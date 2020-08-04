  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
13
Duyunca şok olacaksınız! İşte Türk insanının yıllık ekmek tüketimi

2020-08-04 12:18:55
Duyunca şok olacaksınız! İşte Türk insanının yıllık ekmek tüketimi

Türkiye İsraf Raporu tarafından edinilen verilere göre ülkelerin yıllık ekmek tüketimine ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya konuldu.

#1
Foto - İşte ülkelerin yıllık ekmek tüketimi...

İşte ülkelerin yıllık ekmek tüketimi...

#2
Foto - MISIR 180 KG

MISIR 180 KG

#3
Foto - İRAN 150 KG

İRAN 150 KG

#4
Foto - SURİYE 130 KG

SURİYE 130 KG

#5
Foto - KUVEYT 98 KG

KUVEYT 98 KG

#6
Foto - İTALYA 73 KG

İTALYA 73 KG

#7
Foto - AVUSTRALYA 44 KG

AVUSTRALYA 44 KG

#8
Foto - ABD 34 KG

ABD 34 KG

#9
Foto - TÜRKİYE 180 KG-210 KG

TÜRKİYE 180 KG-210 KG

#10
Foto - Son zamanlarda çok tartışmalı bir besin maddesi olan ekmeğin, faydaları ve zararları ile ilgili görüşler de çok çeşitlidir. Bir kısım bilim insanına göre herhangi bir zararı olmayan ve belli miktarı aşmadığı takdirde yararı dahi olabilen bir besin maddesi olarak görülen ekmek, bazı bilim insanlarına göre ise, oldukça faydasız ve hatta zararlı bir besindir. Ama burada birtakım faydalarından bahsetmek de iyi olacaktır. Buna göre, dengeli ve kontrollü tüketilen ekmeğin, sağlığa olan bazı faydaları şu şekildedir; Normal şartlarda ve yasalara uygun şekilde üretilmiş olan ve zenginleştirilmiş un ile yapılan ekmek ürünlerinin, demir, tiamin (B-1 vitamini), riboflavin (B-2 vitamini), niasin (B-3 vitamini) ve folik asit (B-9 vitamini) bakımından yüksek değerlere sahip olması gerekmektedir. Bu durumda, demir mineral bileşeni, sağlıklı kan hücrelerinin hemoglobin bileşenidir. Tiamin, niasin ve riboflavin ise, vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamaktadır ve folat yani folik asit de, kalp sağlığı için önemli olan bir vitamindir. Fakat maalesef, işlemden geçirilmiş ekmekler, bu besin bileşenlerinin büyük bir kısmını içermeyebilmektedir. Bundan dolayı da, işlem görmemiş ekmek tercih etmek ya da ekmekleri evde yapmak daha sağlıklı olacaktır.

Son zamanlarda çok tartışmalı bir besin maddesi olan ekmeğin, faydaları ve zararları ile ilgili görüşler de çok çeşitlidir. Bir kısım bilim insanına göre herhangi bir zararı olmayan ve belli miktarı aşmadığı takdirde yararı dahi olabilen bir besin maddesi olarak görülen ekmek, bazı bilim insanlarına göre ise, oldukça faydasız ve hatta zararlı bir besindir. Ama burada birtakım faydalarından bahsetmek de iyi olacaktır. Buna göre, dengeli ve kontrollü tüketilen ekmeğin, sağlığa olan bazı faydaları şu şekildedir; Normal şartlarda ve yasalara uygun şekilde üretilmiş olan ve zenginleştirilmiş un ile yapılan ekmek ürünlerinin, demir, tiamin (B-1 vitamini), riboflavin (B-2 vitamini), niasin (B-3 vitamini) ve folik asit (B-9 vitamini) bakımından yüksek değerlere sahip olması gerekmektedir. Bu durumda, demir mineral bileşeni, sağlıklı kan hücrelerinin hemoglobin bileşenidir. Tiamin, niasin ve riboflavin ise, vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamaktadır ve folat yani folik asit de, kalp sağlığı için önemli olan bir vitamindir. Fakat maalesef, işlemden geçirilmiş ekmekler, bu besin bileşenlerinin büyük bir kısmını içermeyebilmektedir. Bundan dolayı da, işlem görmemiş ekmek tercih etmek ya da ekmekleri evde yapmak daha sağlıklı olacaktır.

