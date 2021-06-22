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Dünya
13
Duyurdular! Rusya ABD'nin uçak gemisini batırıyor

2021-06-22 19:11:06
Duyurdular! Rusya ABD'nin uçak gemisini batırıyor

Rusya ve ABD arasındaki gerilim artıyor. Rus Pasifik Filosundan en az 7 savaş gemisi, Hawaii'deki en büyük ABD Donanması üssünün yakınına kadar gitmişti. Uydudan alınan son görüntüler dünya basınında panikle karşılandı. Rusya'nın ABD'nin uçak gemisini batırmak üzere olduğu ifade edildi. Baltık Denizi'nden Karadeniz'e, Pasifik Okyanusu'ndan Akdeniz'e kadar Kuzey Yarımküre'nin her yerine yayılan gerilimde, Rusya en gözü kara hamlesini ABD'nin Hawaii Adası yakınlarında yaptı.

#1
Foto - Moskova'nın Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük savaş oyununda, 20 kadar gemi, denizaltılar, destek araçları ve yine 20 kadar jet Hawaii'nin yalnızca 35 mil (Yaklaşık 55 kilometre) yakınına kadar sokuldu.

Moskova'nın Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük savaş oyununda, 20 kadar gemi, denizaltılar, destek araçları ve yine 20 kadar jet Hawaii'nin yalnızca 35 mil (Yaklaşık 55 kilometre) yakınına kadar sokuldu.

#2
Foto - Rusya Savunma Bakanlığı Pasifik Okyanusu'nun ortasındaki tatbikatın Hawaii kıyılarına 300 mil kadar uzağında gerçekleştiğini duyurdu ancak 19 Haziran'da çekilen uydu görüntüleri Moskova'yı açık şekilde yalanladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Pasifik Okyanusu'nun ortasındaki tatbikatın Hawaii kıyılarına 300 mil kadar uzağında gerçekleştiğini duyurdu ancak 19 Haziran'da çekilen uydu görüntüleri Moskova'yı açık şekilde yalanladı.

#3
Foto - Rus donanmasının Hawaii'ye yaklaşması üzerine ABD'ye ait F-22 jetleri havalandı. F-22 savaş uçaklarının son bir ayda ikinci kez Rus hareketliliği nedeniyle kalkış yaptığı bildiriliyor.

Rus donanmasının Hawaii'ye yaklaşması üzerine ABD'ye ait F-22 jetleri havalandı. F-22 savaş uçaklarının son bir ayda ikinci kez Rus hareketliliği nedeniyle kalkış yaptığı bildiriliyor.

#4
Foto - Rusya lideri Vladimir Putin'in tehlikeli adımıyla kırmızı alarm veren ABD ordusu, ayrıca uçak gemisi USS Carl Vinson ile USS Dewey savaş gemisini Hawaii yakınlarına sevk etti.

Rusya lideri Vladimir Putin'in tehlikeli adımıyla kırmızı alarm veren ABD ordusu, ayrıca uçak gemisi USS Carl Vinson ile USS Dewey savaş gemisini Hawaii yakınlarına sevk etti.

#5
Foto - Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı görüntülerde ayrıca, Tu-142 savaş uçaklarının havalandığı anlar da yer aldı. Havada 14 saatten fazla geçiren ve yaklaşık 9 bin 980 kilometre kat eden Tu-142'lere, gökyüzünde yakıt ikmali de yapıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı görüntülerde ayrıca, Tu-142 savaş uçaklarının havalandığı anlar da yer aldı. Havada 14 saatten fazla geçiren ve yaklaşık 9 bin 980 kilometre kat eden Tu-142'lere, gökyüzünde yakıt ikmali de yapıldı.

#6
Foto - Söz konusu Tu-142'ler, geçtiğimiz günlerde Akdeniz semalarında görünen Tupolev serisinden. Suriye'deki Rus üssü Hmeymim'e inen uzun menzilli Tupolev Tu-22M3'ler, birçok uçuş yaptı.

