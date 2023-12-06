2023-12-06 12:50:57 Duyurdular: Fener'den sürpriz yerli transferi! Brezilyalı yıldızın yerine geliyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon ligde ve Konferans Ligi'nde zirvede olmaya çalışan Fenerbahçe, bu hafta Beşiktaş karşısında kritik bir derbiye çıkıyor. Savunmada sakatlıklarla uğraşan İsmail Kartal, alternatif oyuncu için seçimini yaptı. Fenerbahçe yönetimi, deneyimli hocanın istediği yerli yıldızın transferi için harekete geçti. Son dakika transfer haberinin detayları belli oldu...