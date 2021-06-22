Duyurdular! Rusya ABD'nin uçak gemisini batırıyor

Rus savaş gemilerinin ABD ordusu tarafından yakından izlendiği biliniyor, özellikle ABD Donanması'nın bir grup Rus gemisine eşlik etmeyi amaçlayan (en az) üç savaş gemisi olduğu bildiriliyor. Bugün Rus basınında çıkan haberlere göre ise, Rus Pasifik Filosundan en az 7 Rus savaş gemisi, Hawaii'deki en büyük ABD Donanması üssünün yakınında görüldü. Aktarılan bilgiye göre, bir grup Rus savaş gemisi, Hawai Adaları'nın karasularından sadece 40-45 kilometre uzaklıkta bulunuyor.