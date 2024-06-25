2024-06-25 16:41:50 Düzce'de fabrika yangını
Düzce’de mutfak mobilyaları üretilen fabrikanın bahçe kısmında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın fabrikaya ulaşmadan söndürüldü.
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Düzce’de mutfak mobilyaları üretilen fabrikanın bahçe kısmında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın fabrikaya ulaşmadan söndürüldü.
Olay, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan mutfak mobilyaları üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi.
Alınan bilgilere göre kamelyalarda başlayan yangın rüzgarın etkisi ile kartın kolilerin bulunduğu alana sıçradı.
Alevlerin yükseldiğini gören fabrika çalışanları durumu Gümüşova ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye kısa süre içerisinde ulaşan ekipler fabrikanın bitişiğinde bulunan yangını söndürerek kontrol altına aldı.
İş makineleri ile kartonlar bulundukları yerlerden çıkarılırken, gökyüzünü duman kapladı.
Korkutan yangın havadan görüntülendi.
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