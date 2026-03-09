  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ortalık çok fena karıştı! “Fenerbahçe’nin içinden geçerdik” sözlerine gece yarısı olay cevap Canlarını tehlikeye attılar Dağda kar altında kalan atları gençler kurtardı Türkiye’yi şok eden kanlı planın arkasından “Şapkalılar” çıktı: Vermezsen, kafana sıkarız İran’ın İsrail ve ABD âşıkları ayarı Avrupa başkentinde yedi! Hristiyan kadın, balkona çıkıp Müslümanların bile yapamadığını yaptı Başkan Şahin Işıklar beldesinde vatandaşlarla iftar yaptı... Türkiye'ye karşı gelen savaş gemilerine isyan etti: Ordu kaşarları manyaklar, yangından zevk almayı bırakın kendinize gelin Şehit anneleri ve işten atılan kadınlar aynı sofrada buluştu Bakan Işıkhan rakamları patlattı: İstihdamda İŞKUR damgası! Yolu düşen işi buldu
Kültür Sanat
8
Yeniakit Publisher
Duvarların ardında saklıydı! 800 yıllık sır ortaya çıktı
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Duvarların ardında saklıydı! 800 yıllık sır ortaya çıktı

Antalya’nın tarihi Kaleiçi semtinde yürütülen araştırmalarda Selçuklu dönemine ait 45 kitabe ortaya çıkarıldı.

#1
Foto - Duvarların ardında saklıydı! 800 yıllık sır ortaya çıktı

Antalya’nın tarihi Kaleiçi semtinde yapılan araştırmalar, yüzyıllardır fark edilmeden duran önemli bir mirası ortaya çıkardı.

#2
Foto - Duvarların ardında saklıydı! 800 yıllık sır ortaya çıktı

Tarihi kaynaklara göre Helenistik dönemde Bergama Kralı 2'nci Attalos'un (milattan önce 159-138) askerlerine söylediği, 'Gidin ve bana yeryüzündeki cenneti bulun' sözü üzerine bugün Kaleiçi olarak bilinen bölgede kurulan Antalya; Likya ve Pamfilya'dan Roma ve Bizans'a, Selçuklu'dan Osmanlı'ya birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hiç şüphesiz dünyanın güzel şehridir' diye tanımladığı Antalya, bugünlerde hem Türkler tarafından ilk kez fethedilişi hem de Atatürk'ün kenti ilk ziyaretinin yıl dönümünü birlikte kutluyor.

#3
Foto - Duvarların ardında saklıydı! 800 yıllık sır ortaya çıktı

Büyük Selçuklu Sultanı 1'inci Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından ilk fethi 5 Mart 1207'de gerçekleşen Antalya'da, Selçuklu dönemine ilişkin yapılan araştırmalarda, tarihi kent Kaleiçi'nde tarihi surlar ve evlerin duvarlarında, Selçuklu dönemine ait çok sayıda fetihname kitabesine ulaşıldı. Antalya Valiliği destekleriyle yürütülen araştırmalarda, Selçuklu tarihi araştırmacısı Dr. Mahmut Demir ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nden Gülcan Acar tarafından yerleri tespit edilen 45 kitabe tek tek fotoğraflanıp, belgelendi ve tercüme edildi. Dr. Mahmut Demir, Antalya'nın Anadolu'da Selçuklu'nun en önemli liman kentlerinden ve kışlık merkezlerinden biri olarak kullanıldığını belirterek, “Bilindiği üzere Antalya iki kez fethedilmiş bir İslam beldesi. İlk fetih 1'inci Gıyasettin Keyhüsrev'in hayatında, 5 Mart 1207 tarihinde gerçekleşiyor. Ancak Keyhüsrev'in ölümünden 4 yıl sonra Türkiye Selçuklularının kendi içinde yaşadıkları bir fetret devri dolayısıyla burası Müslüman hakimiyetinden çıkıyor ve Rumların hakimiyetine giriyor. Bunun üzerine kısa süre içerisinde Türkiye Selçuklu tahtına çıkmayı başaran İzzettin Keykavus, üç gün içinde şehri kuşatma altına alıyor ve 1 yıl, 1 ay süren kuşatma neticesinde Antalya'yı tekrar Selçuklu mülkü haline getiriyor. Kuşatma 24 Aralık 1215'te başlıyor ve 22 Ocak 1216 tarihinde fetih gerçekleşiyor" dedi.