Söz konusu Tu-142'ler, geçtiğimiz günlerde Akdeniz semalarında görünen Tupolev serisinden. Suriye'deki Rus üssü Hmeymim'e inen uzun menzilli Tupolev Tu-22M3'ler, birçok uçuş yaptı.

#7
Foto - Tatbikata ilişkin resmi açıklamada, hem hava hem de deniz kuvvetlerinin bir uçak gemisinin başını çektiği taarruz grubunu tespit edip füze saldırısıyla vurmak üzere görevlendirildiği vurgulandı.

Tatbikata ilişkin resmi açıklamada, hem hava hem de deniz kuvvetlerinin bir uçak gemisinin başını çektiği taarruz grubunu tespit edip füze saldırısıyla vurmak üzere görevlendirildiği vurgulandı.

#8
Foto - İngiliz medyası 'Amiral battı-Rusya Hawaii yakınlarında bir uçak gemisini batırıyor' başlığını atarken, ABD'nin Hint-Pasifik Komutanlığı sözcüsü Yüzbaşı Mike Kafka Rus kuvvetlerini yakından izlediklerini söyledi.

İngiliz medyası 'Amiral battı-Rusya Hawaii yakınlarında bir uçak gemisini batırıyor' başlığını atarken, ABD'nin Hint-Pasifik Komutanlığı sözcüsü Yüzbaşı Mike Kafka Rus kuvvetlerini yakından izlediklerini söyledi.

#9
Foto - Rusya ve ABD arasındaki gerilim iki ülkenin de geri adım atmaması üzerine artarak devam ediyor. Rus pasifik filosuna ait gemiler savaşın fitilini yakabilecek bir hamleye girişti.

Rusya ve ABD arasındaki gerilim iki ülkenin de geri adım atmaması üzerine artarak devam ediyor. Rus pasifik filosuna ait gemiler savaşın fitilini yakabilecek bir hamleye girişti.

#10
Foto - Joe Biden ABD başkanı seçildikten sonra dibe vuran ikili ilişkiler, karşılıklı askeri provokasyonlarla daha da kötüye gidiyor.

Joe Biden ABD başkanı seçildikten sonra dibe vuran ikili ilişkiler, karşılıklı askeri provokasyonlarla daha da kötüye gidiyor.

#11
Foto - Rus savaş gemilerinin ABD ordusu tarafından yakından izlendiği biliniyor, özellikle ABD Donanması'nın bir grup Rus gemisine eşlik etmeyi amaçlayan (en az) üç savaş gemisi olduğu bildiriliyor. Bugün Rus basınında çıkan haberlere göre ise, Rus Pasifik Filosundan en az 7 Rus savaş gemisi, Hawaii'deki en büyük ABD Donanması üssünün yakınında görüldü. Aktarılan bilgiye göre, bir grup Rus savaş gemisi, Hawai Adaları'nın karasularından sadece 40-45 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Rus savaş gemilerinin ABD ordusu tarafından yakından izlendiği biliniyor, özellikle ABD Donanması'nın bir grup Rus gemisine eşlik etmeyi amaçlayan (en az) üç savaş gemisi olduğu bildiriliyor. Bugün Rus basınında çıkan haberlere göre ise, Rus Pasifik Filosundan en az 7 Rus savaş gemisi, Hawaii'deki en büyük ABD Donanması üssünün yakınında görüldü. Aktarılan bilgiye göre, bir grup Rus savaş gemisi, Hawai Adaları'nın karasularından sadece 40-45 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

#12
Foto - ABD tarafından test edilen hipersonik füzeler hakkında veri elde etmek için kullanılması beklenen askeri bir keşif ve ölçüm kompleksi olan

ABD tarafından test edilen hipersonik füzeler hakkında veri elde etmek için kullanılması beklenen askeri bir keşif ve ölçüm kompleksi olan "Mareşal Krylov" gemisi de bunlardan biri. ABD füze testlerinin, bugünlerde yapılması planlanıyor.

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