölgedeki bilinirliğinin yaygın olduğuna işaret ederek, bölgede en fazla yaz sezonu giyim ürünlerinin satıldığını, ev tekstili ile çocuk ve bebek ürünlerinin de büyük ilgi gördüğünü bildirdi. İnan, yakın vadede Körfez ülkelerinde 10 milyon farklı ürünün platformda yer almasını hedeflediklerini söyledi. Ekim ayında 5 binden fazla satıcıyı Körfez ülkelerine satış yapar hale getirdiklerini anlatan İnan, şöyle devam etti: "Artık Trendyol olarak, kasım kampanyalarını yurt dışına taşıdık. 7-12 Kasım Süper Alışveriş Günleri kampanyamız süresince 30 milyondan fazla ürün satıldı. 400 binden fazla iş ortağımız bu kampanyalara katıldı. Bunların 45 bine yakını bu altı günlük kampanya döneminde ihracat yaptı. Bu dönemde yurt dışındaki 2,5 milyon müşterimiz Trendyol'dan alışveriş yaptılar. Yurt dışına satılan ürün sayısı 3 milyonu aştı. Kampanya dönemindeki ziyaret sayımız da 350 milyonun üzerine çıktı. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde tüm uygulamalar arasında en çok indirilen uygulama Trendyol oldu. Kasım ayı sonuna kadar 60 binden fazla satıcımızı tek tuşla Körfez ülkelerine satış yapar hale getireceğiz. Biz var olduğumuz tüm pazarlarda ekosistemi büyütmek, ekosistemle birlikte büyümek istiyoruz. Bu pazarlarda büyük oyuncularla yapılacak işbirliklerini çok önemsiyoruz. Kendi lojistik şirketimiz Trendyol Express’i de yurt dışına taşımaya başladık. Trendyol Express bünyesindeki taşıyıcı iş ortaklarımız geçtiğimiz hafta Azerbaycan’da ilk teslimatlarını yaptılar. 2024'te Trendyol Express International operasyonumuzu Körfez ülkelerine de bölgedeki partnerlerle yapılacak işbirlikleriyle taşımayı hedefliyoruz."