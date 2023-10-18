  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

125 kilogram çöp toplandı! Chery Türkiye’den bir anlamlı etkinlik daha

Real Madrid'de Ancelotti’den skandal Arda Güler kararı! Bunu niye yapıyorsun ki…

Duygusal açlıkla mücadele etmenin 8 yolu

Başkan Böcek’ten, İsrail’in Gazze katliamına manidar kınama: İsrail söküyor, Böcek dikiyor

Sinan Albayrak'tan şaşırtan “İsrail” çıkışı! Duyan, kulaklarına inanamadı

Müslüman futbolcuları ayağa kaldıracak açıklama! Sen herkesi kör, âlemi sersem mi sanırsın? Bunlarda hiç utanma da yok

Altın, dolar derken ünlü banka euro tahminini duyurdu! Tahminlerini apar topar değiştirdiler

Flaş gelişmeyi böyle duyurdu: Duyan 'yok artık' diyecek! Yıldız isme resti çekti…

Sen herkesi kör, âlemi sersem mi sanırsın? Bunlarda hiç utanma da yok

AK Parti'nin İstanbul anketinden adaylık için o iki isim öne çıktı! Flaş gelişmeyi böyle duyurdu

Sağlık
8
Duygusal açlıkla mücadele etmenin 8 yolu

2023-10-18 17:15:49
Duygusal açlıkla mücadele etmenin 8 yolu

Dyt. Deniz Pirçek, duygusal açlıkla baş etmenin yollarını tek tek sıraladı.

#1
Foto - Duygusal açlıkla mücadele etmenin 8 yolu

Can sıkıntısı, stres, yalnızlık, öfke gibi sebeplerden dolayı midemiz dolu olsa bile nedensiz açlık hissetmek ve aşırı yemek yeme durumunun duygusal açlık olabileceğini belirten Medicana Çamlıca Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı, Uzm. Dyt. Deniz Pirçek, “Duygusal açlıkta aslında fiziksel bir açlık söz konusu değildir. Stres, üzüntü gibi durumların tetiklediği olumsuz duyguların bir sonucudur” ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Duygusal açlıkla mücadele etmenin 8 yolu

Uzm. Dyt. Deniz Pirçek, duygusal açlığın bir anda gelen yeme istediği, belirli gıdalara karşı aşırı düşkünlük, tok olduğu halde sürekli yeme isteği, anında doymalıyım hissi gibi belirtileri olabileceğini söyledi ve “Tamamen olumsuz duygulardan kaynaklıdır ve sonrasında suçluluk yaratabilir. Kişi kendini boşlukta hissettiği veya olumsuz duygular hissettiği zaman çılgınlar gibi yemek yiyebilir, özellikle de karbonhidratlı besinleri tercih eder. Bunlar örneğin brokoli, domates, marul vb. olmaz, genellikle fast food, çikolata gibi glikoz içeren besinler olur. Çünkü glikoz, beynimizin besinidir. Glikozlu yiyecekler tükettiğimiz zaman vücudumuz insülin hormonu salgılar ve beyin de böylece dış uyaranlara karşı o kadar iyi odaklanır. Böylece kişi içinde bulunduğu olumsuz duygulardan dışarıya odaklanarak uzaklaşmayı seçer. Bu anlık bir aldatmacadır. Hissedilen duyguları çözmek yerine geçici aldatmaca yaratırken beslenme düzeni bozulduğu için aşırı ve hızlı kilo alma, alınan kiloları geri vermeme gibi sonuçlar yaratır” açıklamasında bulundu.

#3
Foto - Duygusal açlıkla mücadele etmenin 8 yolu

Duygusal açlığın işaretleri hakkında da bilgi veren Uzm. Dyt. Pirçek, “Duygusal açlık yaşadığımızın işaretlerini aslıda kendimizde fark edebiliriz. Duygusal açlık, kişinin çevresindekiler yemek yerken, açlık hissetmese bile onlarla yemek yemesi, boşluk hissettiğinde yapacak ya da oyalanacak bir şey olmadığında yemek yemesi, sık sık televizyon karşında yemek yemesi, kendini avutmak için yemek yemesi, gece uykudan uyanıp abur cubur yemesi, aceleci yemesi ve ne yediğini fark etmemesi gibi tepkilerle kendisini gösterir. Peki böyle durumlarda neler yapılmalıdır? Aslında olumsuz duygulara dayalı yeme isteğinde duygularla başa çıkmak için yeme isteğini ortadan kaldırmak için odağımızı başka yöne çevirip, anlık gelen bu ataklarla başa çıkabiliriz” diye konuştu.