#11
Foto - Ekmek ve ekmek ürünleri, ek olarak bazı sağlıklı bileşenleri içerebilmektedir. Bazı ekmek türleri özellikle de kalp sağlığına iyi gelen, kuruyemiş ve çekirdekleri içermektedir. Bu gibi kuruyemişler ve çekirdekler, doymamış yağ oranı yüksek besinlerdir. Hatta bazı ekmeklerde bulunabilen badem ve keten tohumu, omega-3 yağ asitleri bakımından son derece zengindir. Eğer bu gibi, normal ekmekten biraz daha farklı olan ve daha besleyici olan ekmekler tercih edilirse, faydası da daha etkili olacaktır. Ayrıca, ekmeğin içerisinde doymuş yağ ve şeker katkısı olmaması da son derece önemlidir.

Ekmek ve ekmek ürünleri, ek olarak bazı sağlıklı bileşenleri içerebilmektedir. Bazı ekmek türleri özellikle de kalp sağlığına iyi gelen, kuruyemiş ve çekirdekleri içermektedir. Bu gibi kuruyemişler ve çekirdekler, doymamış yağ oranı yüksek besinlerdir. Hatta bazı ekmeklerde bulunabilen badem ve keten tohumu, omega-3 yağ asitleri bakımından son derece zengindir. Eğer bu gibi, normal ekmekten biraz daha farklı olan ve daha besleyici olan ekmekler tercih edilirse, faydası da daha etkili olacaktır. Ayrıca, ekmeğin içerisinde doymuş yağ ve şeker katkısı olmaması da son derece önemlidir.

#12
Foto - Prof. Dr. Canan Karatay, cüce buğday olarak da bilinen modern buğday ile ilgili uyarılarda bulundu. Modern buğday kullanılmaması için çağrıda bulunan Karatay, “Modern cüce buğday hayatımıza girdiği günden itibaren hastalıklar inanılmaz derecede artış gösterdi. Bağırsaklarda yaşanan sorunlar ve buna bağlı hastalıklar da arttı. Modern buğdaydan yapılan ekmekler tüketilmemeli. Onun yerine siyez unundan yapılan ekmekler tüketilmeli” dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay, cüce buğday olarak da bilinen modern buğday ile ilgili uyarılarda bulundu. Modern buğday kullanılmaması için çağrıda bulunan Karatay, “Modern cüce buğday hayatımıza girdiği günden itibaren hastalıklar inanılmaz derecede artış gösterdi. Bağırsaklarda yaşanan sorunlar ve buna bağlı hastalıklar da arttı. Modern buğdaydan yapılan ekmekler tüketilmemeli. Onun yerine siyez unundan yapılan ekmekler tüketilmeli” dedi.

Darbeci Hafter’den küstah tehdit
Dünya

Darbeci Hafter’den küstah tehdit

Libya’daki terörist Hafter, bir birliğini ziyaret ederken Türkiye’ye tehditler savurup densiz ifadeler kullandı. “Erdoğan’a söylüyoruz, atal..
Muharrem İnce'den bomba açıklamalar! 'Evet' dedi ve tarih verdi
Siyaset

Muharrem İnce'den bomba açıklamalar! 'Evet' dedi ve tarih verdi

Muharrem İnce parti kuracağı iddiasını ilk kez net bir şekilde doğruladı. "Evet parti kuracağım" diyen İnce, partinin yeni yüzlerden oluşaca..
Yusuf Kaplan'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etmekle suçladılar
Gündem

Yusuf Kaplan'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etmekle suçladılar

Toplumu ve aile kurumunu parçalayan İstanbul Sözleşmesi'ni eleştiren yazar Yusuf Kaplan, kendisine saldıranlara tepki gösterdi.
Erdoğan talimat verdi! AK Parti’de büyük dönüşüm başladı
Siyaset

Erdoğan talimat verdi! AK Parti’de büyük dönüşüm başladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir Türkiye'nin ve AK Parti'nin önümüzdeki yıllarda yaşamak istediği şahlanış için nasıl hazırlı..
Ahlaksızın kitabını okutmamak suç oldu!
Gündem

Ahlaksızın kitabını okutmamak suç oldu!

Türkiye’nin güzide eğitim merkezlerinden Kabataş Erkek Lisesi’ne sapkın saldırı. Eşcinsel olduğunu gizlemeyen, meyhane işletmeciliği yapan “..
İstanbul Sözleşmesi için bomba anket! Bakın vatandaşlar ne istiyor
Gündem

İstanbul Sözleşmesi için bomba anket! Bakın vatandaşlar ne istiyor

Gazeteci Yazar Serdar Arseven, sosyal medyada geniş katılımlı bir anket yaptı. Arseven'in anketinden İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı