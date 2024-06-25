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Türkiye
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Düzce'de fabrika yangını

2024-06-25 16:41:50
Düzce'de fabrika yangını

Düzce’de mutfak mobilyaları üretilen fabrikanın bahçe kısmında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın fabrikaya ulaşmadan söndürüldü.

#1
Foto - Düzce'de fabrika yangını

Olay, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan mutfak mobilyaları üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi.

#2
Foto - Düzce'de fabrika yangını

Alınan bilgilere göre kamelyalarda başlayan yangın rüzgarın etkisi ile kartın kolilerin bulunduğu alana sıçradı.

#3
Foto - Düzce'de fabrika yangını

Alevlerin yükseldiğini gören fabrika çalışanları durumu Gümüşova ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi.

#4
Foto - Düzce'de fabrika yangını

İhbar üzerine bölgeye kısa süre içerisinde ulaşan ekipler fabrikanın bitişiğinde bulunan yangını söndürerek kontrol altına aldı.

#5
Foto - Düzce'de fabrika yangını

İş makineleri ile kartonlar bulundukları yerlerden çıkarılırken, gökyüzünü duman kapladı.

#6
Foto - Düzce'de fabrika yangını

Korkutan yangın havadan görüntülendi.

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