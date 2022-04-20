2022-04-20 02:39:01 Düşmana korku salan Türk yapımı 15 füze
Türk savunma sanayisinde her geçen gün gücüne güç katan Türkiye, ürettiği füzelerle düşmana korku salıyor.
Türk savunma sanayisinde her geçen gün gücüne güç katan Türkiye, ürettiği füzelerle düşmana korku salıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Savunma sanayisi yerlileşmeye tüm hızıyla devam ediyor.
Orduların elindeki en büyük güç çarpanlarından biri olan füzelere ilişkin atılan adımlar da meyvelerini bir bir veriyor. İşte milli imkanlarla üretilen Türk yapımı hava, kara ve deniz füzeleri..
Atmaca Füzesi'ni Roketsan geliştiriliyor. 250 km menzilli gemisavar müzesidir.
Bu füzenin, Harpoon füzelerinin yerini alması planlanıyor. Projenin ilk adımları 2009'da atılmıştır. 2018'in Kasım ayında testleri başarıyla geçmiştir. Ardından seri üretim aşamasına gelmişti.
BORA Füzesi, muharebe sahası içerisindeki stratejik hedeﬂer üzerinde etkili ateş gücü oluşturmaktadır.
Füze, Roketsan üretimi BORA Silah Sistemi’ne ait 8x8 Taktik Tekerlekli Araç ve Roketsan Çok Namlulu Roket Atar Silah Sistemi üzerinden atılmaktadır. Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda entegrasyon için uygun arayüze sahip diğer Taktik Tekerlekli Araç platformlarından da fırlatılabilmektedir.
HİSAR Askerî üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacı ile sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına (İHA) karşı kullanılan hava savunma füzeleri olarak görev alıyor.
HİSAR-A ve HİSAR-O, aile bütünlüğü içinde modüler yapıda, farklı platform entegrasyonlarına, değişen atış kontrol ve komuta kontrol altyapılarına uyumlu şekilde tasarlandı.
CİRİT 2.75” Lazer Güdümlü Füze Taarruz helikopterlerinden hafif zırhlızırhsız, sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılan yüksek hassasiyetli ve maliyet etkin bir çözüm olarak dikkat çekiyor
Yeni nesil bir füze olan CİRİT, güdümsüz 2.75” roketler ile güdümlü tanksavar füzeleri arasındaki taktiksel boşluğu doldurmak amacıyla tasarlandı.
Yüklemeyi kolaylaştıran yalıtımlı tüp içerisin-deki CİRİT, ROKETSAN tarafından geliştirilmiş olan Akıllı Pod’dan atılabiliyor. Akıllı Pod MIL-A-8591, MIL-STD-1553 ve MIL-STD-1760 arayüzü ile uyumlu olup, CİRİT Füzesi’nin etkinlik zarfını arttırabiliyor.
Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (UMTAS) Öncelikli olarak taarruz helikopterlerinde kullanım için geliştirilmiş, hassas güdümlü tanksavar füze sistemi olarak kullanılıyor. Füze, kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık sayesinde gecegündüz ve her türlü hava koşulunda görev yapabiliyor.
Lançer ve füze arasındaki RF veri bağı, kullanıcısına esnek operasyonel yetenek kazandırabiliyor.
Füze, atış öncesi veya sonrası hedefe kilitlenebilmekte olup at-unut veya hedefvuruş noktası seçimine olanak sağlayan at-güncelle uçuş modlarına sahip.Hassas güdüm-kontrol yeteneği ve zırh delici tandem harp başlığı, UMTAS Füzesi’nin zırhlı hedeflere karşı etkin bir silah sistemi olmasını sağlıyor.
OMTAS Muharebe alanındaki zırhlı tehditlere karşı etkili orta menzilli bir tanksavar silah sistemi. Füze, kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık sayesinde gecegündüz ve her türlü hava koşulunda görev yapabilmekte. OMTAS Silah Sistemi; fırlatma sistemi (füze, atış platformu, atış kontrol ünitesi), taşıma sandıkları ve eğitim simülatöründen oluşmaktadır.
Lançer ve füze arasındaki RF veri bağı, kullanıcısına esnek operasyonel yetenek kazandırmaktadır. Füze, atış öncesi veya sonrası hedefe kilitlenebilmekte olup at-unut veya hedefvuruş noktası seçimine olanak sağlayan at-güncelle uçuş modlarına sahiptir.Hassas güdüm-kontrol yeteneği ve zırh delici tandem harp başlığı OMTAS Füzesi’nin zırhlı hedeflere karşı etkin bir silah sistemi olmasını sağlıyor.
Stand-Off Mühimmatı (SOM) Muharebe sahası derinliklerinde yoğun bir şekilde korunan kara ve hareketli deniz hedeflerine karşı, hava savunma füze sistemlerinin menzili dışında, havadan karayasatha kullanılan seyir füzesidir.
