e-devlet’ten bakılıyor! Ya borçlu ya alacaklı olacaksınız

Hayatımıza bir çok kolaylık getiren e-Devlet sistemi üzerinden bir çok işlemi kolaylıkla teş tuş ile halledebiliyoruz. Arama motorlarında da vatandaşlar sıklıkla 'e-Devlet şifresi nasıl alınır, borç sorgulama nasıl yapılır? e-Devletten gelen parayı nasıl öğrenebilirim?' gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Sitem üzerinden iiletişim aboneliklerinden doğan fazla veya hatalı ödemelerden kaynaklı ortaya çıkan alacaklarınızı görebilirsiniz. Alacak çıkması halinde 15 gün içinde söz konusu ödeme gerçekleştiriliyor.