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Spor
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Duyurdular: Fener'den sürpriz yerli transferi! Brezilyalı yıldızın yerine geliyor

2023-12-06 12:50:57
Duyurdular: Fener'den sürpriz yerli transferi! Brezilyalı yıldızın yerine geliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon ligde ve Konferans Ligi'nde zirvede olmaya çalışan Fenerbahçe, bu hafta Beşiktaş karşısında kritik bir derbiye çıkıyor. Savunmada sakatlıklarla uğraşan İsmail Kartal, alternatif oyuncu için seçimini yaptı. Fenerbahçe yönetimi, deneyimli hocanın istediği yerli yıldızın transferi için harekete geçti. Son dakika transfer haberinin detayları belli oldu...

#1
Foto - Duyurdular: Fener'den sürpriz yerli transferi! Brezilyalı yıldızın yerine geliyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

#2
Foto - Duyurdular: Fener'den sürpriz yerli transferi! Brezilyalı yıldızın yerine geliyor

Ligde Galatasaray ile zirve mücadelesinde olan Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde de gruptan çıkmak adına önümüzdeki hafta Spartak Trnava'yı ağırlayacak.

#3
Foto - Duyurdular: Fener'den sürpriz yerli transferi! Brezilyalı yıldızın yerine geliyor

Ara transfer dönemi için transferde hazırlıklarını yapan İsmail Kartal ve yönetim, birkaç transfer yapmak adına harekete geçti.

#4
Foto - Duyurdular: Fener'den sürpriz yerli transferi! Brezilyalı yıldızın yerine geliyor

6 numara transferi için kesenin ağzını açan yönetim, hocanın istekleri doğrultusunda Milan'da forma giyen Krunic transferinde sona yaklaştı.

#5
Foto - Duyurdular: Fener'den sürpriz yerli transferi! Brezilyalı yıldızın yerine geliyor

Sezon başında yarım kalan transfer harekatında yönetim, devre arasında Rade Krunic hamlesi ile taşları yerine koymanın peşinde.

#6
Foto - Duyurdular: Fener'den sürpriz yerli transferi! Brezilyalı yıldızın yerine geliyor

İndirim için Milan'a baskı yapan Boşnak ön libero, Edin Dzeko etkisi ile Kanarya'ya çok yakın.

#7
Foto - Duyurdular: Fener'den sürpriz yerli transferi! Brezilyalı yıldızın yerine geliyor

Çizme basınındaki habere göre Boşnak yıldızın ilk 11'den rotasyona düşmesini fırsat bilen Sarı-Lacivertliler, ara transfer için Serie A ekibinin kapısını çaldı.

#8
Foto - Duyurdular: Fener'den sürpriz yerli transferi! Brezilyalı yıldızın yerine geliyor

Kanarya'nın, 30 yaşındaki oyuncu için Milan'a 4 milyon euro; Boşnak yıldıza ise seneliği 3.5 milyon euro'dan 3 yıllık teklif yapıldığı yazıldı.

#9
Foto - Duyurdular: Fener'den sürpriz yerli transferi! Brezilyalı yıldızın yerine geliyor

Sabah'a göre; Fenerbahçe'de Luan Peres'in sakatlığı devam ederken geri dönüş süresi de bilinmiyor. Becao'nun dönüşü için şubat ayı beklenirken devre arasında stopere takviye yapılacak.

#10
Foto - Duyurdular: Fener'den sürpriz yerli transferi! Brezilyalı yıldızın yerine geliyor

Konyaspor forması giyen ve savunmanın önemli isimlerinden olan Adil Demirbağ, İsmail Kartal'ın raporu sonrasında radara girdi.

#11
Foto - Duyurdular: Fener'den sürpriz yerli transferi! Brezilyalı yıldızın yerine geliyor

25 yaşındaki oyuncunun kontratının son 1.5 sezonuna girilmesi nedeniyle uygun bir teklif ile yönetim işi çözmek istiyor.

#12
Foto - Duyurdular: Fener'den sürpriz yerli transferi! Brezilyalı yıldızın yerine geliyor

Fenerbahçe yönetiminin Konyaspor yönetimi ve oyuncuyla bir görüşme yapacağı iddia ediliyor.

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