SOM-J Yoğun bir şekilde korunan kara ve deniz hedeflerine kullanılmak üzere tasarlanmıış F-35 Joint Strike Fighter (JSF) ile uyumlu havadan satha mühimmat olarak dikkat çekiyor.
Operasyonel esnekliği destekleyecek modüler tasarıma sahip. Hâlihazırda Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan Stand-Off Mühimmatı (SOM) teknolojisi üzerine geliştirilmiş SOM-J, önemli yeteneklere sahip. SOM-J uzun menzili, azaltılmış görünürlüğü ve diğer yeteneklerinin yanı sıra düşük maliyetli bir çözüm sunmakta.
Ses hızının çok üstünde uçan ve yüksek manevra yeteneğine sahip Bozdoğan, hava üstünlüğünün tesis edilmesinde kritik önemde görülüyor.
Kısa menzilli, kızılötesi görüntüleyicili arayıcı başlıklı (IIR) Görüş İçi Hava-Hava Füzesi olan Bozdoğan, 140 kilogram ağırlığa sahip ve 4 Mach hıza ulaşabiliyor.
Gökdoğan hava-hava füzesi projesi kapsamında geliştirilen arayıcı başlıklar ayrıca uzun menzilli hava savunma füzelerinde de kullanılmakta.
Geliştirme çalışmalarının 2020 yılında tamamlanması hedeflenen GÖKDOĞAN Hava-Hava füzesi F-16 uçaklarından atılabilecek ve Türk Hava Kuvvetleri’nin hava hakimiyetini artıracak.
Kısa Menzilli Tanksavar Silahı KARAOK, üzerinde yer alan Kızılötesi Görüntüleyici Başlık sayesinde gecegündüz görev yapabilecek, portatif bir füze sistemidir.
Konsept itibariyle ABD üretimi Javelin’e benzeyen KARAOK, görüntüleyici kızılötesi arayıcı (IIR) başlığa sahip olacak. 125 milimetre çapındaki füze; lançeriyle birlikte 16 kilogram ağırlığa, 2.5 kilometre menzile, zırh delici tandem harp başlığına, an-unut kullanım moduna ve doğrudan ile üstten vuruş modlarına sahip olacak.
Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından oldukça aktif olarak kullanılan TR-122 SAKARYA Çok Namlulu Roketatar Sistemi (ÇNRA)'daki MIZRAK roketlerinin güdümlü hali olan TRG-122 MIZRAK Füzesi için çalışmalara 2016 yılında başlanıldı.
TR-122 SAKARYA ÇNRA'da kullanılan MIZRAK Roketi, 40 kilometre menzile sahiptir. Ancak MIZRAK Roketi'ne güdüm kiti entegre edilmesiyle ortaya çıkan TRG-122 MIZRAK Füzesi ise güdüm kitinin ağırlığı sebebi ile deniz seviyesinde 30 kilometre menzile sahiptir. Her bir ÇNRA aracı, 40 adede kadar MIZRAK Füzesi ateşleyebilmektedir.
TRG-300 KAPLAN Füzesi'nin geliştirme çalışmaları, Roketsan tarafından 2010 yılında başlatılmış ve 2015 yılı sonuna kadar sürmüştür.
Azami 120 kilometre menzilli TRG-300 KAPLAN Füzeleri, bu füzeleri ateşleme yarayan K+ Silah Sistemi, Taşıma – Yükleme Araçları ve Komuta Kontrol Aracı'ndan oluşan ilk kafile teslimat, 18 Kasım 2016 tarihinde 58'inci Topçu Tugay Komutanlığı (Ankara Polatlı)'na gerçekleştirilmiştir. Her bir K+ Silah Sistemi, dört adede kadar KAPLAN Füzesi ateşleyebilmektedir.
TRLG-230 isimli bu lazer güdümlü topçu füzesi, oldukça alışılmamış bir konsept. 2020 yılı içerisinde ilk kez tanıtılan bu füzenin geliştirilme amacı ise İHA sistemleri ile topçu birlikleri arasında müşterek operasyon sağlamak.
OKETSAN, kara, deniz ve hava platformlarından atılabilecek, 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip yeni nesil seyir füzesi Çakır'ı göreve hazırlıyor.
Sabit ve döner kanatlı hava araçları, insansız hava ve deniz araçları, taktik tekerlekli kara araçları ve su üstü platformlardan atılabilen yeni seyir füzesi Çakır, kara ve deniz hedeflerine karşı kullanıcıya operasyonel olarak geniş alternatifler sunuyor. 150 kilometrenin üzerinde menzili bulunan Çakır'ın hedefleri arasında su üstü, kıyıya yakın kara ve su üstü, stratejik kara hedeflerinin yanı sıra alan hedefleri ve mağaralar bulunuyor.
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