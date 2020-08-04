Duyunca şok olacaksınız! İşte Türk insanının yıllık ekmek tüketimi

Son zamanlarda çok tartışmalı bir besin maddesi olan ekmeğin, faydaları ve zararları ile ilgili görüşler de çok çeşitlidir. Bir kısım bilim insanına göre herhangi bir zararı olmayan ve belli miktarı aşmadığı takdirde yararı dahi olabilen bir besin maddesi olarak görülen ekmek, bazı bilim insanlarına göre ise, oldukça faydasız ve hatta zararlı bir besindir. Ama burada birtakım faydalarından bahsetmek de iyi olacaktır. Buna göre, dengeli ve kontrollü tüketilen ekmeğin, sağlığa olan bazı faydaları şu şekildedir; Normal şartlarda ve yasalara uygun şekilde üretilmiş olan ve zenginleştirilmiş un ile yapılan ekmek ürünlerinin, demir, tiamin (B-1 vitamini), riboflavin (B-2 vitamini), niasin (B-3 vitamini) ve folik asit (B-9 vitamini) bakımından yüksek değerlere sahip olması gerekmektedir. Bu durumda, demir mineral bileşeni, sağlıklı kan hücrelerinin hemoglobin bileşenidir. Tiamin, niasin ve riboflavin ise, vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamaktadır ve folat yani folik asit de, kalp sağlığı için önemli olan bir vitamindir. Fakat maalesef, işlemden geçirilmiş ekmekler, bu besin bileşenlerinin büyük bir kısmını içermeyebilmektedir. Bundan dolayı da, işlem görmemiş ekmek tercih etmek ya da ekmekleri evde yapmak daha sağlıklı olacaktır.