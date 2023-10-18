Duygusal açlıkla mücadele etmenin 8 yolu

Uzm. Dyt. Deniz Pirçek, duygusal açlığın bir anda gelen yeme istediği, belirli gıdalara karşı aşırı düşkünlük, tok olduğu halde sürekli yeme isteği, anında doymalıyım hissi gibi belirtileri olabileceğini söyledi ve “Tamamen olumsuz duygulardan kaynaklıdır ve sonrasında suçluluk yaratabilir. Kişi kendini boşlukta hissettiği veya olumsuz duygular hissettiği zaman çılgınlar gibi yemek yiyebilir, özellikle de karbonhidratlı besinleri tercih eder. Bunlar örneğin brokoli, domates, marul vb. olmaz, genellikle fast food, çikolata gibi glikoz içeren besinler olur. Çünkü glikoz, beynimizin besinidir. Glikozlu yiyecekler tükettiğimiz zaman vücudumuz insülin hormonu salgılar ve beyin de böylece dış uyaranlara karşı o kadar iyi odaklanır. Böylece kişi içinde bulunduğu olumsuz duygulardan dışarıya odaklanarak uzaklaşmayı seçer. Bu anlık bir aldatmacadır. Hissedilen duyguları çözmek yerine geçici aldatmaca yaratırken beslenme düzeni bozulduğu için aşırı ve hızlı kilo alma, alınan kiloları geri vermeme gibi sonuçlar yaratır” açıklamasında bulundu.