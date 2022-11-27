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Türkiye
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Düzce'de ağır hasarlı binaların yıkımı başladı

2022-11-27 16:00:11
Düzce'de ağır hasarlı binaların yıkımı başladı

Düzce 23 Kasım gecesi 5.9 şiddetindeki depremle sarsıldı.

#1
Foto - Düzce'de ağır hasarlı binaların yıkımı başladı

Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından büyük korku yaşaya vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

#2
Foto - Düzce'de ağır hasarlı binaların yıkımı başladı

Devletin tüm imkanları depremzedeler için seferber edildi ve bölgede sıcak yemek, battaniye dağıtımı yapılarak çadırlar kuruldu.

#3
Foto - Düzce'de ağır hasarlı binaların yıkımı başladı

Öte yandan hasar tespit çalışmaları da hız kazandı.

#4
Foto - Düzce'de ağır hasarlı binaların yıkımı başladı

Aynı zamanda AFAD koordinesinde kurulan çadırda, binaları ağır hasar alan vatandaşlar form doldurarak başvuruda bulundu.

#5
Foto - Düzce'de ağır hasarlı binaların yıkımı başladı

Bölgede hayat normale dönerken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekipler acil yıkım gerektiren binaların yıkımına başladı.

#6
Foto - Düzce'de ağır hasarlı binaların yıkımı başladı

Yıkım sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

#7
Foto - Düzce'de ağır hasarlı binaların yıkımı başladı

AA'nın aktarımına göre; ilk yıkımın yapıldığı Düzce kent merkezinde, acil yıkım kararı verilen binaların yıkımı en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

#8
Foto - Düzce'de ağır hasarlı binaların yıkımı başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, afetin yaşandığı ilk günden itibaren olay yerindeki hasar tespit çalışmalarını yakından inceledi. Kurum, evi ağır hasar gören ve konteyner yardımında bulunulan 87 yaşındaki Zülfiye Yıldırım'la sohbet ederek gerekenlerin yapıldığını, yapılmaya da devam edeceğini bildirdi. Daha sonra bura inceleme yapan Bakan Kurum, bina karşısında çadırlarda kalan aileleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti, çocuklara çeşitli oyuncak hediyeler verdi.

#9
Foto - Düzce'de ağır hasarlı binaların yıkımı başladı

Mobil Koordinasyon Merkezi'ne de uğrayan Bakan Kurum, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

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