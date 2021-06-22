2021-06-22 19:11:06 Duyurdular! Rusya ABD'nin uçak gemisini batırıyor
Rusya ve ABD arasındaki gerilim artıyor. Rus Pasifik Filosundan en az 7 savaş gemisi, Hawaii'deki en büyük ABD Donanması üssünün yakınına kadar gitmişti. Uydudan alınan son görüntüler dünya basınında panikle karşılandı. Rusya'nın ABD'nin uçak gemisini batırmak üzere olduğu ifade edildi. Baltık Denizi'nden Karadeniz'e, Pasifik Okyanusu'ndan Akdeniz'e kadar Kuzey Yarımküre'nin her yerine yayılan gerilimde, Rusya en gözü kara hamlesini ABD'nin Hawaii Adası yakınlarında yaptı.