#4
Foto - Duygusal açlıkla mücadele etmenin 8 yolu

Uzm. Dyt. Pirçek, duygusal açlıkla mücadelede izlenebilecek 8 yöntemi ise şöyle açıkladı:

#5
Foto - Duygusal açlıkla mücadele etmenin 8 yolu

“Beslenme günlüğü tutmak ile başlayabiliriz. Bu günlük bize hangi zamanlarda hangi duyguların, duygusal açlık atağı yaşattığını keşfetmemiz ve bunu yönetmemiz çok daha kolay olacaktır. Fiziksel olarak aç olmadığınız halde açlık atakları hissettiğiniz zaman, yağlı, şekerli karbonhidratlar yerine, meyve, yoğurt gibi sağlıklı atıştırmalıklar ve örneğin marul, maydanoz gibi hacim olarak büyük kalori olarak düşük yiyecekler tercih edilmelidir. Kesinlikle temel öğünler atlanmamalıdır. Acıktığımda yerim yerine, ana ve ara öğünleri planlı bir şekilde takip etmeliyim düşüncesi ile hareket etmelidir.

#6
Foto - Duygusal açlıkla mücadele etmenin 8 yolu

Eğer ki canınız çok yemek yemek istiyorsa küçük ve kontrollü porsiyonlar halinde atıştırmalık tarzi bir şeyler yemek doğru olacaktır. Çünkü kendinizi baskılamak stres ve öfkeyi arttırabilir. Bu atak durumlarında seratonin seviyesine pozitif katkı sağlayan muz, çilek, Hindistan cevizi gibi besinler tüketmeye özen göstermelisiniz.

#7
Foto - Duygusal açlıkla mücadele etmenin 8 yolu

Atak şeklinde gelen yeme krizleri başladığında kendinize kısa bir süre tanımalısınız. Örneğin fast food yemek istediyseniz, 15 dakika sonra yiyeceğim diyerek kendimize zaman kazandırmalıyız. Bu zaman dilimde bir bardak su içmek, bulunduğumuz ortamı değiştirmek (oda değiştirmek, balkona çıkmak, mutfaktan uzaklaşmak vb.) yeme atağını hafifletecek hatta yok edecektir. Gece geç saatlerde gele yeme atakları için meyve, yoğurt, kuru yemiş gibi atıştırmalıkların yanı sıra rezene, papatya gibi sakinleştirici çaylar da faydalı olacaktır. İçine bir çubuk tarçın da tatlıya duyulan isteği kıracaktır. Pilates, yoga, esneme gibi egzersizler de atakların azalması, negatif duyguların yönetilmesi açısından faydalı olacaktır. Alışveriş listesi yaparken sağlıklı besinlere ağırlık vermek bu süreçte oldukça destekleyici olacaktır.”

Rusya duyurdu: Türkiye'de 1900 dolara satılıyor, Rus vatandaşlarımız kapış kapış almaya başladı
Ekonomi

Rusya duyurdu: Türkiye'de 1900 dolara satılıyor, Rus vatandaşlarımız kapış kapış almaya başladı

Rusya Tur Operatörleri Birliği, yeni yıl ve yılbaşı tatilleri için en ucuz yurt dışı destinasyonunun Türkiye olduğunu duyurdu. 1900 dolarda..
Filistin katliamından sonra Senato karar aldı: Siyonist İsrail'i terör devleti ilan ettiler
Gündem

Filistin katliamından sonra Senato karar aldı: Siyonist İsrail'i terör devleti ilan ettiler

Gazze’de bir hastaneye İsrail tarafından yapılan saldırı sonucunda açıklama yapan üniversite senatosu İsrail’in terör devleti olduğunu açıkl..
Türkiye'nin İsrail'e yönelik büyük stratejisi: Kınama, gıyabi cenaze namazları, ufak çaplı protestolar, kapanış...
Gündem

Türkiye'nin İsrail'e yönelik büyük stratejisi: Kınama, gıyabi cenaze namazları, ufak çaplı protestolar, kapanış...

İsrail'in insanlık dışı operasyonlarına tepkiler tüm dünyada büyüyor. Türkiye'de ise yaprak dökümü söz konusu. Diplomatik olarak kınama dışı..
Filistin katliamı sonrası harekete geçildi: Özlem Zengin açıkladı: Milli yas ilan ediliyor
Gündem

Filistin katliamı sonrası harekete geçildi: Özlem Zengin açıkladı: Milli yas ilan ediliyor

Filistin katliamı sonrası harekete geçildi: Özlem Zengin açıkladı: Milli yas ilan ediliyor
Hey geri zekalı! O gün geldiğinde adın tarih sayfalarına 'hain' olarak geçecek

Hey geri zekalı! O gün geldiğinde adın tarih sayfalarına 'hain' olarak geçecek
Gazze'de kardeşlerimiz katledilirken bakın Türkiye neyle meşgul oldu!
Medya

Gazze'de kardeşlerimiz katledilirken bakın Türkiye neyle meşgul oldu!

Katil İsrail, Gazze'deki hastaneye saldırısında en az 500 masum cana kıydı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23