#4
Foto - Duvarların ardında saklıydı! 800 yıllık sır ortaya çıktı

Fethin hicri 30 Ramazan 612, yani Ramazan Bayramı’na denk geldiğini kaydeden Dr. Demir, “Bu sebepten bir fetihname hazırlatıyor Sultan İzzettin Keykavus. Bu fetihname, bilinen en büyük Türkiye Selçuklu Kitabesi. Aynı şekilde bir kağıda fetihname formunda yazılmış. Şiirsel bir Arapça ile kaleme alınmış. Kağıda yazılır gibi taşa yazılmış bir fetihname. 45 parçadan oluşuyor. Fetihnamenin kendisi 43 parça. Onu destekleyen iki ayrı parçası daha mevcut. Arapça bir metin ve Antalya surları üzerine yerleştirilmiş. Günümüzde surların bir kısmı ayakta olmadığı için 7'si kaybolmuş, 9'u Etnografya Müzesi'nde sergilenmekte. 29'u ise surların üzerinde bulunmakta" diye konuştu.

#5
Foto - Duvarların ardında saklıydı! 800 yıllık sır ortaya çıktı

Bu kitabeleri Gülcan Acar'la beraber Kaleiçi'nin derinliklerine girerek araştırdıklarını anlatan Dr. Mahmut Demir, “Çünkü bu kitabelerin çoğu görünmeyen noktalarda ve bina çatılarında, özel mülklerin içerisinde zamanla zarar görmüş durumda. Çalılar tarafından bürünmüş durumda. Gülcan hanım tek tek bunları binbir zahmetle fotoğrafladı. Dijital tekniklerle fotoğrafladı. Ben de naçizane bunların tercümelerini ve metinlerini hazırladım. Bu şekilde herkesin göremeyeceği fetihnameyi herkesin görebileceği bir şekilde sergilemeye çalıştık. Umarım faydalı olur ve devamı gelir" dedi.

#6
Foto - Duvarların ardında saklıydı! 800 yıllık sır ortaya çıktı

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nde fotoğrafçı olarak görev yaptığını belirten Gülcan Acar, Antalya'ya yeni tayin olduğunu, ilk olarak bu kitabeleri fotoğraflama görevi verildiğini söyledi. Acar, “Önce ne olduğunu tam olarak anlayamadım ama surların arasında bu kitabeleri gördüğümde inanılmaz estetikti. Bu kitabeleri ayrıca sergi alanında tıpkı duvarda durdukları gibi birebir ve biraz kabartmalı şekilde ve her bir kitabeyi gerçek ölçüsünde burada izleyicinin karşısına getirdik. Benim için müthiş bir işti. Ben inanıyorum ki her gün yanından geçip giderken bir sürü insan bunları görmeden gidiyor. Ama artık farkındalıkların artacağını düşünüyorum” diye konuştu.

#7
Foto - Duvarların ardında saklıydı! 800 yıllık sır ortaya çıktı

Diğer yandan bu kitabelerin ölçüleri gerçeğiyle aynı kabartma replikalarından oluşan sergi, fetih kutlamaları kapsamında Akdeniz Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi başta olmak üzere çeşitli merkezlerde sergileniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul'daki inşaat devi resmen iflas etti! Binlerce konut mağduru ortada kaldı
Konut Projeleri

İstanbul'daki inşaat devi resmen iflas etti! Binlerce konut mağduru ortada kaldı

İstanbul Esenyurt’un en büyük projelerinden biri olan Innovia’nın imzacısı Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (GYO) için mahkemeden kötü..
Bir ülke daha savaşa dahil oluyor! Uzmanlar bölgeye gönderiliyor
Dünya

Bir ülke daha savaşa dahil oluyor! Uzmanlar bölgeye gönderiliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İran’ın Orta Doğu’da gerçekleştirdiği insansız hava aracı saldırılarına karşı ABD’ye destek verm..
İngiltere'den Trump'a diplomasi tokadı: Biz sosyal medyada şov yapmıyoruz
Dünya

İngiltere'den Trump'a diplomasi tokadı: Biz sosyal medyada şov yapmıyoruz

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, ABD Başkanı Trump'ın İngiltere'nin askeri stratejisini sosyal medya üzerinden eleştirmesine sert t..
Siyonist caniler Sur'da katliam yaptı: 8 sivil öldü! Sağlık merkezini bile vurdular
Gündem

Siyonist caniler Sur'da katliam yaptı: 8 sivil öldü! Sağlık merkezini bile vurdular

Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmaların 7. gününde, katil İsrail ordusu sivil yerleşim yerlerini hedef alarak kan dökmeye devam ediyor. Lübna..
725 bin lira trafik cezası yedi, Türkiye tarihine geçti!
Gündem

725 bin lira trafik cezası yedi, Türkiye tarihine geçti!

Türkiye tarihinin en yüksek trafik cezası Manisa’nın Salihli ilçesinde kesildi. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan ve polis ekip aracına çarpan ..
Sünnilere ablukadan zihni propogandaya: "İrancılık-Şiacılık" fitnesinin perde arkası!
Aktüel

Sünnilere ablukadan zihni propogandaya: "İrancılık-Şiacılık" fitnesinin perde arkası!

Altay Cem Meriç; İran’ın "Birlik" söylemi ardına gizlediği mezhepsel ajandasını ve bölgesel yayılmacılığını deşifre ediyor. Suriye’deki kıyı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23