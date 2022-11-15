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Ekonomi
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e-devlet’ten bakılıyor! Ya borçlu ya alacaklı olacaksınız

2022-11-15 15:11:27
e-devlet’ten bakılıyor! Ya borçlu ya alacaklı olacaksınız

Hayatımıza bir çok kolaylık getiren e-Devlet sistemi üzerinden bir çok işlemi kolaylıkla teş tuş ile halledebiliyoruz. Arama motorlarında da vatandaşlar sıklıkla 'e-Devlet şifresi nasıl alınır, borç sorgulama nasıl yapılır? e-Devletten gelen parayı nasıl öğrenebilirim?' gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Sitem üzerinden iiletişim aboneliklerinden doğan fazla veya hatalı ödemelerden kaynaklı ortaya çıkan alacaklarınızı görebilirsiniz. Alacak çıkması halinde 15 gün içinde söz konusu ödeme gerçekleştiriliyor.

#1
Foto - e-devlet’ten bakılıyor! Ya borçlu ya alacaklı olacaksınız

HANGİ KURULARIN İADESİ YAPILIYOR? - "Borç ve Alacak Bilgilerinin Sorgulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar" kapsamında 22/09/2014 tarihli ve 2014/DK-THD/466 sayılı Kurul Kararı gereği abone sayısı 200 binin üzerindeki işletmecilere ait borç ve alacak bilgileri e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

#2
Foto - e-devlet’ten bakılıyor! Ya borçlu ya alacaklı olacaksınız

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, e Devlet üzerinden Avea, Turkcell, Vodafone, sabit şebekede Türk Telekom, internette; Turkcell Superonline, TTnet, TurkNet, Vodafone Net, Kablolu TV’de Turksat, Uydu platformlarında ise Digiturk ile DSamrt alacaklarının iadesi yapılabiliyor.

#3
Foto - e-devlet’ten bakılıyor! Ya borçlu ya alacaklı olacaksınız

PARA İADESİ NASIL ALINIR? - E Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Mobil/Sabit/İnternet/Kablo Tv/Uydu İşletmecilerinden Borç/Alacak Sorgulama" yazarak sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz. Çıkan sayfada markalar alt alta sıralanarak varsa iade edilecek tutar görünüyor.

#4
Foto - e-devlet’ten bakılıyor! Ya borçlu ya alacaklı olacaksınız

İADE NE ZAMAN YAPILIR? - Yapılan sorgulamada alacak çıkması halinde tüketiciler sorgulama ekranın sağında bulunan ‘İade al’ butonuna tıklayarak ilgili kurum ile iadenin yapılacağı hesap numarasını paylaşması gerekiyor.

#5
Foto - e-devlet’ten bakılıyor! Ya borçlu ya alacaklı olacaksınız

İade işlemleri kurumlara göre değişirken bu süre 3 ile 15 iş gününü bulabiliyor.

#6
Foto - e-devlet’ten bakılıyor! Ya borçlu ya alacaklı olacaksınız

PEKİ E DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR? - E devlet şifresi kişiye özeldir. Bu yüzden e devlet şifresini, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

#7
Foto - e-devlet’ten bakılıyor! Ya borçlu ya alacaklı olacaksınız

e-Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir. Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir. Pilot il olan Bolu’da kullanılan elektronik kimlik kartı ile de Türkiye.gov.tr adresine giriş yapılabilir ve şifre oluşturulabilir.

#8
Foto - e-devlet’ten bakılıyor! Ya borçlu ya alacaklı olacaksınız

E DEVLET ŞİFRESİ İNTERNETTEN ALINABİLİYOR MU? - e-devlet Kapısı üzerinden verilen hizmetler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden şifre güvenliği önemlidir. Bu nedenle PTT’den alınan şifreler ancak kimlik ibrazı ve şahsen başvuru ile verilmektedir.

#9
Foto - e-devlet’ten bakılıyor! Ya borçlu ya alacaklı olacaksınız

E DEVLET ŞİFRE SIFIRLAMA - Şifre unutma durumunda şifre sıfırlama yapılabilmekte, ancak yeni şifre online (sms/ e-posta vb.) gönderilmemektedir. Kullanıcının e-devlet kapısı profilinde tanımlamış olduğu cep telefonuna ya da hem cep telefonu hem de e-postasına gelen doğrulama kodu vasıtasıyla yeni şifre belirlenebilmektedir. İnternet bankacılığı aracılığı ile giriş yapan bir kişi e-devlet kapısı profil alanından kendisine şifre oluşturabilmektedir.

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